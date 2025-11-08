BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute StablR USD v živo je 0.999 USD. Tržna kapitalizacija USDR je 8,995,447.22832 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.999
-0.79%1D
StablR USD (USDR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:49 (UTC+8)

Današnja cena StablR USD

Današnja cena kriptovalute StablR USD (USDR) v živo je $ 0.999, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDR v USD je $ 0.999 na USDR.

Kriptovaluta StablR USD je trenutno na #1168. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.00M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00M USDR. V zadnjih 24 urah se je USDR trgovalo med $ 0.974 (najnižje) in $ 1.804 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.02146361646693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.980782166260219.

V kratkoročni uspešnosti se je USDR premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.33K.

Tržne informacije StablR USD (USDR)

No.1168

$ 9.00M
$ 4.33K
$ 9.00M
9.00M
--
9,004,451.68
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija StablR USD je $ 9.00M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.33K. Obstoječa ponudba USDR je 9.00M, skupna ponudba pa znaša 9004451.68. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.00M.

Zgodovina cene StablR USD, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.974
24H Nizka
$ 1.804
24H Visoka

$ 0.974
$ 1.804
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
0.00%

-0.79%

+0.70%

+0.70%

Zgodovina cen StablR USD (USDR) v USD

Sledite spremembam cen StablR USD za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00795-0.79%
30 dni$ +0.001+0.10%
60 dni$ 00.00%
90 dni$ +0.003+0.30%
Današnja sprememba cene StablR USD

Danes je USDR zabeležil spremembo $ -0.00795 (-0.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene StablR USD

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.001 (+0.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene StablR USD

Če pogled razširimo na 60 dni, se je USDR spremenil za $ 0 (0.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene StablR USD

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.003 (+0.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen StablR USD (USDR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen StablR USD.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto StablR USD

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute StablR USD, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute StablR USD?

Several key factors influence StablR USD (USDR) prices:

Collateral backing: USDR's value depends on its underlying collateral reserves, typically including real estate and other assets.

Market demand: Trading volume and investor interest directly impact price stability.

Peg maintenance: The protocol's ability to maintain its USD peg through algorithmic mechanisms.

Collateral ratio: The percentage of backing assets relative to circulating supply affects confidence.

Market sentiment: Overall crypto market conditions and stablecoin sector trust.

Regulatory environment: Government policies on stablecoins influence adoption and stability.

Protocol governance: Community decisions and upgrades can affect token value.

Liquidity: Available trading pairs and market depth impact price discovery.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute StablR USD?

People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to the US dollar. Traders need real-time pricing for arbitrage opportunities, while investors track performance and volatility. Current price data enables informed buying, selling, or holding decisions in the dynamic crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto StablR USD

Napoved cene StablR USD (USDR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StablR USD (USDR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena StablR USD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StablR USD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StablR USD.

O StablR USD

USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto StablR USD

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto StablR USD? Nakup USDR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute StablR USD.

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 9.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in StablR USD bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu StablR USD (USDR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto StablR USD

Z lastništvom kriptovalute StablR USD se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup StablR USD (USDR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StablR USD

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StablR USD?
Če bi kriptovaluta StablR USD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StablR USD.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:49 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti StablR USD (USDR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute StablR USD v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
USDR/USDC
$0.989
$0.989$0.989
-1.09%
0.00% (USDT)
USDR/USDT
$0.999
$0.999$0.999
-0.79%
0.00% (USDT)

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.

