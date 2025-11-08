Današnja cena StablR USD

Današnja cena kriptovalute StablR USD (USDR) v živo je $ 0.999, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDR v USD je $ 0.999 na USDR.

Kriptovaluta StablR USD je trenutno na #1168. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.00M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00M USDR. V zadnjih 24 urah se je USDR trgovalo med $ 0.974 (najnižje) in $ 1.804 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.02146361646693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.980782166260219.

V kratkoročni uspešnosti se je USDR premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.33K.

Tržne informacije StablR USD (USDR)

Uvrstitev No.1168 Tržna kapitalizacija $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M Volumen (24H) $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M Zaloga v obtoku 9.00M 9.00M 9.00M Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 9,004,451.68 9,004,451.68 9,004,451.68 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija StablR USD je $ 9.00M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.33K. Obstoječa ponudba USDR je 9.00M, skupna ponudba pa znaša 9004451.68. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.00M.