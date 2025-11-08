Današnja cena kriptovalute StablR USD v živo je 0.999 USD. Tržna kapitalizacija USDR je 8,995,447.22832 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute StablR USD v živo je 0.999 USD. Tržna kapitalizacija USDR je 8,995,447.22832 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute StablR USD (USDR) v živo je $ 0.999, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDR v USD je $ 0.999 na USDR.
Kriptovaluta StablR USD je trenutno na #1168. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.00M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00M USDR. V zadnjih 24 urah se je USDR trgovalo med $ 0.974 (najnižje) in $ 1.804 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.02146361646693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.980782166260219.
V kratkoročni uspešnosti se je USDR premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.33K.
Tržne informacije StablR USD (USDR)
No.1168
$ 9.00M
$ 9.00M
$ 4.33K
$ 4.33K
$ 9.00M
$ 9.00M
9.00M
9.00M
--
--
9,004,451.68
9,004,451.68
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija StablR USD je $ 9.00M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.33K. Obstoječa ponudba USDR je 9.00M, skupna ponudba pa znaša 9004451.68. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.00M.
Zgodovina cene StablR USD, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.974
$ 0.974
24H Nizka
$ 1.804
$ 1.804
24H Visoka
$ 0.974
$ 0.974
$ 1.804
$ 1.804
$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219
0.00%
-0.79%
+0.70%
+0.70%
Zgodovina cen StablR USD (USDR) v USD
Sledite spremembam cen StablR USD za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00795
-0.79%
30 dni
$ +0.001
+0.10%
60 dni
$ 0
0.00%
90 dni
$ +0.003
+0.30%
Današnja sprememba cene StablR USD
Danes je USDR zabeležil spremembo $ -0.00795 (-0.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene StablR USD
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.001 (+0.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene StablR USD
Če pogled razširimo na 60 dni, se je USDR spremenil za $ 0 (0.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene StablR USD
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.003 (+0.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen StablR USD (USDR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto StablR USD
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute StablR USD, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute StablR USD?
Several key factors influence StablR USD (USDR) prices:
Collateral backing: USDR's value depends on its underlying collateral reserves, typically including real estate and other assets.
Peg maintenance: The protocol's ability to maintain its USD peg through algorithmic mechanisms.
Collateral ratio: The percentage of backing assets relative to circulating supply affects confidence.
Market sentiment: Overall crypto market conditions and stablecoin sector trust.
Regulatory environment: Government policies on stablecoins influence adoption and stability.
Protocol governance: Community decisions and upgrades can affect token value.
Liquidity: Available trading pairs and market depth impact price discovery.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute StablR USD?
People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to the US dollar. Traders need real-time pricing for arbitrage opportunities, while investors track performance and volatility. Current price data enables informed buying, selling, or holding decisions in the dynamic crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto StablR USD
Napoved cene StablR USD (USDR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StablR USD (USDR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena StablR USD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StablR USD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StablR USD.
O StablR USD
USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto StablR USD
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto StablR USD? Nakup USDR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute StablR USD. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute StablR USD (USDR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 9.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in StablR USD bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto StablR USD
Z lastništvom kriptovalute StablR USD se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR USD Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje StablR USD razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StablR USD
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StablR USD?
Če bi kriptovaluta StablR USD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StablR USD.
Koliko je kriptovaluta StablR USD vredna danes?
Današnja cena kriptovalute StablR USD je $ 0.999. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta StablR USD še vedno dobra naložba?
StablR USD ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v USDR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto StablR USD?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto StablR USD v vrednosti $ 4.33K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute StablR USD?
Cena kriptovalute USDR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute StablR USD v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena USDR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute StablR USD?
Na ceno USDR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,580.68
+1.76%
ETH
3,463.22
+5.02%
SOL
162.26
+4.40%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1059
+1.20%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za USDR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par USDR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute StablR USD gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute StablR USD letos rasla?
Cena kriptovalute StablR USD bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute StablR USD (USDR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:49 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.