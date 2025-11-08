Današnja cena kriptovalute TRWA v živo je 0.00292 USD. Tržna kapitalizacija TRWA je 20,447,332.062717119 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRWA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TRWA v živo je 0.00292 USD. Tržna kapitalizacija TRWA je 20,447,332.062717119 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRWA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute TRWA (TRWA) v živo je $ 0.00292, s spremembo 4.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRWA v USD je $ 0.00292 na TRWA.
Kriptovaluta TRWA je trenutno na #790. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.45M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.00B TRWA. V zadnjih 24 urah se je TRWA trgovalo med $ 0.002888 (najnižje) in $ 0.00333 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.020769324352142213, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000074877740838432.
V kratkoročni uspešnosti se je TRWA premaknil +0.03% v zadnji uri in -20.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 125.32K.
Tržne informacije TRWA (TRWA)
No.790
$ 20.45M
$ 125.32K
$ 29.20M
7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
70.02%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija TRWA je $ 20.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 125.32K. Obstoječa ponudba TRWA je 7.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.20M.
Zgodovina cene TRWA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002888
24H Nizka
$ 0.00333
24H Visoka
$ 0.002888
$ 0.00333
$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
+0.03%
-4.16%
-20.79%
-20.79%
Zgodovina cen TRWA (TRWA) v USD
Sledite spremembam cen TRWA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00012683
-4.16%
30 dni
$ -0.004714
-61.76%
60 dni
$ -0.007146
-71.00%
90 dni
$ -0.005146
-63.80%
Današnja sprememba cene TRWA
Danes je TRWA zabeležil spremembo $ -0.00012683 (-4.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TRWA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004714 (-61.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TRWA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRWA spremenil za $ -0.007146 (-71.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TRWA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.005146 (-63.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TRWA (TRWA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TRWA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TRWA?
TRWA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact TRWA pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.
Project Development: Platform updates, partnerships, and technological improvements can drive price changes.
Regulatory Environment: Government policies and regulations regarding cryptocurrencies influence investor sentiment and adoption.
Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative investment options affect TRWA's market position.
Economic Factors: Inflation rates, interest rates, and global economic conditions impact crypto investments.
Community Engagement: Active user base, social media presence, and community support contribute to price stability and growth potential.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TRWA?
People want to know TRWA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing risk. Real-time price data helps investors capitalize on opportunities, minimize losses, and stay updated on market trends affecting their investments.
Napoved cene za kriptovaluto TRWA
Napoved cene TRWA (TRWA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRWA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TRWA (TRWA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TRWA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TRWA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRWA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TRWA.
O TRWA
TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TRWA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TRWA? Nakup TRWA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TRWA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TRWA (TRWA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 7.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TRWA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto TRWA
Z lastništvom kriptovalute TRWA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta TRWA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TRWA.
Koliko je kriptovaluta TRWA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TRWA je $ 0.00292. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TRWA še vedno dobra naložba?
TRWA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TRWA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TRWA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TRWA v vrednosti $ 125.32K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TRWA?
Cena kriptovalute TRWA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TRWA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TRWA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TRWA?
Na ceno TRWA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,577.83
+1.76%
ETH
3,462.35
+4.99%
SOL
162.18
+4.35%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1013
+0.78%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TRWA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TRWA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TRWA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TRWA letos rasla?
Cena kriptovalute TRWA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TRWA (TRWA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:14 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.