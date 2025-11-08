BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute TRWA v živo je 0.00292 USD. Tržna kapitalizacija TRWA je 20,447,332.062717119 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRWA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena TRWA(TRWA)

Cena 1 TRWA v USD v živo:

$0.002922
-4.16%1D
USD
TRWA (TRWA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:14 (UTC+8)

Današnja cena TRWA

Današnja cena kriptovalute TRWA (TRWA) v živo je $ 0.00292, s spremembo 4.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRWA v USD je $ 0.00292 na TRWA.

Kriptovaluta TRWA je trenutno na #790. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.45M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.00B TRWA. V zadnjih 24 urah se je TRWA trgovalo med $ 0.002888 (najnižje) in $ 0.00333 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.020769324352142213, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000074877740838432.

V kratkoročni uspešnosti se je TRWA premaknil +0.03% v zadnji uri in -20.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 125.32K.

Tržne informacije TRWA (TRWA)

No.790

$ 20.45M
$ 125.32K
$ 29.20M
7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
70.02%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija TRWA je $ 20.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 125.32K. Obstoječa ponudba TRWA je 7.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.20M.

Zgodovina cene TRWA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002888
24H Nizka
$ 0.00333
24H Visoka

$ 0.002888
$ 0.00333
$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
+0.03%

-4.16%

-20.79%

-20.79%

Zgodovina cen TRWA (TRWA) v USD

Sledite spremembam cen TRWA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00012683-4.16%
30 dni$ -0.004714-61.76%
60 dni$ -0.007146-71.00%
90 dni$ -0.005146-63.80%
Današnja sprememba cene TRWA

Danes je TRWA zabeležil spremembo $ -0.00012683 (-4.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TRWA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004714 (-61.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TRWA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRWA spremenil za $ -0.007146 (-71.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TRWA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.005146 (-63.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TRWA (TRWA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TRWA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TRWA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TRWA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TRWA?

TRWA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact TRWA pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Project Development: Platform updates, partnerships, and technological improvements can drive price changes.

Regulatory Environment: Government policies and regulations regarding cryptocurrencies influence investor sentiment and adoption.

Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative investment options affect TRWA's market position.

Economic Factors: Inflation rates, interest rates, and global economic conditions impact crypto investments.

Community Engagement: Active user base, social media presence, and community support contribute to price stability and growth potential.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TRWA?

People want to know TRWA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing risk. Real-time price data helps investors capitalize on opportunities, minimize losses, and stay updated on market trends affecting their investments.

Napoved cene za kriptovaluto TRWA

Napoved cene TRWA (TRWA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRWA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TRWA (TRWA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TRWA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TRWA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRWA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TRWA.

O TRWA

TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TRWA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TRWA? Nakup TRWA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TRWA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TRWA (TRWA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 7.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TRWA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu TRWA (TRWA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto TRWA

Z lastništvom kriptovalute TRWA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup TRWA (TRWA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je TRWA (TRWA)

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

TRWA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TRWA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna TRWA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TRWA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TRWA?
Če bi kriptovaluta TRWA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TRWA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti TRWA (TRWA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti TRWA

