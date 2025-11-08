Današnja cena TrashCoin

Današnja cena kriptovalute TrashCoin (TRASH) v živo je $ 0.001953, s spremembo 0.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRASH v USD je $ 0.001953 na TRASH.

Kriptovaluta TrashCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRASH. V zadnjih 24 urah se je TRASH trgovalo med $ 0.001858 (najnižje) in $ 0.00216 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRASH premaknil +1.87% v zadnji uri in -19.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.46K.

Tržne informacije TrashCoin (TRASH)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

