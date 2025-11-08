BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute TrashCoin v živo je 0.001953 USD. Tržna kapitalizacija TRASH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRASH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TRASH

Informacije o ceni TRASH

Kaj je TRASH

Tokenomika TRASH

Napoved cen TRASH

Zgodovina TRASH

TRASH Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TRASH v fiat

Cena TrashCoin(TRASH)

Cena 1 TRASH v USD v živo:

$0.001953
+0.56%1D
USD
TrashCoin (TRASH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:44 (UTC+8)

Današnja cena TrashCoin

Današnja cena kriptovalute TrashCoin (TRASH) v živo je $ 0.001953, s spremembo 0.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRASH v USD je $ 0.001953 na TRASH.

Kriptovaluta TrashCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRASH. V zadnjih 24 urah se je TRASH trgovalo med $ 0.001858 (najnižje) in $ 0.00216 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRASH premaknil +1.87% v zadnji uri in -19.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.46K.

Tržne informacije TrashCoin (TRASH)

$ 55.46K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija TrashCoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.46K. Obstoječa ponudba TRASH je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene TrashCoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001858
24H Nizka
$ 0.00216
24H Visoka

$ 0.001858
$ 0.00216
--
--
+1.87%

+0.56%

-19.50%

-19.50%

Zgodovina cen TrashCoin (TRASH) v USD

Sledite spremembam cen TrashCoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00001088+0.56%
30 dni$ -0.001145-36.96%
60 dni$ -0.001573-44.62%
90 dni$ -0.000773-28.36%
Današnja sprememba cene TrashCoin

Danes je TRASH zabeležil spremembo $ +0.00001088 (+0.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TrashCoin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001145 (-36.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TrashCoin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRASH spremenil za $ -0.001573 (-44.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TrashCoin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000773 (-28.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TrashCoin (TRASH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TrashCoin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TrashCoin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TrashCoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TrashCoin?

TrashCoin (TRASH) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor speculation drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Community adoption and use cases determine long-term value. Social media buzz and influencer endorsements create volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TrashCoin?

People want to know TrashCoin (TRASH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors monitor daily changes to assess performance and make informed decisions about holding or trading their TRASH tokens.

Napoved cene za kriptovaluto TrashCoin

Napoved cene TrashCoin (TRASH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRASH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TrashCoin (TRASH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TrashCoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TrashCoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRASH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TrashCoin.

O TrashCoin

TRASH is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily used as a form of digital currency, similar to Bitcoin or Ethereum, but with a unique twist. The TRASH token is designed to be used as a mechanism for incentivizing waste management and recycling efforts, creating a unique intersection between cryptocurrency and environmental sustainability. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The issuance of TRASH tokens is based on a fixed supply model, which is a common approach in the cryptocurrency space to prevent inflation. The typical use of TRASH is as a reward for individuals or organizations that contribute to waste management and recycling initiatives.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TrashCoin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TrashCoin? Nakup TRASH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TrashCoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TrashCoin (TRASH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TrashCoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu TrashCoin (TRASH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto TrashCoin

Z lastništvom kriptovalute TrashCoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup TrashCoin (TRASH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je TrashCoin (TRASH)

One man’s trash is another’s treasure. They saw dirt and $TRASH—beneath it lies gold. $TRASH is about finding treasure where others see trash.

TrashCoin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TrashCoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TrashCoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TrashCoin?
Če bi kriptovaluta TrashCoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TrashCoin.
Pomembne panožne novosti TrashCoin (TRASH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.001953
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.1669

$0.00004219

$0.000020300

$0.23101

$1.516

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TRASH v USD

Znesek

TRASH
TRASH
USD
USD

1 TRASH = 0.001953 USD