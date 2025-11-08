Današnja cena kriptovalute BluWhale AI v živo je 0.01492 USD. Tržna kapitalizacija BLUAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLUAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BluWhale AI v živo je 0.01492 USD. Tržna kapitalizacija BLUAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLUAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BluWhale AI (BLUAI) v živo je $ 0.01492, s spremembo 12.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUAI v USD je $ 0.01492 na BLUAI.
Kriptovaluta BluWhale AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLUAI. V zadnjih 24 urah se je BLUAI trgovalo med $ 0.01465 (najnižje) in $ 0.01796 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BLUAI premaknil -1.46% v zadnji uri in -31.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 637.02K.
Tržne informacije BluWhale AI (BLUAI)
--
----
$ 637.02K
$ 637.02K$ 637.02K
$ 149.20M
$ 149.20M$ 149.20M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SUI
Trenutna tržna kapitalizacija BluWhale AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 637.02K. Obstoječa ponudba BLUAI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.20M.
Zgodovina cene BluWhale AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01465
$ 0.01465$ 0.01465
24H Nizka
$ 0.01796
$ 0.01796$ 0.01796
24H Visoka
$ 0.01465
$ 0.01465$ 0.01465
$ 0.01796
$ 0.01796$ 0.01796
--
----
--
----
-1.46%
-12.45%
-31.50%
-31.50%
Zgodovina cen BluWhale AI (BLUAI) v USD
Sledite spremembam cen BluWhale AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0021188
-12.45%
30 dni
$ +0.00992
+198.40%
60 dni
$ +0.00992
+198.40%
90 dni
$ +0.00992
+198.40%
Današnja sprememba cene BluWhale AI
Danes je BLUAI zabeležil spremembo $ -0.0021188 (-12.45%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BluWhale AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00992 (+198.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BluWhale AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLUAI spremenil za $ +0.00992 (+198.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BluWhale AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00992 (+198.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BluWhale AI (BLUAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BluWhale AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BluWhale AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BluWhale AI?
BluWhale AI (BLUAI) token prices are influenced by several key factors:
Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.
Development Updates: Product launches, platform upgrades, and roadmap progress impact investor confidence.
Liquidity: Exchange listings and trading volume availability influence price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BluWhale AI?
People want to know BluWhale AI (BLUAI) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Real-time data shows immediate gains or losses on investments.
Market sentiment - Price trends indicate community confidence and project momentum.
DeFi activities - Accurate pricing is essential for lending, staking, and yield farming.
Tax reporting - Current values needed for accurate financial record-keeping and compliance.
Napoved cene za kriptovaluto BluWhale AI
Napoved cene BluWhale AI (BLUAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLUAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BluWhale AI (BLUAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BluWhale AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BluWhale AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLUAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BluWhale AI.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BluWhale AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BluWhale AI? Nakup BLUAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BluWhale AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BluWhale AI (BLUAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BluWhale AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BluWhale AI
Z lastništvom kriptovalute BluWhale AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
BluWhale AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje BluWhale AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BluWhale AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BluWhale AI?
Če bi kriptovaluta BluWhale AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BluWhale AI.
Koliko je kriptovaluta BluWhale AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BluWhale AI je $ 0.01492. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BluWhale AI še vedno dobra naložba?
BluWhale AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BLUAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BluWhale AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BluWhale AI v vrednosti $ 637.02K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BluWhale AI?
Cena kriptovalute BLUAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BluWhale AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BLUAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BluWhale AI?
Na ceno BLUAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,963.34
+1.15%
ETH
3,404.07
+3.23%
SOL
158.62
+2.06%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.176
+7.62%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BLUAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BLUAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BluWhale AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BluWhale AI letos rasla?
Cena kriptovalute BluWhale AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BluWhale AI (BLUAI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:55:35 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti BluWhale AI (BLUAI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.