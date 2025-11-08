Današnja cena BluWhale AI

Današnja cena kriptovalute BluWhale AI (BLUAI) v živo je $ 0.01492, s spremembo 12.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUAI v USD je $ 0.01492 na BLUAI.

Kriptovaluta BluWhale AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLUAI. V zadnjih 24 urah se je BLUAI trgovalo med $ 0.01465 (najnižje) in $ 0.01796 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLUAI premaknil -1.46% v zadnji uri in -31.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 637.02K.

Tržne informacije BluWhale AI (BLUAI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 637.02K$ 637.02K $ 637.02K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 149.20M$ 149.20M $ 149.20M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SUI

