Današnja cena kriptovalute BluWhale AI v živo je 0.01492 USD. Tržna kapitalizacija BLUAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLUAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

BluWhale AI (BLUAI) Live Price Chart
Današnja cena BluWhale AI

Današnja cena kriptovalute BluWhale AI (BLUAI) v živo je $ 0.01492, s spremembo 12.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUAI v USD je $ 0.01492 na BLUAI.

Kriptovaluta BluWhale AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLUAI. V zadnjih 24 urah se je BLUAI trgovalo med $ 0.01465 (najnižje) in $ 0.01796 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLUAI premaknil -1.46% v zadnji uri in -31.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 637.02K.

Tržne informacije BluWhale AI (BLUAI)

$ 637.02K
$ 637.02K$ 637.02K

$ 149.20M
$ 149.20M$ 149.20M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Trenutna tržna kapitalizacija BluWhale AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 637.02K. Obstoječa ponudba BLUAI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.20M.

Zgodovina cene BluWhale AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01465
$ 0.01465$ 0.01465
24H Nizka
$ 0.01796
$ 0.01796$ 0.01796
24H Visoka

$ 0.01465
$ 0.01465$ 0.01465

$ 0.01796
$ 0.01796$ 0.01796

-1.46%

-12.45%

-31.50%

-31.50%

Zgodovina cen BluWhale AI (BLUAI) v USD

Sledite spremembam cen BluWhale AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0021188-12.45%
30 dni$ +0.00992+198.40%
60 dni$ +0.00992+198.40%
90 dni$ +0.00992+198.40%
Današnja sprememba cene BluWhale AI

Danes je BLUAI zabeležil spremembo $ -0.0021188 (-12.45%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BluWhale AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00992 (+198.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BluWhale AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLUAI spremenil za $ +0.00992 (+198.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BluWhale AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00992 (+198.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BluWhale AI (BLUAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BluWhale AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BluWhale AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BluWhale AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BluWhale AI?

BluWhale AI (BLUAI) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLUAI pricing.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and AI crypto sector momentum affect its value.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility of BluWhale AI's services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts create intrinsic value.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with tech companies or blockchain projects can boost prices.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Technical Analysis: Trading patterns, support/resistance levels, and volume indicators guide short-term price movements.

Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.

Development Updates: Product launches, platform upgrades, and roadmap progress impact investor confidence.

Liquidity: Exchange listings and trading volume availability influence price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BluWhale AI?

People want to know BluWhale AI (BLUAI) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Real-time data shows immediate gains or losses on investments.

Market sentiment - Price trends indicate community confidence and project momentum.

DeFi activities - Accurate pricing is essential for lending, staking, and yield farming.

Tax reporting - Current values needed for accurate financial record-keeping and compliance.

Napoved cene za kriptovaluto BluWhale AI

Napoved cene BluWhale AI (BLUAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLUAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BluWhale AI (BLUAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BluWhale AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BluWhale AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLUAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BluWhale AI.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BluWhale AI

Kaj je BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Za bolj poglobljeno razumevanje BluWhale AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna BluWhale AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BluWhale AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BluWhale AI?
Če bi kriptovaluta BluWhale AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BluWhale AI.
