Današnja cena kriptovalute TOWER Ecosystem (TOWER) v živo je $ 0.0007462, s spremembo 4.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOWER v USD je $ 0.0007462 na TOWER.

Kriptovaluta TOWER Ecosystem je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TOWER. V zadnjih 24 urah se je TOWER trgovalo med $ 0.0007055 (najnižje) in $ 0.0007601 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TOWER premaknil -1.04% v zadnji uri in -14.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.63K.

Tržne informacije TOWER Ecosystem (TOWER)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 62.63K$ 62.63K $ 62.63K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija TOWER Ecosystem je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.63K. Obstoječa ponudba TOWER je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.46M.