Današnja cena kriptovalute TOWER Ecosystem (TOWER) v živo je $ 0.0007462, s spremembo 4.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOWER v USD je $ 0.0007462 na TOWER.
Kriptovaluta TOWER Ecosystem je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TOWER. V zadnjih 24 urah se je TOWER trgovalo med $ 0.0007055 (najnižje) in $ 0.0007601 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TOWER premaknil -1.04% v zadnji uri in -14.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.63K.
Tržne informacije TOWER Ecosystem (TOWER)
$ 62.63K
$ 7.46M
10,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija TOWER Ecosystem je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.63K. Obstoječa ponudba TOWER je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.46M.
Zgodovina cene TOWER Ecosystem, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0007055
24H Nizka
$ 0.0007601
24H Visoka
$ 0.0007055
$ 0.0007601
--
--
-1.04%
+4.36%
-14.70%
-14.70%
Zgodovina cen TOWER Ecosystem (TOWER) v USD
Sledite spremembam cen TOWER Ecosystem za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000031175
+4.36%
30 dni
$ -0.0003119
-29.48%
60 dni
$ -0.0007157
-48.96%
90 dni
$ -0.0005691
-43.27%
Današnja sprememba cene TOWER Ecosystem
Danes je TOWER zabeležil spremembo $ +0.000031175 (+4.36%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TOWER Ecosystem
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0003119 (-29.48%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TOWER Ecosystem
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TOWER spremenil za $ -0.0007157 (-48.96%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TOWER Ecosystem
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0005691 (-43.27%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TOWER Ecosystem (TOWER) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TOWER Ecosystem
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TOWER Ecosystem, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TOWER Ecosystem?
Several key factors influence TOWER Ecosystem (TOWER) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect short-term price movements.
Partnerships and Development: Strategic alliances, technical updates, and roadmap progress influence long-term valuation.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can impact accessibility and investor confidence.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms affects competitive positioning.
Liquidity: Trading volume and exchange listings determine price stability and accessibility for investors.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TOWER Ecosystem?
People want to know TOWER Ecosystem price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, tracking market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto TOWER Ecosystem
Napoved cene TOWER Ecosystem (TOWER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TOWER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TOWER Ecosystem (TOWER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TOWER Ecosystem lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TOWER Ecosystem v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TOWER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TOWER Ecosystem.
O TOWER Ecosystem
TOWER (TOWER) is a cryptocurrency token that operates within the Crazy Defense Heroes and Crazy Kings gaming ecosystems. It is designed to be used as an in-game currency, allowing players to earn rewards through gameplay, participate in governance decisions, and access exclusive content. TOWER is an ERC-20 token, meaning it operates on the Ethereum blockchain, a widely-accepted blockchain design that uses a proof-of-stake consensus model. The token's issuance model is based on gameplay achievements and participation, providing a unique integration of blockchain technology into the gaming industry. Overall, TOWER aims to enhance the gaming experience by offering players a stake in the game's economy and decision-making processes.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TOWER Ecosystem
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TOWER Ecosystem? Nakup TOWER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TOWER Ecosystem. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TOWER Ecosystem (TOWER).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TOWER Ecosystem bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto TOWER Ecosystem
Z lastništvom kriptovalute TOWER Ecosystem se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup TOWER Ecosystem (TOWER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
TOWER Ecosystem Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje TOWER Ecosystem razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TOWER Ecosystem
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TOWER Ecosystem?
Če bi kriptovaluta TOWER Ecosystem rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TOWER Ecosystem.
Koliko je kriptovaluta TOWER Ecosystem vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TOWER Ecosystem je $ 0.0007462. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TOWER Ecosystem še vedno dobra naložba?
TOWER Ecosystem ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TOWER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TOWER Ecosystem?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TOWER Ecosystem v vrednosti $ 62.63K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TOWER Ecosystem?
Cena kriptovalute TOWER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TOWER Ecosystem v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TOWER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TOWER Ecosystem?
Na ceno TOWER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,567.85
+1.75%
ETH
3,464.03
+5.05%
SOL
162.17
+4.34%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0978
+0.46%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TOWER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TOWER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TOWER Ecosystem gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TOWER Ecosystem letos rasla?
Cena kriptovalute TOWER Ecosystem bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TOWER Ecosystem (TOWER).
Pomembne panožne novosti TOWER Ecosystem (TOWER)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
