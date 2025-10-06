Današnja cena Timeworx.io v živo je 0.004109 USD. Spremljajte posodobitve cen TIX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TIX.Današnja cena Timeworx.io v živo je 0.004109 USD. Spremljajte posodobitve cen TIX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TIX.

Timeworx.io Logotip

Cena Timeworx.io(TIX)

Cena 1 TIX v USD v živo:

$0.004109
+0.41%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:33:12 (UTC+8)

Informacije o ceni Timeworx.io (TIX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.004063
24H Nizka
$ 0.004119
24H Visoka

$ 0.004063
$ 0.004119
--
--
-0.15%

+0.41%

+0.51%

+0.51%

Cena Timeworx.io (TIX) v realnem času je $ 0.004109. V zadnjih 24 urah se je TIX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.004063 in najvišjo vrednostjo $ 0.004119, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena TIX v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost TIX se je v zadnji uri spremenila za -0.15%, v 24 urah +0.41% in v 7 dneh +0.51%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Timeworx.io (TIX)

--
$ 21.87K
$ 2.05M
--
500,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Timeworx.io je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 21.87K. Obstoječa ponudba TIX je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.05M.

Zgodovina cen Timeworx.io (TIX) v USD

Sledite spremembam cen Timeworx.io za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00001678+0.41%
30 dni$ -0.000347-7.79%
60 dni$ +0.000048+1.18%
90 dni$ -0.003542-46.30%
Današnja sprememba cene Timeworx.io

Danes je TIX zabeležil spremembo $ +0.00001678 (+0.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Timeworx.io

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000347 (-7.79%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Timeworx.io

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TIX spremenil za $ +0.000048 (+1.18%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Timeworx.io

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003542 (-46.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Timeworx.io (TIX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Timeworx.io.

Kaj je Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Timeworx.io upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost TIXzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o Timeworx.io v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Timeworx.io nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene Timeworx.io (USD)

Koliko bo Timeworx.io (TIX) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Timeworx.io (TIX) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Timeworx.io.

Preverite napoved cene Timeworx.io zdaj!

Tokenomika Timeworx.io (TIX)

Z razumevanjem tokenomike Timeworx.io (TIX) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko TIX zdaj!

Kako kupiti Timeworx.io (TIX)

Iščete kako kupiti Timeworx.io? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Timeworx.io na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

TIX v lokalne valute

1 Timeworx.io (TIX) v VND
108.128335
1 Timeworx.io (TIX) v AUD
A$0.00620459
1 Timeworx.io (TIX) v GBP
0.00304066
1 Timeworx.io (TIX) v EUR
0.00349265
1 Timeworx.io (TIX) v USD
$0.004109
1 Timeworx.io (TIX) v MYR
RM0.0172578
1 Timeworx.io (TIX) v TRY
0.17126312
1 Timeworx.io (TIX) v JPY
¥0.612241
1 Timeworx.io (TIX) v ARS
ARS$5.86161177
1 Timeworx.io (TIX) v RUB
0.33845833
1 Timeworx.io (TIX) v INR
0.36459157
1 Timeworx.io (TIX) v IDR
Rp68.48330594
1 Timeworx.io (TIX) v KRW
5.78732105
1 Timeworx.io (TIX) v PHP
0.23799328
1 Timeworx.io (TIX) v EGP
￡E.0.19649238
1 Timeworx.io (TIX) v BRL
R$0.02190097
1 Timeworx.io (TIX) v CAD
C$0.00571151
1 Timeworx.io (TIX) v BDT
0.49985985
1 Timeworx.io (TIX) v NGN
6.03373778
1 Timeworx.io (TIX) v COP
$15.98832445
1 Timeworx.io (TIX) v ZAR
R.0.07088025
1 Timeworx.io (TIX) v UAH
0.16945516
1 Timeworx.io (TIX) v TZS
T.Sh.10.095813
1 Timeworx.io (TIX) v VES
Bs0.760165
1 Timeworx.io (TIX) v CLP
$3.952858
1 Timeworx.io (TIX) v PKR
Rs1.16235392
1 Timeworx.io (TIX) v KZT
2.24902006
1 Timeworx.io (TIX) v THB
฿0.13329596
1 Timeworx.io (TIX) v TWD
NT$0.1249136
1 Timeworx.io (TIX) v AED
د.إ0.01508003
1 Timeworx.io (TIX) v CHF
Fr0.00324611
1 Timeworx.io (TIX) v HKD
HK$0.03196802
1 Timeworx.io (TIX) v AMD
֏1.57432226
1 Timeworx.io (TIX) v MAD
.د.م0.0373919
1 Timeworx.io (TIX) v MXN
$0.07568778
1 Timeworx.io (TIX) v SAR
ريال0.01536766
1 Timeworx.io (TIX) v ETB
Br0.59412031
1 Timeworx.io (TIX) v KES
KSh0.53092389
1 Timeworx.io (TIX) v JOD
د.أ0.002913281
1 Timeworx.io (TIX) v PLN
0.01491567
1 Timeworx.io (TIX) v RON
лв0.01779197
1 Timeworx.io (TIX) v SEK
kr0.03858351
1 Timeworx.io (TIX) v BGN
лв0.00682094
1 Timeworx.io (TIX) v HUF
Ft1.36147606
1 Timeworx.io (TIX) v CZK
0.0850563
1 Timeworx.io (TIX) v KWD
د.ك0.001257354
1 Timeworx.io (TIX) v ILS
0.0135597
1 Timeworx.io (TIX) v BOB
Bs0.0283521
1 Timeworx.io (TIX) v AZN
0.0069853
1 Timeworx.io (TIX) v TJS
SM0.03825479
1 Timeworx.io (TIX) v GEL
0.01117648
1 Timeworx.io (TIX) v AOA
Kz3.75936519
1 Timeworx.io (TIX) v BHD
.د.ب0.001544984
1 Timeworx.io (TIX) v BMD
$0.004109
1 Timeworx.io (TIX) v DKK
kr0.02617433
1 Timeworx.io (TIX) v HNL
L0.10777907
1 Timeworx.io (TIX) v MUR
0.1861377
1 Timeworx.io (TIX) v NAD
$0.07075698
1 Timeworx.io (TIX) v NOK
kr0.04096673
1 Timeworx.io (TIX) v NZD
$0.00702639
1 Timeworx.io (TIX) v PAB
B/.0.004109
1 Timeworx.io (TIX) v PGK
K0.01738107
1 Timeworx.io (TIX) v QAR
ر.ق0.01495676
1 Timeworx.io (TIX) v RSD
дин.0.41011929
1 Timeworx.io (TIX) v UZS
soʻm49.50601271
1 Timeworx.io (TIX) v ALL
L0.33866378
1 Timeworx.io (TIX) v ANG
ƒ0.00735511
1 Timeworx.io (TIX) v AWG
ƒ0.0073962
1 Timeworx.io (TIX) v BBD
$0.008218
1 Timeworx.io (TIX) v BAM
KM0.00682094
1 Timeworx.io (TIX) v BIF
Fr12.084569
1 Timeworx.io (TIX) v BND
$0.00525952
1 Timeworx.io (TIX) v BSD
$0.004109
1 Timeworx.io (TIX) v JMD
$0.65974104
1 Timeworx.io (TIX) v KHR
16.50199054
1 Timeworx.io (TIX) v KMF
Fr1.721671
1 Timeworx.io (TIX) v LAK
89.32608517
1 Timeworx.io (TIX) v LKR
Rs1.24247942
1 Timeworx.io (TIX) v MDL
L0.06870248
1 Timeworx.io (TIX) v MGA
Ar18.34372652
1 Timeworx.io (TIX) v MOP
P0.03291309
1 Timeworx.io (TIX) v MVR
0.0628677
1 Timeworx.io (TIX) v MWK
MK7.1213079
1 Timeworx.io (TIX) v MZN
MT0.2625651
1 Timeworx.io (TIX) v NPR
Rs0.5838889
1 Timeworx.io (TIX) v PYG
28.935578
1 Timeworx.io (TIX) v RWF
Fr5.953941
1 Timeworx.io (TIX) v SBD
$0.03381707
1 Timeworx.io (TIX) v SCR
0.06007358
1 Timeworx.io (TIX) v SRD
$0.1565529
1 Timeworx.io (TIX) v SVC
$0.03591266
1 Timeworx.io (TIX) v SZL
L0.07075698
1 Timeworx.io (TIX) v TMT
m0.0143815
1 Timeworx.io (TIX) v TND
د.ت0.011924318
1 Timeworx.io (TIX) v TTD
$0.02781793
1 Timeworx.io (TIX) v UGX
Sh14.21714
1 Timeworx.io (TIX) v XAF
Fr2.296931
1 Timeworx.io (TIX) v XCD
$0.0110943
1 Timeworx.io (TIX) v XOF
Fr2.296931
1 Timeworx.io (TIX) v XPF
Fr0.415009
1 Timeworx.io (TIX) v BWP
P0.05456752
1 Timeworx.io (TIX) v BZD
$0.00825909
1 Timeworx.io (TIX) v CVE
$0.38616382
1 Timeworx.io (TIX) v DJF
Fr0.731402
1 Timeworx.io (TIX) v DOP
$0.2568125
1 Timeworx.io (TIX) v DZD
د.ج0.53203332
1 Timeworx.io (TIX) v FJD
$0.00924525
1 Timeworx.io (TIX) v GNF
Fr35.727755
1 Timeworx.io (TIX) v GTQ
Q0.03147494
1 Timeworx.io (TIX) v GYD
$0.85923299
1 Timeworx.io (TIX) v ISK
kr0.497189

Timeworx.io Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Timeworx.io razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Timeworx.io spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Timeworx.io

Koliko je danes vreden Timeworx.io (TIX)?
Cena TIX v živo v USD je 0.004109 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena TIX v USD?
Trenutna cena TIX v USD je $ 0.004109. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Timeworx.io?
Tržna kapitalizacija za TIX je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok TIX?
Razpoložljivi obtok TIX je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini TIX?
TIX je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena TIX vseh časov (ATL)?
TIX vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja TIX?
24-urni volumen trgovanja v živo za TIX je $ 21.87K USD.
Bo TIX zrasel?
Cena TIX se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen TIX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:33:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Timeworx.io (TIX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Vroča novica

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin se dvigne na 125.000 $! Zcash (ZEC) vodi skok zasebnih kovancev v najnovejšem kripto bikovskem teku

October 5, 2025
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

