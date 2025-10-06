Kaj je TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets. Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito TICS upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.



Poleg tega lahko:

− Preverite razpoložljivost TICSzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.

− Preberite ocene in analitiko o TICS v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo TICS nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene TICS (USD)

Koliko bo TICS (TICS) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v TICS (TICS) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za TICS.

Preverite napoved cene TICS zdaj!

Tokenomika TICS (TICS)

Z razumevanjem tokenomike TICS (TICS) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko TICS zdaj!

Kako kupiti TICS (TICS)

Iščete kako kupiti TICS? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite TICS na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

TICS v lokalne valute

Preizkusite pretvornik

TICS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TICS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TICS Koliko je danes vreden TICS (TICS)? Cena TICS v živo v USD je 0.02625 USD , ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki. Kakšna je trenutna cena TICS v USD? $ 0.02625 . Preverite Trenutna cena TICS v USD je. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov. Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe TICS? Tržna kapitalizacija za TICS je $ 2.16M USD . Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev. Kolikšen je razpoložljivi obtok TICS? Razpoložljivi obtok TICS je 82.26M USD . Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini TICS? TICS je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 2.5719853250516347 USD . Kolikšna je bila najnižja cena TICS vseh časov (ATL)? TICS vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.030720054210987374 USD . Kolikšen je volumen trgovanja TICS? 24-urni volumen trgovanja v živo za TICS je $ 152.05K USD . Bo TICS zrasel? Cena TICS se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen TICS

Pomembne panožne novosti TICS (TICS)

Čas (UTC+8) Vrsta Informacije 10-05 21:29:00 Posodobitve industrije Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high 10-05 16:10:00 Posodobitve industrije Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high 10-04 13:39:16 Podatki v verigi U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday 10-04 11:26:38 Posodobitve industrije USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9% 10-03 10:20:00 Posodobitve industrije Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3% 10-03 05:17:00 Posodobitve industrije Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Vroča novica

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025