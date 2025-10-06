Današnja cena TICS v živo je 0.02625 USD. Spremljajte posodobitve cen TICS v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TICS.Današnja cena TICS v živo je 0.02625 USD. Spremljajte posodobitve cen TICS v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TICS.

Cena TICS(TICS)

Cena 1 TICS v USD v živo:

$0.02622
+0.19%1D
USD
TICS (TICS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:56:01 (UTC+8)

Informacije o ceni TICS (TICS) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0252
24H Nizka
$ 0.02849
24H Visoka

$ 0.0252
$ 0.02849
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
-1.54%

+0.19%

-10.23%

-10.23%

Cena TICS (TICS) v realnem času je $ 0.02625. V zadnjih 24 urah se je TICS trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.0252 in najvišjo vrednostjo $ 0.02849, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena TICS v vseh časov je $ 2.5719853250516347, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.030720054210987374.

Kratkoročna uspešnost TICS se je v zadnji uri spremenila za -1.54%, v 24 urah +0.19% in v 7 dneh -10.23%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije TICS (TICS)

No.3921

$ 2.16M
$ 152.05K
$ 35.75M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

Trenutna tržna kapitalizacija TICS je $ 2.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 152.05K. Obstoječa ponudba TICS je 82.26M, skupna ponudba pa znaša 1361867964. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.75M.

Zgodovina cen TICS (TICS) v USD

Sledite spremembam cen TICS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000497+0.19%
30 dni$ -0.01025-28.09%
60 dni$ -0.03245-55.29%
90 dni$ -1.69285-98.48%
Današnja sprememba cene TICS

Danes je TICS zabeležil spremembo $ +0.0000497 (+0.19%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TICS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01025 (-28.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TICS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TICS spremenil za $ -0.03245 (-55.29%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TICS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.69285 (-98.48%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TICS (TICS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TICS.

Kaj je TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito TICS upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost TICSzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o TICS v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo TICS nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene TICS (USD)

Koliko bo TICS (TICS) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v TICS (TICS) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za TICS.

Preverite napoved cene TICS zdaj!

Tokenomika TICS (TICS)

Z razumevanjem tokenomike TICS (TICS) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko TICS zdaj!

Kako kupiti TICS (TICS)

Iščete kako kupiti TICS? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite TICS na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

TICS v lokalne valute

1 TICS (TICS) v VND
690.76875
1 TICS (TICS) v AUD
A$0.0396375
1 TICS (TICS) v GBP
0.019425
1 TICS (TICS) v EUR
0.0223125
1 TICS (TICS) v USD
$0.02625
1 TICS (TICS) v MYR
RM0.11025
1 TICS (TICS) v TRY
1.0943625
1 TICS (TICS) v JPY
¥3.91125
1 TICS (TICS) v ARS
ARS$37.4464125
1 TICS (TICS) v RUB
2.162475
1 TICS (TICS) v INR
2.3291625
1 TICS (TICS) v IDR
Rp437.499825
1 TICS (TICS) v KRW
36.9718125
1 TICS (TICS) v PHP
1.5204
1 TICS (TICS) v EGP
￡E.1.255275
1 TICS (TICS) v BRL
R$0.1399125
1 TICS (TICS) v CAD
C$0.0364875
1 TICS (TICS) v BDT
3.1933125
1 TICS (TICS) v NGN
38.546025
1 TICS (TICS) v COP
$102.1400625
1 TICS (TICS) v ZAR
R.0.453075
1 TICS (TICS) v UAH
1.08255
1 TICS (TICS) v TZS
T.Sh.64.49625
1 TICS (TICS) v VES
Bs4.85625
1 TICS (TICS) v CLP
$25.2525
1 TICS (TICS) v PKR
Rs7.4256
1 TICS (TICS) v KZT
14.367675
1 TICS (TICS) v THB
฿0.8512875
1 TICS (TICS) v TWD
NT$0.798
1 TICS (TICS) v AED
د.إ0.0963375
1 TICS (TICS) v CHF
Fr0.0207375
1 TICS (TICS) v HKD
HK$0.204225
1 TICS (TICS) v AMD
֏10.057425
1 TICS (TICS) v MAD
.د.م0.238875
1 TICS (TICS) v MXN
$0.483525
1 TICS (TICS) v SAR
ريال0.098175
1 TICS (TICS) v ETB
Br3.7954875
1 TICS (TICS) v KES
KSh3.3917625
1 TICS (TICS) v JOD
د.أ0.01861125
1 TICS (TICS) v PLN
0.0952875
1 TICS (TICS) v RON
лв0.1136625
1 TICS (TICS) v SEK
kr0.2464875
1 TICS (TICS) v BGN
лв0.043575
1 TICS (TICS) v HUF
Ft8.697675
1 TICS (TICS) v CZK
0.5431125
1 TICS (TICS) v KWD
د.ك0.0080325
1 TICS (TICS) v ILS
0.086625
1 TICS (TICS) v BOB
Bs0.181125
1 TICS (TICS) v AZN
0.044625
1 TICS (TICS) v TJS
SM0.2443875
1 TICS (TICS) v GEL
0.0714
1 TICS (TICS) v AOA
Kz24.0163875
1 TICS (TICS) v BHD
.د.ب0.00987
1 TICS (TICS) v BMD
$0.02625
1 TICS (TICS) v DKK
kr0.1672125
1 TICS (TICS) v HNL
L0.6885375
1 TICS (TICS) v MUR
1.189125
1 TICS (TICS) v NAD
$0.452025
1 TICS (TICS) v NOK
kr0.261975
1 TICS (TICS) v NZD
$0.0448875
1 TICS (TICS) v PAB
B/.0.02625
1 TICS (TICS) v PGK
K0.1110375
1 TICS (TICS) v QAR
ر.ق0.09555
1 TICS (TICS) v RSD
дин.2.6200125
1 TICS (TICS) v UZS
soʻm316.2649875
1 TICS (TICS) v ALL
L2.163525
1 TICS (TICS) v ANG
ƒ0.0469875
1 TICS (TICS) v AWG
ƒ0.04725
1 TICS (TICS) v BBD
$0.0525
1 TICS (TICS) v BAM
KM0.043575
1 TICS (TICS) v BIF
Fr77.20125
1 TICS (TICS) v BND
$0.0336
1 TICS (TICS) v BSD
$0.02625
1 TICS (TICS) v JMD
$4.2147
1 TICS (TICS) v KHR
105.421575
1 TICS (TICS) v KMF
Fr10.99875
1 TICS (TICS) v LAK
570.6521625
1 TICS (TICS) v LKR
Rs7.937475
1 TICS (TICS) v MDL
L0.4389
1 TICS (TICS) v MGA
Ar117.18735
1 TICS (TICS) v MOP
P0.2102625
1 TICS (TICS) v MVR
0.401625
1 TICS (TICS) v MWK
MK45.493875
1 TICS (TICS) v MZN
MT1.677375
1 TICS (TICS) v NPR
Rs3.730125
1 TICS (TICS) v PYG
184.8525
1 TICS (TICS) v RWF
Fr38.03625
1 TICS (TICS) v SBD
$0.2160375
1 TICS (TICS) v SCR
0.383775
1 TICS (TICS) v SRD
$1.000125
1 TICS (TICS) v SVC
$0.229425
1 TICS (TICS) v SZL
L0.452025
1 TICS (TICS) v TMT
m0.091875
1 TICS (TICS) v TND
د.ت0.0761775
1 TICS (TICS) v TTD
$0.1777125
1 TICS (TICS) v UGX
Sh90.825
1 TICS (TICS) v XAF
Fr14.67375
1 TICS (TICS) v XCD
$0.070875
1 TICS (TICS) v XOF
Fr14.67375
1 TICS (TICS) v XPF
Fr2.65125
1 TICS (TICS) v BWP
P0.3486
1 TICS (TICS) v BZD
$0.0527625
1 TICS (TICS) v CVE
$2.466975
1 TICS (TICS) v DJF
Fr4.6725
1 TICS (TICS) v DOP
$1.640625
1 TICS (TICS) v DZD
د.ج3.39885
1 TICS (TICS) v FJD
$0.0590625
1 TICS (TICS) v GNF
Fr228.24375
1 TICS (TICS) v GTQ
Q0.201075
1 TICS (TICS) v GYD
$5.4891375
1 TICS (TICS) v ISK
kr3.17625

TICS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TICS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna TICS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TICS

Koliko je danes vreden TICS (TICS)?
Cena TICS v živo v USD je 0.02625 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena TICS v USD?
Trenutna cena TICS v USD je $ 0.02625. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe TICS?
Tržna kapitalizacija za TICS je $ 2.16M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok TICS?
Razpoložljivi obtok TICS je 82.26M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini TICS?
TICS je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 2.5719853250516347 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena TICS vseh časov (ATL)?
TICS vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.030720054210987374 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja TICS?
24-urni volumen trgovanja v živo za TICS je $ 152.05K USD.
Bo TICS zrasel?
Cena TICS se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen TICS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:56:01 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

