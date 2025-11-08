Današnja cena kriptovalute TCOM Global v živo je 0.05924 USD. Tržna kapitalizacija TCOM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TCOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TCOM Global v živo je 0.05924 USD. Tržna kapitalizacija TCOM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TCOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute TCOM Global (TCOM) v živo je $ 0.05924, s spremembo 1.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TCOM v USD je $ 0.05924 na TCOM.
Kriptovaluta TCOM Global je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TCOM. V zadnjih 24 urah se je TCOM trgovalo med $ 0.05865 (najnižje) in $ 0.06223 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TCOM premaknil +0.76% v zadnji uri in +24.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 135.35K.
Tržne informacije TCOM Global (TCOM)
$ 135.35K
$ 59.24M
1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija TCOM Global je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 135.35K. Obstoječa ponudba TCOM je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 59.24M.
Zgodovina cene TCOM Global, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05865
24H Nizka
$ 0.06223
24H Visoka
$ 0.05865
$ 0.06223
--
--
+0.76%
-1.82%
+24.55%
+24.55%
Zgodovina cen TCOM Global (TCOM) v USD
Sledite spremembam cen TCOM Global za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0010982
-1.82%
30 dni
$ +0.03478
+142.19%
60 dni
$ +0.04281
+260.55%
90 dni
$ +0.03924
+196.20%
Današnja sprememba cene TCOM Global
Danes je TCOM zabeležil spremembo $ -0.0010982 (-1.82%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TCOM Global
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.03478 (+142.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TCOM Global
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TCOM spremenil za $ +0.04281 (+260.55%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TCOM Global
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03924 (+196.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TCOM Global (TCOM) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TCOM Global
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TCOM Global, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TCOM Global?
Several key factors influence TCOM Global (TCOM) prices:
1. Travel demand trends - Domestic and international tourism recovery affects booking volumes 2. Revenue performance - Quarterly earnings, booking growth, and profit margins 3. Market conditions - Economic growth, travel restrictions, and consumer spending 4. Competition - Market share battles with other travel platforms 5. Regulatory changes - Government policies affecting travel and tech companies 6. Global events - Pandemics, geopolitical tensions impacting travel 7. Currency fluctuations - Exchange rates 8. Market sentiment - Investor confidence in crypto and travel sector recovery
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TCOM Global?
People want to know TCOM Global price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment value. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto TCOM Global
Napoved cene TCOM Global (TCOM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TCOM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TCOM Global (TCOM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TCOM Global lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TCOM Global v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TCOM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TCOM Global.
O TCOM Global
Tokenomy (TCOM) is a cryptocurrency that serves as the native utility token of the Tokenomy platform, a global value creation and distribution network. The platform provides a marketplace for valuable tokens to be listed and traded on the blockchain. TCOM is used for a variety of purposes within the Tokenomy ecosystem, including payment for transaction fees, participation in token sales, and access to premium features. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, encouraging holders to participate in network security. As a key component of the Tokenomy platform, TCOM plays a crucial role in facilitating tokenization and value exchange in the blockchain space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TCOM Global
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TCOM Global? Nakup TCOM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TCOM Global. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TCOM Global (TCOM).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TCOM Global bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto TCOM Global
Z lastništvom kriptovalute TCOM Global se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.
TCOM Global Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje TCOM Global razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TCOM Global
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TCOM Global?
Če bi kriptovaluta TCOM Global rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TCOM Global.
Koliko je kriptovaluta TCOM Global vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TCOM Global je $ 0.05924. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TCOM Global še vedno dobra naložba?
TCOM Global ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TCOM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TCOM Global?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TCOM Global v vrednosti $ 135.35K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TCOM Global?
Cena kriptovalute TCOM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TCOM Global v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TCOM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TCOM Global?
Na ceno TCOM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,585.07
+1.77%
ETH
3,464.35
+5.06%
SOL
162.23
+4.38%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.102
+0.85%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TCOM na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TCOM/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TCOM Global gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TCOM Global letos rasla?
Cena kriptovalute TCOM Global bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TCOM Global (TCOM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:24 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.