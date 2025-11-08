BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute TCOM Global v živo je 0.05924 USD. Tržna kapitalizacija TCOM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TCOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena TCOM Global(TCOM)

$0.05924
-1.82%1D
TCOM Global (TCOM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:24 (UTC+8)

Današnja cena TCOM Global

Današnja cena kriptovalute TCOM Global (TCOM) v živo je $ 0.05924, s spremembo 1.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TCOM v USD je $ 0.05924 na TCOM.

Kriptovaluta TCOM Global je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TCOM. V zadnjih 24 urah se je TCOM trgovalo med $ 0.05865 (najnižje) in $ 0.06223 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TCOM premaknil +0.76% v zadnji uri in +24.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 135.35K.

Tržne informacije TCOM Global (TCOM)

$ 135.35K
$ 59.24M
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija TCOM Global je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 135.35K. Obstoječa ponudba TCOM je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 59.24M.

Zgodovina cene TCOM Global, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.76%

-1.82%

+24.55%

+24.55%

Zgodovina cen TCOM Global (TCOM) v USD

Sledite spremembam cen TCOM Global za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0010982-1.82%
30 dni$ +0.03478+142.19%
60 dni$ +0.04281+260.55%
90 dni$ +0.03924+196.20%
Današnja sprememba cene TCOM Global

Danes je TCOM zabeležil spremembo $ -0.0010982 (-1.82%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TCOM Global

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.03478 (+142.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TCOM Global

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TCOM spremenil za $ +0.04281 (+260.55%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TCOM Global

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03924 (+196.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TCOM Global (TCOM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TCOM Global.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TCOM Global

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TCOM Global, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TCOM Global?

Several key factors influence TCOM Global (TCOM) stock prices:

1. Travel demand trends - Domestic and international tourism recovery affects booking volumes
2. Revenue performance - Quarterly earnings, booking growth, and profit margins
3. Chinese market conditions - Economic growth, travel restrictions, and consumer spending
4. Competition - Market share battles with other travel platforms
5. Regulatory changes - Government policies affecting travel and tech companies
6. Global events - Pandemics, geopolitical tensions impacting travel
7. Currency fluctuations - USD/CNY exchange rates
8. Market sentiment - Investor confidence in Chinese stocks and travel sector recovery

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TCOM Global?

People want to know TCOM Global price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment value. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto TCOM Global

Napoved cene TCOM Global (TCOM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TCOM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TCOM Global (TCOM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TCOM Global lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O TCOM Global

Tokenomy (TCOM) is a cryptocurrency that serves as the native utility token of the Tokenomy platform, a global value creation and distribution network. The platform provides a marketplace for valuable tokens to be listed and traded on the blockchain. TCOM is used for a variety of purposes within the Tokenomy ecosystem, including payment for transaction fees, participation in token sales, and access to premium features. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, encouraging holders to participate in network security. As a key component of the Tokenomy platform, TCOM plays a crucial role in facilitating tokenization and value exchange in the blockchain space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TCOM Global

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TCOM Global? Nakup TCOM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TCOM Global. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TCOM Global (TCOM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TCOM Global bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu TCOM Global (TCOM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto TCOM Global

Kaj je TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TCOM Global razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna TCOM Global spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TCOM Global

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TCOM Global?
Če bi kriptovaluta TCOM Global rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TCOM Global.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:24 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti TCOM Global (TCOM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

