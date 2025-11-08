Današnja cena TCOM Global

Današnja cena kriptovalute TCOM Global (TCOM) v živo je $ 0.05924, s spremembo 1.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TCOM v USD je $ 0.05924 na TCOM.

Kriptovaluta TCOM Global je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TCOM. V zadnjih 24 urah se je TCOM trgovalo med $ 0.05865 (najnižje) in $ 0.06223 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TCOM premaknil +0.76% v zadnji uri in +24.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 135.35K.

Tržne informacije TCOM Global (TCOM)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 135.35K$ 135.35K $ 135.35K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 59.24M$ 59.24M $ 59.24M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

