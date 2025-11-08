Današnja cena TAIX

Današnja cena kriptovalute TAIX (TAIX) v živo je $ 0.000099, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAIX v USD je $ 0.000099 na TAIX.

Kriptovaluta TAIX je trenutno na #4397. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 TAIX. V zadnjih 24 urah se je TAIX trgovalo med $ 0.0000946 (najnižje) in $ 0.0001017 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000671960920599046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000092353350247618.

V kratkoročni uspešnosti se je TAIX premaknil 0.00% v zadnji uri in -25.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.81K.

Tržne informacije TAIX (TAIX)

Uvrstitev No.4397 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 52.81K$ 52.81K $ 52.81K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 990.00K$ 990.00K $ 990.00K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija TAIX je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.81K. Obstoječa ponudba TAIX je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 990.00K.