BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute TAIX v živo je 0.000099 USD. Tržna kapitalizacija TAIX je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAIX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TAIX v živo je 0.000099 USD. Tržna kapitalizacija TAIX je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAIX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TAIX

Informacije o ceni TAIX

Kaj je TAIX

Uradna spletna stran TAIX

Tokenomika TAIX

Napoved cen TAIX

Zgodovina TAIX

TAIX Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TAIX v fiat

Spot TAIX

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

TAIX Logotip

Cena TAIX(TAIX)

Cena 1 TAIX v USD v živo:

$0.000099
$0.000099$0.000099
+3.66%1D
USD
TAIX (TAIX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:05:18 (UTC+8)

Današnja cena TAIX

Današnja cena kriptovalute TAIX (TAIX) v živo je $ 0.000099, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAIX v USD je $ 0.000099 na TAIX.

Kriptovaluta TAIX je trenutno na #4397. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 TAIX. V zadnjih 24 urah se je TAIX trgovalo med $ 0.0000946 (najnižje) in $ 0.0001017 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000671960920599046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000092353350247618.

V kratkoročni uspešnosti se je TAIX premaknil 0.00% v zadnji uri in -25.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.81K.

Tržne informacije TAIX (TAIX)

No.4397

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.81K
$ 52.81K$ 52.81K

$ 990.00K
$ 990.00K$ 990.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija TAIX je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.81K. Obstoječa ponudba TAIX je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 990.00K.

Zgodovina cene TAIX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000946
$ 0.0000946$ 0.0000946
24H Nizka
$ 0.0001017
$ 0.0001017$ 0.0001017
24H Visoka

$ 0.0000946
$ 0.0000946$ 0.0000946

$ 0.0001017
$ 0.0001017$ 0.0001017

$ 0.000671960920599046
$ 0.000671960920599046$ 0.000671960920599046

$ 0.000092353350247618
$ 0.000092353350247618$ 0.000092353350247618

0.00%

+3.66%

-25.06%

-25.06%

Zgodovina cen TAIX (TAIX) v USD

Sledite spremembam cen TAIX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000003495+3.66%
30 dni$ -0.0003123-75.93%
60 dni$ -0.000101-50.50%
90 dni$ -0.000101-50.50%
Današnja sprememba cene TAIX

Danes je TAIX zabeležil spremembo $ +0.000003495 (+3.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TAIX

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0003123 (-75.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TAIX

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAIX spremenil za $ -0.000101 (-50.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TAIX

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000101 (-50.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TAIX (TAIX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TAIX.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TAIX

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TAIX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TAIX?

TAIX price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity on exchanges, overall cryptocurrency market trends, regulatory developments affecting AI tokens, project fundamentals including partnerships and technological progress, supply and demand dynamics, Bitcoin and major altcoin performance correlation, media coverage and social media buzz, adoption rate of TAIX ecosystem, and macroeconomic factors like inflation and interest rates affecting risk assets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TAIX?

People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto TAIX

Napoved cene TAIX (TAIX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAIX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TAIX (TAIX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TAIX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TAIX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAIX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TAIX.

O TAIX

TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TAIX

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TAIX? Nakup TAIX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TAIX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TAIX (TAIX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TAIX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu TAIX (TAIX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto TAIX

Z lastništvom kriptovalute TAIX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup TAIX (TAIX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

TAIX Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TAIX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna TAIX spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TAIX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TAIX?
Če bi kriptovaluta TAIX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TAIX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:05:18 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti TAIX (TAIX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti TAIX

TAIX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TAIX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TAIX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte TAIX (TAIX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute TAIX v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TAIX/USDT
$0.000099
$0.000099$0.000099
+3.66%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3281
$0.3281$0.3281

+556.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.24398
$0.24398$0.24398

+123.15%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01088
$0.01088$0.01088

+72.69%

Kusama

Kusama

KSM

$16.619
$16.619$16.619

+63.36%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009387
$0.000009387$0.000009387

+56.45%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TAIX v USD

Znesek

TAIX
TAIX
USD
USD

1 TAIX = 0.000099 USD