Današnja cena kriptovalute TAIX (TAIX) v živo je $ 0.000099, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAIX v USD je $ 0.000099 na TAIX.
Kriptovaluta TAIX je trenutno na #4397. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 TAIX. V zadnjih 24 urah se je TAIX trgovalo med $ 0.0000946 (najnižje) in $ 0.0001017 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000671960920599046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000092353350247618.
V kratkoročni uspešnosti se je TAIX premaknil 0.00% v zadnji uri in -25.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.81K.
Tržne informacije TAIX (TAIX)
No.4397
$ 0.00
$ 0.00
$ 52.81K
$ 52.81K
$ 990.00K
$ 990.00K
0.00
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija TAIX je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.81K. Obstoječa ponudba TAIX je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 990.00K.
Zgodovina cene TAIX, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000946
$ 0.0000946
24H Nizka
$ 0.0001017
$ 0.0001017
24H Visoka
$ 0.0000946
$ 0.0000946
$ 0.0001017
$ 0.0001017
$ 0.000671960920599046
$ 0.000671960920599046
$ 0.000092353350247618
$ 0.000092353350247618
0.00%
+3.66%
-25.06%
-25.06%
Zgodovina cen TAIX (TAIX) v USD
Sledite spremembam cen TAIX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000003495
+3.66%
30 dni
$ -0.0003123
-75.93%
60 dni
$ -0.000101
-50.50%
90 dni
$ -0.000101
-50.50%
Današnja sprememba cene TAIX
Danes je TAIX zabeležil spremembo $ +0.000003495 (+3.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TAIX
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0003123 (-75.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TAIX
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAIX spremenil za $ -0.000101 (-50.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TAIX
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000101 (-50.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TAIX (TAIX) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TAIX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TAIX?
TAIX price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity on exchanges, overall cryptocurrency market trends, regulatory developments affecting AI tokens, project fundamentals including partnerships and technological progress, supply and demand dynamics, Bitcoin and major altcoin performance correlation, media coverage and social media buzz, adoption rate of TAIX ecosystem, and macroeconomic factors like inflation and interest rates affecting risk assets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TAIX?
People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto TAIX
Napoved cene TAIX (TAIX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAIX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TAIX (TAIX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TAIX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TAIX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAIX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TAIX.
O TAIX
TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TAIX
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TAIX? Nakup TAIX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TAIX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TAIX (TAIX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TAIX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto TAIX
Z lastništvom kriptovalute TAIX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.
TAIX Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje TAIX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta TAIX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TAIX.
Koliko je kriptovaluta TAIX vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TAIX je $ 0.000099. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TAIX še vedno dobra naložba?
TAIX ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TAIX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TAIX?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TAIX v vrednosti $ 52.81K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TAIX?
Cena kriptovalute TAIX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TAIX v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TAIX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TAIX?
Na ceno TAIX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,800.04
+0.99%
ETH
3,396.52
+3.00%
SOL
158.13
+1.75%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1496
+5.20%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TAIX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TAIX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TAIX gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TAIX letos rasla?
Cena kriptovalute TAIX bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TAIX (TAIX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:05:18 (UTC+8)
