Današnja cena Trusta.AI

Današnja cena kriptovalute Trusta.AI (TA) v živo je $ 0.04149, s spremembo 1.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TA v USD je $ 0.04149 na TA.

Kriptovaluta Trusta.AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TA. V zadnjih 24 urah se je TA trgovalo med $ 0.03881 (najnižje) in $ 0.04402 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TA premaknil -0.53% v zadnji uri in -11.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.69K.

Tržne informacije Trusta.AI (TA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 81.69K$ 81.69K $ 81.69K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 41.49M$ 41.49M $ 41.49M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov LINEA

