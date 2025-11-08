BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Trusta.AI v živo je 0.04149 USD. Tržna kapitalizacija TA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Trusta.AI Logotip

Cena Trusta.AI(TA)

USD
Trusta.AI (TA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:10 (UTC+8)

Današnja cena Trusta.AI

Današnja cena kriptovalute Trusta.AI (TA) v živo je $ 0.04149, s spremembo 1.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TA v USD je $ 0.04149 na TA.

Kriptovaluta Trusta.AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TA. V zadnjih 24 urah se je TA trgovalo med $ 0.03881 (najnižje) in $ 0.04402 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TA premaknil -0.53% v zadnji uri in -11.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.69K.

Tržne informacije Trusta.AI (TA)

$ 81.69K
$ 41.49M
--
1,000,000,000
LINEA

Trenutna tržna kapitalizacija Trusta.AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.69K. Obstoječa ponudba TA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.49M.

Zgodovina cene Trusta.AI, USD

-0.53%

-1.54%

-11.95%

-11.95%

Zgodovina cen Trusta.AI (TA) v USD

Sledite spremembam cen Trusta.AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0006489-1.54%
30 dni$ -0.02231-34.97%
60 dni$ -0.11424-73.36%
90 dni$ -0.02897-41.12%
Današnja sprememba cene Trusta.AI

Danes je TA zabeležil spremembo $ -0.0006489 (-1.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Trusta.AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02231 (-34.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Trusta.AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TA spremenil za $ -0.11424 (-73.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Trusta.AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02897 (-41.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Trusta.AI (TA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Trusta.AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Trusta.AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Trusta.AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Trusta.AI?

Several key factors influence Trusta.AI (TA) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TA pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Trusta.AI's reputation and trust verification services drives demand.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements affect investor perception.

Partnerships: Strategic collaborations with Web3 projects and institutions boost credibility and value.

Token Utility: Real-world use cases for TA tokens in the ecosystem create fundamental demand.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange activity influence price stability and movement.

Competition: Performance relative to other AI and reputation-based blockchain projects.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact investor confidence.

Team Performance: Development milestones, roadmap execution, and community engagement affect market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Trusta.AI?

People want to know Trusta.AI (TA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing entry/exit points. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Trusta.AI

Napoved cene Trusta.AI (TA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trusta.AI (TA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Trusta.AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trusta.AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trusta.AI.

O Trusta.AI

Theta (TA) is a blockchain-based network designed to improve the efficiency of video streaming and delivery. The platform's primary purpose is to reduce the costs associated with content delivery networks (CDN) by utilizing a peer-to-peer network, where users share bandwidth and resources to distribute video content. The Theta network is powered by its native cryptocurrency, TA, which is used as an incentive for sharing bandwidth. The network employs a dual token system, with TA being used for governance and transaction fees, while Theta Fuel (TFUEL) is used for operations like video segmenting and caching. The platform's consensus mechanism is a multi-level Byzantine Fault Tolerance (BFT), which combines aspects of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Trusta.AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Trusta.AI? Nakup TA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Trusta.AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Trusta.AI (TA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Trusta.AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Trusta.AI

Z lastništvom kriptovalute Trusta.AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Trusta.AI (TA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Trusta.AI (TA)

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Trusta.AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Trusta.AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Trusta.AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Trusta.AI?
Če bi kriptovaluta Trusta.AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Trusta.AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:10 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Trusta.AI

