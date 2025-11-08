Današnja cena kriptovalute Trusta.AI v živo je 0.04149 USD. Tržna kapitalizacija TA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Trusta.AI v živo je 0.04149 USD. Tržna kapitalizacija TA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Trusta.AI (TA) v živo je $ 0.04149, s spremembo 1.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TA v USD je $ 0.04149 na TA.
Kriptovaluta Trusta.AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TA. V zadnjih 24 urah se je TA trgovalo med $ 0.03881 (najnižje) in $ 0.04402 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TA premaknil -0.53% v zadnji uri in -11.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.69K.
Tržne informacije Trusta.AI (TA)
--
----
$ 81.69K
$ 81.69K$ 81.69K
$ 41.49M
$ 41.49M$ 41.49M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
LINEA
Trenutna tržna kapitalizacija Trusta.AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.69K. Obstoječa ponudba TA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.49M.
Zgodovina cene Trusta.AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03881
$ 0.03881$ 0.03881
24H Nizka
$ 0.04402
$ 0.04402$ 0.04402
24H Visoka
$ 0.03881
$ 0.03881$ 0.03881
$ 0.04402
$ 0.04402$ 0.04402
--
----
--
----
-0.53%
-1.54%
-11.95%
-11.95%
Zgodovina cen Trusta.AI (TA) v USD
Sledite spremembam cen Trusta.AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0006489
-1.54%
30 dni
$ -0.02231
-34.97%
60 dni
$ -0.11424
-73.36%
90 dni
$ -0.02897
-41.12%
Današnja sprememba cene Trusta.AI
Danes je TA zabeležil spremembo $ -0.0006489 (-1.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Trusta.AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02231 (-34.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Trusta.AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TA spremenil za $ -0.11424 (-73.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Trusta.AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02897 (-41.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Trusta.AI (TA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Trusta.AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Trusta.AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Trusta.AI?
Several key factors influence Trusta.AI (TA) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TA pricing.
Adoption Rate: Increased usage of Trusta.AI's reputation and trust verification services drives demand.
Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements affect investor perception.
Partnerships: Strategic collaborations with Web3 projects and institutions boost credibility and value.
Token Utility: Real-world use cases for TA tokens in the ecosystem create fundamental demand.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange activity influence price stability and movement.
Competition: Performance relative to other AI and reputation-based blockchain projects.
Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact investor confidence.
Team Performance: Development milestones, roadmap execution, and community engagement affect market perception.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Trusta.AI?
People want to know Trusta.AI (TA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing entry/exit points. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Trusta.AI
Napoved cene Trusta.AI (TA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trusta.AI (TA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Trusta.AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trusta.AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trusta.AI.
O Trusta.AI
Theta (TA) is a blockchain-based network designed to improve the efficiency of video streaming and delivery. The platform's primary purpose is to reduce the costs associated with content delivery networks (CDN) by utilizing a peer-to-peer network, where users share bandwidth and resources to distribute video content. The Theta network is powered by its native cryptocurrency, TA, which is used as an incentive for sharing bandwidth. The network employs a dual token system, with TA being used for governance and transaction fees, while Theta Fuel (TFUEL) is used for operations like video segmenting and caching. The platform's consensus mechanism is a multi-level Byzantine Fault Tolerance (BFT), which combines aspects of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Trusta.AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Trusta.AI? Nakup TA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Trusta.AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Trusta.AI (TA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Trusta.AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Trusta.AI
Z lastništvom kriptovalute Trusta.AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Trusta.AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Trusta.AI?
Če bi kriptovaluta Trusta.AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Trusta.AI.
Koliko je kriptovaluta Trusta.AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Trusta.AI je $ 0.04149. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Trusta.AI še vedno dobra naložba?
Trusta.AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Trusta.AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Trusta.AI v vrednosti $ 81.69K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Trusta.AI?
Cena kriptovalute TA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Trusta.AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Trusta.AI?
Na ceno TA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Trusta.AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Trusta.AI letos rasla?
Cena kriptovalute Trusta.AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Trusta.AI (TA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:10 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.