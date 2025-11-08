Današnja cena kriptovalute LETSTOP v živo je 0.03246 USD. Tržna kapitalizacija STOP je 2,135,159.4244471339272 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LETSTOP v živo je 0.03246 USD. Tržna kapitalizacija STOP je 2,135,159.4244471339272 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute LETSTOP (STOP) v živo je $ 0.03246, s spremembo 5.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOP v USD je $ 0.03246 na STOP.
Kriptovaluta LETSTOP je trenutno na #1724. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.78M STOP. V zadnjih 24 urah se je STOP trgovalo med $ 0.02862 (najnižje) in $ 0.03599 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02770163701207271.
V kratkoročni uspešnosti se je STOP premaknil -1.40% v zadnji uri in -27.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 107.09K.
Tržne informacije LETSTOP (STOP)
No.1724
$ 2.14M
$ 107.09K
$ 3.25M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81406645
65.77%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija LETSTOP je $ 2.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 107.09K. Obstoječa ponudba STOP je 65.78M, skupna ponudba pa znaša 99999250.81406645. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.25M.
Zgodovina cene LETSTOP, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02862
24H Nizka
$ 0.03599
24H Visoka
$ 0.02862
$ 0.03599
$ 1
$ 0.02770163701207271
-1.40%
-5.58%
-27.63%
-27.63%
Zgodovina cen LETSTOP (STOP) v USD
Sledite spremembam cen LETSTOP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0019183
-5.58%
30 dni
$ -0.04239
-56.64%
60 dni
$ -0.11519
-78.02%
90 dni
$ -0.18788
-85.27%
Današnja sprememba cene LETSTOP
Danes je STOP zabeležil spremembo $ -0.0019183 (-5.58%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene LETSTOP
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04239 (-56.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene LETSTOP
Če pogled razširimo na 60 dni, se je STOP spremenil za $ -0.11519 (-78.02%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene LETSTOP
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.18788 (-85.27%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LETSTOP (STOP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto LETSTOP
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LETSTOP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LETSTOP?
LETSTOP (STOP) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrency affect investor behavior.
Community Engagement: Active development, social media presence, and user participation create momentum.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LETSTOP?
People want to know LETSTOP (STOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto LETSTOP
Napoved cene LETSTOP (STOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LETSTOP (STOP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena LETSTOP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O LETSTOP
STOP (STOP) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a governance token for the StopLimit platform. The platform is designed to provide users with advanced trading features not typically found on traditional decentralized exchanges, such as stop limit orders, trailing stop orders, and take profit orders. STOP tokens are used to vote on proposals and updates within the platform, allowing holders to influence its development and future direction. The token follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design aims to create a balance between supply and demand while maintaining the token's value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LETSTOP
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LETSTOP? Nakup STOP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LETSTOP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LETSTOP (STOP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 65.78M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LETSTOP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto LETSTOP
Z lastništvom kriptovalute LETSTOP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LETSTOP?
Če bi kriptovaluta LETSTOP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LETSTOP.
Koliko je kriptovaluta LETSTOP vredna danes?
Današnja cena kriptovalute LETSTOP je $ 0.03246. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta LETSTOP še vedno dobra naložba?
LETSTOP ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v STOP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto LETSTOP?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto LETSTOP v vrednosti $ 107.09K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute LETSTOP?
Cena kriptovalute STOP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute LETSTOP v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena STOP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute LETSTOP?
Na ceno STOP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,537.21
+1.72%
ETH
3,462.75
+5.01%
SOL
162.1
+4.30%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0949
+0.20%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za STOP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par STOP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute LETSTOP gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute LETSTOP letos rasla?
Cena kriptovalute LETSTOP bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute LETSTOP (STOP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:28 (UTC+8)
