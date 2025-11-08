BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute LETSTOP v živo je 0.03246 USD. Tržna kapitalizacija STOP je 2,135,159.4244471339272 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LETSTOP v živo je 0.03246 USD. Tržna kapitalizacija STOP je 2,135,159.4244471339272 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

LETSTOP Logotip

Cena LETSTOP(STOP)

Cena 1 STOP v USD v živo:

$0.03246
-5.58%1D
USD
LETSTOP (STOP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:28 (UTC+8)

Današnja cena LETSTOP

Današnja cena kriptovalute LETSTOP (STOP) v živo je $ 0.03246, s spremembo 5.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOP v USD je $ 0.03246 na STOP.

Kriptovaluta LETSTOP je trenutno na #1724. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.78M STOP. V zadnjih 24 urah se je STOP trgovalo med $ 0.02862 (najnižje) in $ 0.03599 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02770163701207271.

V kratkoročni uspešnosti se je STOP premaknil -1.40% v zadnji uri in -27.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 107.09K.

Tržne informacije LETSTOP (STOP)

No.1724

$ 2.14M
$ 107.09K
$ 3.25M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81406645
65.77%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija LETSTOP je $ 2.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 107.09K. Obstoječa ponudba STOP je 65.78M, skupna ponudba pa znaša 99999250.81406645. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.25M.

Zgodovina cene LETSTOP, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02862
24H Nizka
$ 0.03599
24H Visoka

$ 0.02862
$ 0.03599
$ 1
$ 0.02770163701207271
-1.40%

-5.58%

-27.63%

-27.63%

Zgodovina cen LETSTOP (STOP) v USD

Sledite spremembam cen LETSTOP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0019183-5.58%
30 dni$ -0.04239-56.64%
60 dni$ -0.11519-78.02%
90 dni$ -0.18788-85.27%
Današnja sprememba cene LETSTOP

Danes je STOP zabeležil spremembo $ -0.0019183 (-5.58%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene LETSTOP

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04239 (-56.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene LETSTOP

Če pogled razširimo na 60 dni, se je STOP spremenil za $ -0.11519 (-78.02%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene LETSTOP

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.18788 (-85.27%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LETSTOP (STOP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen LETSTOP.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto LETSTOP

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LETSTOP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LETSTOP?

LETSTOP (STOP) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect STOP's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrency affect investor behavior.

Community Engagement: Active development, social media presence, and user participation create momentum.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LETSTOP?

People want to know LETSTOP (STOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto LETSTOP

Napoved cene LETSTOP (STOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LETSTOP (STOP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena LETSTOP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LETSTOP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STOP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LETSTOP.

O LETSTOP

STOP (STOP) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a governance token for the StopLimit platform. The platform is designed to provide users with advanced trading features not typically found on traditional decentralized exchanges, such as stop limit orders, trailing stop orders, and take profit orders. STOP tokens are used to vote on proposals and updates within the platform, allowing holders to influence its development and future direction. The token follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design aims to create a balance between supply and demand while maintaining the token's value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LETSTOP

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LETSTOP? Nakup STOP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LETSTOP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LETSTOP (STOP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 65.78M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LETSTOP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto LETSTOP

Z lastništvom kriptovalute LETSTOP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup LETSTOP (STOP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Kaj je LETSTOP (STOP)

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje LETSTOP razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna LETSTOP spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LETSTOP

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LETSTOP?
Če bi kriptovaluta LETSTOP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LETSTOP.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:28 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti LETSTOP

Zavrnitev odgovornosti

