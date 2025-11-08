Današnja cena LETSTOP

Današnja cena kriptovalute LETSTOP (STOP) v živo je $ 0.03246, s spremembo 5.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOP v USD je $ 0.03246 na STOP.

Kriptovaluta LETSTOP je trenutno na #1724. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.78M STOP. V zadnjih 24 urah se je STOP trgovalo med $ 0.02862 (najnižje) in $ 0.03599 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02770163701207271.

V kratkoročni uspešnosti se je STOP premaknil -1.40% v zadnji uri in -27.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 107.09K.

Tržne informacije LETSTOP (STOP)

Uvrstitev No.1724 Tržna kapitalizacija $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volumen (24H) $ 107.09K$ 107.09K $ 107.09K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Zaloga v obtoku 65.78M 65.78M 65.78M Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 99,999,250.81406645 99,999,250.81406645 99,999,250.81406645 Hitrost kroženja 65.77% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija LETSTOP je $ 2.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 107.09K. Obstoječa ponudba STOP je 65.78M, skupna ponudba pa znaša 99999250.81406645. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.25M.