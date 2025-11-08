BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute STBL v živo je 0.07463 USD. Tržna kapitalizacija STBL je 37,315,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STBL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o STBL

Informacije o ceni STBL

Kaj je STBL

Bela knjiga STBL

Uradna spletna stran STBL

Tokenomika STBL

Napoved cen STBL

Zgodovina STBL

STBL Nakupovalni vodnik

Cena STBL(STBL)

Cena 1 STBL v USD v živo:

$0.07463
+1.77%1D
USD
STBL (STBL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:21 (UTC+8)

Današnja cena STBL

Današnja cena kriptovalute STBL (STBL) v živo je $ 0.07463, s spremembo 1.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STBL v USD je $ 0.07463 na STBL.

Kriptovaluta STBL je trenutno na #580. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M STBL. V zadnjih 24 urah se je STBL trgovalo med $ 0.06711 (najnižje) in $ 0.08482 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6107798696411226, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05027366108223707.

V kratkoročni uspešnosti se je STBL premaknil +0.16% v zadnji uri in -19.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 773.88K.

Tržne informacije STBL (STBL)

No.580

$ 37.32M
$ 773.88K
$ 746.30M
500.00M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija STBL je $ 37.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 773.88K. Obstoječa ponudba STBL je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 746.30M.

Zgodovina cene STBL, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06711
24H Nizka
$ 0.08482
24H Visoka

$ 0.06711
$ 0.08482
$ 0.6107798696411226
$ 0.05027366108223707
+0.16%

+1.77%

-19.38%

-19.38%

Zgodovina cen STBL (STBL) v USD

Sledite spremembam cen STBL za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.001298+1.77%
30 dni$ -0.15209-67.09%
60 dni$ +0.06963+1,392.60%
90 dni$ +0.06963+1,392.60%
Današnja sprememba cene STBL

Danes je STBL zabeležil spremembo $ +0.001298 (+1.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene STBL

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.15209 (-67.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene STBL

Če pogled razširimo na 60 dni, se je STBL spremenil za $ +0.06963 (+1,392.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene STBL

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.06963 (+1,392.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen STBL (STBL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen STBL.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto STBL

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute STBL, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute STBL?

STBL price is influenced by several key factors:

1. Stability Mechanism: As a stablecoin, STBL's price depends on its pegging mechanism and collateral backing
2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect price stability
3. Collateral Health: The value and quality of underlying assets securing STBL
4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins impact investor confidence
5. Market Sentiment: Overall crypto market conditions and risk appetite
6. Liquidity: Available trading pairs and exchange listings
7. Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC
8. Technical Factors: Smart contract security and protocol updates

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute STBL?

People want to know STBL price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance
3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points
4. Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement
5. Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges create profit potential

Napoved cene za kriptovaluto STBL

Napoved cene STBL (STBL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STBL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen STBL (STBL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena STBL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute STBL v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STBL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute STBL.

O STBL

STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto STBL

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto STBL? Nakup STBL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute STBL. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute STBL (STBL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 500.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in STBL bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu STBL (STBL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto STBL

Z lastništvom kriptovalute STBL se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup STBL (STBL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje STBL razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna STBL spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o STBL

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta STBL?
Če bi kriptovaluta STBL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute STBL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti STBL (STBL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti STBL

STBL USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na STBL z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami STBL USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte STBL (STBL) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute STBL v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
STBL/USDT
$0.07463
$0.07463
+1.22%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

