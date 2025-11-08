Današnja cena STBL

Današnja cena kriptovalute STBL (STBL) v živo je $ 0.07463, s spremembo 1.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STBL v USD je $ 0.07463 na STBL.

Kriptovaluta STBL je trenutno na #580. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M STBL. V zadnjih 24 urah se je STBL trgovalo med $ 0.06711 (najnižje) in $ 0.08482 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6107798696411226, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05027366108223707.

V kratkoročni uspešnosti se je STBL premaknil +0.16% v zadnji uri in -19.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 773.88K.

Tržne informacije STBL (STBL)

Uvrstitev No.580 Tržna kapitalizacija $ 37.32M$ 37.32M $ 37.32M Volumen (24H) $ 773.88K$ 773.88K $ 773.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 746.30M$ 746.30M $ 746.30M Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 5.00% Javna veriga blokov BSC

