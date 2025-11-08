Današnja cena kriptovalute STBL v živo je 0.07463 USD. Tržna kapitalizacija STBL je 37,315,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STBL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute STBL v živo je 0.07463 USD. Tržna kapitalizacija STBL je 37,315,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STBL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute STBL (STBL) v živo je $ 0.07463, s spremembo 1.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STBL v USD je $ 0.07463 na STBL.
Kriptovaluta STBL je trenutno na #580. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M STBL. V zadnjih 24 urah se je STBL trgovalo med $ 0.06711 (najnižje) in $ 0.08482 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6107798696411226, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05027366108223707.
V kratkoročni uspešnosti se je STBL premaknil +0.16% v zadnji uri in -19.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 773.88K.
Tržne informacije STBL (STBL)
No.580
$ 37.32M
$ 773.88K
$ 746.30M
500.00M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija STBL je $ 37.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 773.88K. Obstoječa ponudba STBL je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 746.30M.
Zgodovina cene STBL, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06711
24H Nizka
$ 0.08482
24H Visoka
$ 0.06711
$ 0.08482
$ 0.6107798696411226
$ 0.05027366108223707
+0.16%
+1.77%
-19.38%
-19.38%
Zgodovina cen STBL (STBL) v USD
Sledite spremembam cen STBL za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.001298
+1.77%
30 dni
$ -0.15209
-67.09%
60 dni
$ +0.06963
+1,392.60%
90 dni
$ +0.06963
+1,392.60%
Današnja sprememba cene STBL
Danes je STBL zabeležil spremembo $ +0.001298 (+1.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene STBL
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.15209 (-67.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene STBL
Če pogled razširimo na 60 dni, se je STBL spremenil za $ +0.06963 (+1,392.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene STBL
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.06963 (+1,392.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen STBL (STBL) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute STBL, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute STBL?
STBL price is influenced by several key factors:
1. Stability Mechanism: As a stablecoin, STBL's price depends on its pegging mechanism and collateral backing 2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect price stability 3. Collateral Health: The value and quality of underlying assets securing STBL 4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins impact investor confidence 5. Market Sentiment: Overall crypto market conditions and risk appetite 6. Liquidity: Available trading pairs and exchange listings 7. Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC 8. Technical Factors: Smart contract security and protocol updates
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute STBL?
People want to know STBL price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance 3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points 4. Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement 5. Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges create profit potential
Napoved cene za kriptovaluto STBL
Napoved cene STBL (STBL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STBL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen STBL (STBL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena STBL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute STBL v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STBL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute STBL.
O STBL
STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto STBL
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto STBL? Nakup STBL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute STBL. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute STBL (STBL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 500.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in STBL bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto STBL
Z lastništvom kriptovalute STBL se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.
STBL Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje STBL razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta STBL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute STBL.
Koliko je kriptovaluta STBL vredna danes?
Današnja cena kriptovalute STBL je $ 0.07463. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta STBL še vedno dobra naložba?
STBL ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v STBL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto STBL?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto STBL v vrednosti $ 773.88K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute STBL?
Cena kriptovalute STBL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute STBL v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena STBL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute STBL?
Na ceno STBL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,490.2
+1.67%
ETH
3,461.76
+4.98%
SOL
162.04
+4.26%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0944
+0.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za STBL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par STBL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute STBL gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute STBL letos rasla?
Cena kriptovalute STBL bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute STBL (STBL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:21 (UTC+8)
