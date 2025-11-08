BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Spheron Network v živo je 0.01293 USD. Tržna kapitalizacija SPON je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Spheron Network Logotip

Cena Spheron Network(SPON)

Cena 1 SPON v USD v živo:

$0.01293
$0.01293$0.01293
+10.51%1D
USD
Spheron Network (SPON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:52 (UTC+8)

Današnja cena Spheron Network

Današnja cena kriptovalute Spheron Network (SPON) v živo je $ 0.01293, s spremembo 10.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPON v USD je $ 0.01293 na SPON.

Kriptovaluta Spheron Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPON. V zadnjih 24 urah se je SPON trgovalo med $ 0.01129 (najnižje) in $ 0.01321 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SPON premaknil +0.31% v zadnji uri in -15.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.49K.

Tržne informacije Spheron Network (SPON)

--
----

$ 95.49K
$ 95.49K$ 95.49K

$ 12.93M
$ 12.93M$ 12.93M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Spheron Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.49K. Obstoječa ponudba SPON je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.93M.

Zgodovina cene Spheron Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01129
$ 0.01129$ 0.01129
24H Nizka
$ 0.01321
$ 0.01321$ 0.01321
24H Visoka

$ 0.01129
$ 0.01129$ 0.01129

$ 0.01321
$ 0.01321$ 0.01321

--
----

--
----

+0.31%

+10.51%

-15.83%

-15.83%

Zgodovina cen Spheron Network (SPON) v USD

Sledite spremembam cen Spheron Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0012297+10.51%
30 dni$ -0.01873-59.16%
60 dni$ -0.04921-79.20%
90 dni$ -0.03134-70.80%
Današnja sprememba cene Spheron Network

Danes je SPON zabeležil spremembo $ +0.0012297 (+10.51%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Spheron Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01873 (-59.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Spheron Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPON spremenil za $ -0.04921 (-79.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Spheron Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03134 (-70.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Spheron Network (SPON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Spheron Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Spheron Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Spheron Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Spheron Network?

Several factors influence Spheron Network (SPON) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.

Platform Adoption: Growth in decentralized computing services usage and developer activity on the network.

Technology Development: Updates to infrastructure, partnerships with cloud providers, and protocol improvements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence in DePIN projects.

Competition: Performance relative to other decentralized computing networks like Akash or Render.

Tokenomics: Reward mechanisms, burning schedules, and governance token utility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Spheron Network?

People want to know Spheron Network (SPON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need current prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make rebalancing decisions.

Napoved cene za kriptovaluto Spheron Network

Napoved cene Spheron Network (SPON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Spheron Network (SPON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Spheron Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Spheron Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Spheron Network.

O Spheron Network

SPON (SponsorCoin) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate the sponsorship of various events, projects, and initiatives by providing a secure and transparent means of transaction. SPON's primary role is to streamline the process of sponsorship, making it more efficient and accessible for both sponsors and those seeking sponsorship. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. Typical uses of SPON include funding for sports events, arts and culture projects, and various community initiatives. Its ecosystem is built around the idea of democratizing sponsorship and making it a more inclusive and straightforward process.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Spheron Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Spheron Network? Nakup SPON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Spheron Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Spheron Network (SPON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Spheron Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Spheron Network

Z lastništvom kriptovalute Spheron Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Spheron Network (SPON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Spheron Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Spheron Network spletna stran
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Spheron Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Spheron Network?
Če bi kriptovaluta Spheron Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Spheron Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:52 (UTC+8)

