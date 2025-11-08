Današnja cena Spheron Network

Današnja cena kriptovalute Spheron Network (SPON) v živo je $ 0.01293, s spremembo 10.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPON v USD je $ 0.01293 na SPON.

Kriptovaluta Spheron Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPON. V zadnjih 24 urah se je SPON trgovalo med $ 0.01129 (najnižje) in $ 0.01321 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SPON premaknil +0.31% v zadnji uri in -15.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.49K.

Tržne informacije Spheron Network (SPON)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 95.49K$ 95.49K $ 95.49K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.93M$ 12.93M $ 12.93M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Spheron Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.49K. Obstoječa ponudba SPON je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.93M.