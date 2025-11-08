Današnja cena kriptovalute Spheron Network v živo je 0.01293 USD. Tržna kapitalizacija SPON je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Spheron Network v živo je 0.01293 USD. Tržna kapitalizacija SPON je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Spheron Network (SPON) v živo je $ 0.01293, s spremembo 10.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPON v USD je $ 0.01293 na SPON.
Kriptovaluta Spheron Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPON. V zadnjih 24 urah se je SPON trgovalo med $ 0.01129 (najnižje) in $ 0.01321 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SPON premaknil +0.31% v zadnji uri in -15.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.49K.
Tržne informacije Spheron Network (SPON)
$ 95.49K
$ 12.93M
1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Spheron Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.49K. Obstoječa ponudba SPON je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.93M.
Zgodovina cene Spheron Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01129
24H Nizka
$ 0.01321
24H Visoka
$ 0.01129
$ 0.01321
+0.31%
+10.51%
-15.83%
-15.83%
Zgodovina cen Spheron Network (SPON) v USD
Sledite spremembam cen Spheron Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0012297
+10.51%
30 dni
$ -0.01873
-59.16%
60 dni
$ -0.04921
-79.20%
90 dni
$ -0.03134
-70.80%
Današnja sprememba cene Spheron Network
Danes je SPON zabeležil spremembo $ +0.0012297 (+10.51%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Spheron Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01873 (-59.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Spheron Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPON spremenil za $ -0.04921 (-79.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Spheron Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03134 (-70.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Spheron Network (SPON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Spheron Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Spheron Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Spheron Network?
Several factors influence Spheron Network (SPON) token prices:
Platform Adoption: Growth in decentralized computing services usage and developer activity on the network.
Technology Development: Updates to infrastructure, partnerships with cloud providers, and protocol improvements.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence in DePIN projects.
Competition: Performance relative to other decentralized computing networks like Akash or Render.
Tokenomics: Reward mechanisms, burning schedules, and governance token utility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Spheron Network?
People want to know Spheron Network (SPON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need current prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make rebalancing decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Spheron Network
Napoved cene Spheron Network (SPON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Spheron Network (SPON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Spheron Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Spheron Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Spheron Network.
O Spheron Network
SPON (SponsorCoin) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate the sponsorship of various events, projects, and initiatives by providing a secure and transparent means of transaction. SPON's primary role is to streamline the process of sponsorship, making it more efficient and accessible for both sponsors and those seeking sponsorship. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. Typical uses of SPON include funding for sports events, arts and culture projects, and various community initiatives. Its ecosystem is built around the idea of democratizing sponsorship and making it a more inclusive and straightforward process.
SPON (SponsorCoin) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate the sponsorship of various events, projects, and initiatives by providing a secure and transparent means of transaction. SPON's primary role is to streamline the process of sponsorship, making it more efficient and accessible for both sponsors and those seeking sponsorship. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. Typical uses of SPON include funding for sports events, arts and culture projects, and various community initiatives. Its ecosystem is built around the idea of democratizing sponsorship and making it a more inclusive and straightforward process.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Spheron Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Spheron Network? Nakup SPON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Spheron Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Spheron Network (SPON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Spheron Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Spheron Network
Z lastništvom kriptovalute Spheron Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Spheron Network (SPON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Spheron Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Spheron Network?
Če bi kriptovaluta Spheron Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Spheron Network.
Koliko je kriptovaluta Spheron Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Spheron Network je $ 0.01293. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Spheron Network še vedno dobra naložba?
Spheron Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SPON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Spheron Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Spheron Network v vrednosti $ 95.49K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Spheron Network?
Cena kriptovalute SPON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Spheron Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SPON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Spheron Network?
Na ceno SPON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,496.1
+1.68%
ETH
3,460.52
+4.94%
SOL
162.02
+4.25%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0952
+0.22%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SPON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SPON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Spheron Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Spheron Network letos rasla?
Cena kriptovalute Spheron Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Spheron Network (SPON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:52 (UTC+8)
