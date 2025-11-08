Današnja cena Illusion of Life

Današnja cena kriptovalute Illusion of Life (SPARK) v živo je $ 0.003422, s spremembo 14.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPARK v USD je $ 0.003422 na SPARK.

Kriptovaluta Illusion of Life je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPARK. V zadnjih 24 urah se je SPARK trgovalo med $ 0.00278 (najnižje) in $ 0.00464 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SPARK premaknil +2.02% v zadnji uri in +26.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.88K.

Tržne informacije Illusion of Life (SPARK)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 72.88K$ 72.88K $ 72.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Illusion of Life je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.88K. Obstoječa ponudba SPARK je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.