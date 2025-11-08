Današnja cena kriptovalute Illusion of Life v živo je 0.003422 USD. Tržna kapitalizacija SPARK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPARK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Illusion of Life v živo je 0.003422 USD. Tržna kapitalizacija SPARK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPARK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Illusion of Life (SPARK) v živo je $ 0.003422, s spremembo 14.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPARK v USD je $ 0.003422 na SPARK.
Kriptovaluta Illusion of Life je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPARK. V zadnjih 24 urah se je SPARK trgovalo med $ 0.00278 (najnižje) in $ 0.00464 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SPARK premaknil +2.02% v zadnji uri in +26.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.88K.
Tržne informacije Illusion of Life (SPARK)
Trenutna tržna kapitalizacija Illusion of Life je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.88K. Obstoječa ponudba SPARK je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Illusion of Life, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+2.02%
+14.24%
+26.69%
+26.69%
Zgodovina cen Illusion of Life (SPARK) v USD
Sledite spremembam cen Illusion of Life za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00042593
+14.24%
30 dni
$ -0.002928
-46.12%
60 dni
$ -0.023909
-87.48%
90 dni
$ -0.025996
-88.37%
Današnja sprememba cene Illusion of Life
Danes je SPARK zabeležil spremembo $ +0.00042593 (+14.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Illusion of Life
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002928 (-46.12%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Illusion of Life
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPARK spremenil za $ -0.023909 (-87.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Illusion of Life
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.025996 (-88.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Illusion of Life (SPARK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Illusion of Life
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Illusion of Life, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Illusion of Life?
Several key factors influence Illusion of Life (SPARK) token prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user engagement drive fundamental value.
Regulatory News: Government policies and compliance developments can cause significant price volatility.
Competition: Performance relative to similar gaming or metaverse tokens affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Illusion of Life?
People want to know Illusion of Life (SPARK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investments.
Napoved cene za kriptovaluto Illusion of Life
Napoved cene Illusion of Life (SPARK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPARK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Illusion of Life (SPARK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Illusion of Life lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Illusion of Life v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPARK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Illusion of Life.
O Illusion of Life
Spark (SPARK) is a digital asset native to the Flare Network, a decentralized platform designed to enable the creation of smart contracts for digital assets. The primary function of SPARK is to act as collateral for the trustless issuance of assets from non-Turing complete chains, such as XRP, onto the Flare Network. It also plays a role in network governance, allowing holders to vote on changes to the network's parameters. The Flare Network uses a modified Federated Byzantine Agreement consensus mechanism, which aims to provide scalability without compromising security. The issuance of SPARK tokens is based on a distribution model to XRP holders.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Illusion of Life
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Illusion of Life? Nakup SPARK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Illusion of Life. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Illusion of Life (SPARK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Illusion of Life bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Illusion of Life
Z lastništvom kriptovalute Illusion of Life se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Illusion of Life (SPARK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.
Illusion of Life Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Illusion of Life razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Illusion of Life
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Illusion of Life?
Če bi kriptovaluta Illusion of Life rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Illusion of Life.
Koliko je kriptovaluta Illusion of Life vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Illusion of Life je $ 0.003422. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Illusion of Life še vedno dobra naložba?
Illusion of Life ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SPARK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Illusion of Life?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Illusion of Life v vrednosti $ 72.88K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Illusion of Life?
Cena kriptovalute SPARK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Illusion of Life v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SPARK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Illusion of Life?
Na ceno SPARK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,460.91
+1.64%
ETH
3,458.92
+4.89%
SOL
161.96
+4.21%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0936
+0.08%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SPARK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SPARK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Illusion of Life gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Illusion of Life letos rasla?
Cena kriptovalute Illusion of Life bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Illusion of Life (SPARK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:37 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Illusion of Life (SPARK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
