Današnja cena kriptovalute Sogni AI v živo je 0.004168 USD. Tržna kapitalizacija SOGNI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOGNI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Sogni AI(SOGNI)

Cena 1 SOGNI v USD v živo:

$0.004168
$0.004168$0.004168
+0.74%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:01 (UTC+8)

Današnja cena Sogni AI

Današnja cena kriptovalute Sogni AI (SOGNI) v živo je $ 0.004168, s spremembo 0.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOGNI v USD je $ 0.004168 na SOGNI.

Kriptovaluta Sogni AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOGNI. V zadnjih 24 urah se je SOGNI trgovalo med $ 0.00408 (najnižje) in $ 0.004483 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SOGNI premaknil -0.48% v zadnji uri in -12.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.00K.

Tržne informacije Sogni AI (SOGNI)

$ 55.00K
$ 55.00K$ 55.00K

$ 41.68M
$ 41.68M$ 41.68M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Sogni AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.00K. Obstoječa ponudba SOGNI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.68M.

Zgodovina cene Sogni AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00408
$ 0.00408$ 0.00408
24H Nizka
$ 0.004483
$ 0.004483$ 0.004483
24H Visoka

$ 0.00408
$ 0.00408$ 0.00408

$ 0.004483
$ 0.004483$ 0.004483

-0.48%

+0.74%

-12.74%

-12.74%

Zgodovina cen Sogni AI (SOGNI) v USD

Sledite spremembam cen Sogni AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00003062+0.74%
30 dni$ -0.000529-11.27%
60 dni$ -0.000882-17.47%
90 dni$ +0.001161+38.60%
Današnja sprememba cene Sogni AI

Danes je SOGNI zabeležil spremembo $ +0.00003062 (+0.74%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Sogni AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000529 (-11.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Sogni AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOGNI spremenil za $ -0.000882 (-17.47%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Sogni AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.001161 (+38.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Sogni AI (SOGNI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Sogni AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Sogni AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Sogni AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Sogni AI?

Several key factors influence Sogni AI (SOGNI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SOGNI's value.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and AI technology developments drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Sogni AI?

People want to know Sogni AI (SOGNI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Napoved cene za kriptovaluto Sogni AI

Napoved cene Sogni AI (SOGNI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOGNI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sogni AI (SOGNI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Sogni AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sogni AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOGNI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sogni AI.

O Sogni AI

SOGNI is a crypto asset that operates on a decentralized blockchain platform. The primary purpose of SOGNI is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native token. It employs a consensus mechanism that is designed to maintain the integrity and security of the network while allowing for scalability. The SOGNI ecosystem is typically used for a range of applications, including digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps). Its issuance model is designed to control the supply of tokens in circulation, thereby preventing inflation. The asset's role in the broader crypto economy is to provide a decentralized solution for secure and efficient transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Sogni AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Sogni AI? Nakup SOGNI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Sogni AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Sogni AI (SOGNI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Sogni AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Sogni AI (SOGNI)

Kaj je Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Sogni AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Sogni AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Sogni AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Sogni AI?
Če bi kriptovaluta Sogni AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sogni AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Sogni AI (SOGNI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

