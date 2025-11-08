Današnja cena Sogni AI

Današnja cena kriptovalute Sogni AI (SOGNI) v živo je $ 0.004168, s spremembo 0.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOGNI v USD je $ 0.004168 na SOGNI.

Kriptovaluta Sogni AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOGNI. V zadnjih 24 urah se je SOGNI trgovalo med $ 0.00408 (najnižje) in $ 0.004483 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SOGNI premaknil -0.48% v zadnji uri in -12.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.00K.

Tržne informacije Sogni AI (SOGNI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 41.68M$ 41.68M $ 41.68M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Sogni AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.00K. Obstoječa ponudba SOGNI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.68M.