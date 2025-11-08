BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ResearchHub v živo je 0.3095 USD. Tržna kapitalizacija RSC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RSC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena ResearchHub(RSC)

$0.3095
+14.37%1D
ResearchHub (RSC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:35 (UTC+8)

Današnja cena ResearchHub

Današnja cena kriptovalute ResearchHub (RSC) v živo je $ 0.3095, s spremembo 14.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RSC v USD je $ 0.3095 na RSC.

Kriptovaluta ResearchHub je trenutno na #482. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RSC. V zadnjih 24 urah se je RSC trgovalo med $ 0.2598 (najnižje) in $ 0.3118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5109694213523286, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.003447549525926296.

V kratkoročni uspešnosti se je RSC premaknil +0.32% v zadnji uri in +5.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.58K.

Tržne informacije ResearchHub (RSC)

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija ResearchHub je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.58K. Obstoječa ponudba RSC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 309.50M.

Zgodovina cene ResearchHub, USD

24H Nizka
24H Visoka

+0.32%

+14.37%

+5.12%

+5.12%

Zgodovina cen ResearchHub (RSC) v USD

Sledite spremembam cen ResearchHub za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.038887+14.37%
30 dni$ -0.1394-31.06%
60 dni$ +0.0595+23.80%
90 dni$ +0.0595+23.80%
Današnja sprememba cene ResearchHub

Danes je RSC zabeležil spremembo $ +0.038887 (+14.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ResearchHub

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1394 (-31.06%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ResearchHub

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RSC spremenil za $ +0.0595 (+23.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ResearchHub

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0595 (+23.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ResearchHub (RSC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ResearchHub.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ResearchHub

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ResearchHub, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ResearchHub?

Several key factors influence ResearchHub (RSC) token prices:

1. Platform adoption: Growth in researchers using the platform drives demand
2. Research quality: High-value scientific content increases token utility
3. Staking rewards: Token holders earn rewards for validating research
4. Market sentiment: Overall crypto market trends affect RSC prices
5. Token supply: Limited supply can create scarcity value
6. Partnership announcements: Collaborations with academic institutions boost confidence
7. Development updates: Platform improvements and new features impact value
8. Competition: Other decentralized science platforms may affect market share

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ResearchHub?

People want to know ResearchHub (RSC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto ResearchHub

Napoved cene ResearchHub (RSC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RSC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ResearchHub (RSC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ResearchHub lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ResearchHub v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RSC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ResearchHub.

O ResearchHub

RSC (Reserve Credits) is a stablecoin cryptocurrency that aims to maintain a value of $1.00 USD. It is part of the Reserve Protocol, a decentralized stablecoin system that adjusts the supply of the coin based on changes in demand to maintain its pegged value. RSC operates on a dual-token model, with the other token being Reserve Rights (RSR), which is used to facilitate the stability of the RSC token. The Reserve Protocol is designed to be resistant to hyperinflation, making RSC a potential store of value in economies experiencing high inflation rates. It is also used for transactions in the Reserve ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ResearchHub

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ResearchHub? Nakup RSC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ResearchHub. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ResearchHub (RSC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ResearchHub bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ResearchHub

Z lastništvom kriptovalute ResearchHub se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ResearchHub (RSC) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

--
Kaj je ResearchHub (RSC)

ResearchHub makes publishing and funding in science transparent, peer to peer, and fast.

ResearchHub Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ResearchHub razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ResearchHub

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ResearchHub?
Če bi kriptovaluta ResearchHub rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ResearchHub.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti ResearchHub (RSC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

