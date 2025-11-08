Današnja cena kriptovalute ResearchHub v živo je 0.3095 USD. Tržna kapitalizacija RSC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RSC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ResearchHub v živo je 0.3095 USD. Tržna kapitalizacija RSC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RSC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ResearchHub (RSC) v živo je $ 0.3095, s spremembo 14.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RSC v USD je $ 0.3095 na RSC.
Kriptovaluta ResearchHub je trenutno na #482. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RSC. V zadnjih 24 urah se je RSC trgovalo med $ 0.2598 (najnižje) in $ 0.3118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5109694213523286, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.003447549525926296.
V kratkoročni uspešnosti se je RSC premaknil +0.32% v zadnji uri in +5.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.58K.
Tržne informacije ResearchHub (RSC)
No.482
--
----
$ 63.58K
$ 63.58K$ 63.58K
$ 309.50M
$ 309.50M$ 309.50M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija ResearchHub je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.58K. Obstoječa ponudba RSC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 309.50M.
Zgodovina cene ResearchHub, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
24H Nizka
$ 0.3118
$ 0.3118$ 0.3118
24H Visoka
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
$ 0.3118
$ 0.3118$ 0.3118
$ 1.5109694213523286
$ 1.5109694213523286$ 1.5109694213523286
$ 0.003447549525926296
$ 0.003447549525926296$ 0.003447549525926296
+0.32%
+14.37%
+5.12%
+5.12%
Zgodovina cen ResearchHub (RSC) v USD
Sledite spremembam cen ResearchHub za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.038887
+14.37%
30 dni
$ -0.1394
-31.06%
60 dni
$ +0.0595
+23.80%
90 dni
$ +0.0595
+23.80%
Današnja sprememba cene ResearchHub
Danes je RSC zabeležil spremembo $ +0.038887 (+14.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ResearchHub
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1394 (-31.06%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ResearchHub
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RSC spremenil za $ +0.0595 (+23.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ResearchHub
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0595 (+23.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ResearchHub (RSC) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ResearchHub
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ResearchHub, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ResearchHub?
Several key factors influence ResearchHub (RSC) token prices:
1. Platform adoption: Growth in researchers using the platform drives demand 2. Research quality: High-value scientific content increases token utility 3. Staking rewards: Token holders earn rewards for validating research 4. Market sentiment: Overall crypto market trends affect RSC prices 5. Token supply: Limited supply can create scarcity value 6. Partnership announcements: Collaborations with academic institutions boost confidence 7. Development updates: Platform improvements and new features impact value 8. Competition: Other decentralized science platforms may affect market share
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ResearchHub?
People want to know ResearchHub (RSC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto ResearchHub
Napoved cene ResearchHub (RSC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RSC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ResearchHub (RSC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ResearchHub lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ResearchHub v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RSC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ResearchHub.
O ResearchHub
RSC (Reserve Credits) is a stablecoin cryptocurrency that aims to maintain a value of $1.00 USD. It is part of the Reserve Protocol, a decentralized stablecoin system that adjusts the supply of the coin based on changes in demand to maintain its pegged value. RSC operates on a dual-token model, with the other token being Reserve Rights (RSR), which is used to facilitate the stability of the RSC token. The Reserve Protocol is designed to be resistant to hyperinflation, making RSC a potential store of value in economies experiencing high inflation rates. It is also used for transactions in the Reserve ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ResearchHub
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ResearchHub? Nakup RSC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ResearchHub. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ResearchHub (RSC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ResearchHub bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ResearchHub
Z lastništvom kriptovalute ResearchHub se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ResearchHub
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ResearchHub?
Če bi kriptovaluta ResearchHub rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ResearchHub.
Koliko je kriptovaluta ResearchHub vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ResearchHub je $ 0.3095. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ResearchHub še vedno dobra naložba?
ResearchHub ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RSC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ResearchHub?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ResearchHub v vrednosti $ 63.58K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ResearchHub?
Cena kriptovalute RSC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ResearchHub v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RSC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ResearchHub?
Na ceno RSC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RSC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RSC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ResearchHub gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ResearchHub letos rasla?
Cena kriptovalute ResearchHub bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ResearchHub (RSC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:35 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.