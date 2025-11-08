Današnja cena ResearchHub

Današnja cena kriptovalute ResearchHub (RSC) v živo je $ 0.3095, s spremembo 14.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RSC v USD je $ 0.3095 na RSC.

Kriptovaluta ResearchHub je trenutno na #482. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RSC. V zadnjih 24 urah se je RSC trgovalo med $ 0.2598 (najnižje) in $ 0.3118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5109694213523286, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.003447549525926296.

V kratkoročni uspešnosti se je RSC premaknil +0.32% v zadnji uri in +5.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.58K.

Tržne informacije ResearchHub (RSC)

Uvrstitev No.482 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 63.58K$ 63.58K $ 63.58K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 309.50M$ 309.50M $ 309.50M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija ResearchHub je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.58K. Obstoječa ponudba RSC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 309.50M.