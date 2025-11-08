Današnja cena ROVR Network

Današnja cena kriptovalute ROVR Network (ROVR) v živo je $ 0.009476, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROVR v USD je $ 0.009476 na ROVR.

Kriptovaluta ROVR Network je trenutno na #1784. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.04M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 215.29M ROVR. V zadnjih 24 urah se je ROVR trgovalo med $ 0.009379 (najnižje) in $ 0.009566 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.021590040558154902, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.008280267387340556.

V kratkoročni uspešnosti se je ROVR premaknil -0.27% v zadnji uri in +1.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.71K.

Tržne informacije ROVR Network (ROVR)

Uvrstitev No.1784 Tržna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volumen (24H) $ 65.71K$ 65.71K $ 65.71K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 94.76M$ 94.76M $ 94.76M Zaloga v obtoku 215.29M 215.29M 215.29M Največja ponudba 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Skupna ponudba 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Hitrost kroženja 2.15% Javna veriga blokov SOL

