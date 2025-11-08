Današnja cena kriptovalute ROVR Network v živo je 0.009476 USD. Tržna kapitalizacija ROVR je 2,040,115.027648 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ROVR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ROVR Network v živo je 0.009476 USD. Tržna kapitalizacija ROVR je 2,040,115.027648 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ROVR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ROVR Network (ROVR) v živo je $ 0.009476, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROVR v USD je $ 0.009476 na ROVR.
Kriptovaluta ROVR Network je trenutno na #1784. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.04M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 215.29M ROVR. V zadnjih 24 urah se je ROVR trgovalo med $ 0.009379 (najnižje) in $ 0.009566 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.021590040558154902, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.008280267387340556.
V kratkoročni uspešnosti se je ROVR premaknil -0.27% v zadnji uri in +1.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.71K.
Tržne informacije ROVR Network (ROVR)
No.1784
$ 2.04M
$ 65.71K
$ 94.76M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija ROVR Network je $ 2.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.71K. Obstoječa ponudba ROVR je 215.29M, skupna ponudba pa znaša 9999998876. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.76M.
Zgodovina cene ROVR Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.009379
$ 0.009379$ 0.009379
24H Nizka
$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566
24H Visoka
$ 0.009379
$ 0.009379$ 0.009379
$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566
$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556
-0.27%
-0.08%
+1.36%
+1.36%
Zgodovina cen ROVR Network (ROVR) v USD
Sledite spremembam cen ROVR Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000759
-0.08%
30 dni
$ -0.002524
-21.04%
60 dni
$ +0.004476
+89.52%
90 dni
$ +0.004476
+89.52%
Današnja sprememba cene ROVR Network
Danes je ROVR zabeležil spremembo $ -0.00000759 (-0.08%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ROVR Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002524 (-21.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ROVR Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ROVR spremenil za $ +0.004476 (+89.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ROVR Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.004476 (+89.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ROVR Network (ROVR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ROVR Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ROVR Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ROVR Network?
ROVR Network (ROVR) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts ROVR alongside other digital assets.
Technical developments, partnerships, and roadmap progress can boost investor confidence. Regulatory news and compliance updates influence market perception.
Adoption rates, use cases, and real-world utility determine long-term value. Competition from similar blockchain projects affects market positioning.
Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial conditions impact crypto markets broadly. Social media sentiment and community engagement also play roles in price discovery.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ROVR Network?
People want to know ROVR Network (ROVR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss, compare against other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.
Napoved cene za kriptovaluto ROVR Network
Napoved cene ROVR Network (ROVR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ROVR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ROVR Network (ROVR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ROVR Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ROVR Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ROVR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ROVR Network.
O ROVR Network
Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ROVR Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ROVR Network? Nakup ROVR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ROVR Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ROVR Network (ROVR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 215.29M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ROVR Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ROVR Network
Z lastništvom kriptovalute ROVR Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ROVR Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ROVR Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ROVR Network?
Če bi kriptovaluta ROVR Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ROVR Network.
Koliko je kriptovaluta ROVR Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ROVR Network je $ 0.009476. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ROVR Network še vedno dobra naložba?
ROVR Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ROVR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ROVR Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ROVR Network v vrednosti $ 65.71K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ROVR Network?
Cena kriptovalute ROVR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ROVR Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ROVR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ROVR Network?
Na ceno ROVR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.36
+1.65%
ETH
3,459.48
+4.91%
SOL
161.97
+4.22%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0973
+0.42%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ROVR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ROVR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ROVR Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ROVR Network letos rasla?
Cena kriptovalute ROVR Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ROVR Network (ROVR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:57 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.