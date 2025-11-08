Današnja cena kriptovalute Rizenet Token v živo je 0.01057 USD. Tržna kapitalizacija RIZE je 10,263,752.823145380384 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIZE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Rizenet Token v živo je 0.01057 USD. Tržna kapitalizacija RIZE je 10,263,752.823145380384 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIZE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Rizenet Token (RIZE) v živo je $ 0.01057, s spremembo 0.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIZE v USD je $ 0.01057 na RIZE.
Kriptovaluta Rizenet Token je trenutno na #1110. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 971.03M RIZE. V zadnjih 24 urah se je RIZE trgovalo med $ 0.01 (najnižje) in $ 0.01107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.10217127339481945, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.010133475714606262.
V kratkoročni uspešnosti se je RIZE premaknil +0.18% v zadnji uri in -18.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 28.88K.
Tržne informacije Rizenet Token (RIZE)
No.1110
$ 10.26M
$ 10.26M$ 10.26M
$ 28.88K
$ 28.88K$ 28.88K
$ 52.85M
$ 52.85M$ 52.85M
971.03M
971.03M 971.03M
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
4,998,247,529.9997635
4,998,247,529.9997635 4,998,247,529.9997635
19.42%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Rizenet Token je $ 10.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 28.88K. Obstoječa ponudba RIZE je 971.03M, skupna ponudba pa znaša 4998247529.9997635. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.85M.
Zgodovina cene Rizenet Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
24H Nizka
$ 0.01107
$ 0.01107$ 0.01107
24H Visoka
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
$ 0.01107
$ 0.01107$ 0.01107
$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262
+0.18%
+0.47%
-18.51%
-18.51%
Zgodovina cen Rizenet Token (RIZE) v USD
Sledite spremembam cen Rizenet Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000494
+0.47%
30 dni
$ -0.02482
-70.14%
60 dni
$ -0.01016
-49.02%
90 dni
$ -0.01567
-59.72%
Današnja sprememba cene Rizenet Token
Danes je RIZE zabeležil spremembo $ +0.0000494 (+0.47%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Rizenet Token
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02482 (-70.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Rizenet Token
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RIZE spremenil za $ -0.01016 (-49.02%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Rizenet Token
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01567 (-59.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Rizenet Token (RIZE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Rizenet Token
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Rizenet Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Rizenet Token?
Several key factors influence Rizenet Token (RIZE) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Project development progress and roadmap milestones 5. Partnership announcements and collaborations 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Community growth and adoption rates 9. Technical analysis patterns and investor sentiment 10. Broader economic conditions and risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Rizenet Token?
People want to know Rizenet Token (RIZE) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price movements help predict future trends 4. Profit/loss calculations - Current prices determine gains or losses on investments 5. Trading opportunities - Identifying entry and exit points for profitable trades
Napoved cene za kriptovaluto Rizenet Token
Napoved cene Rizenet Token (RIZE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RIZE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Rizenet Token (RIZE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Rizenet Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Rizenet Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RIZE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Rizenet Token.
O Rizenet Token
RIZE is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to be a deflationary token, with a portion of every transaction being burned, thereby reducing the total supply over time and potentially increasing the value of remaining tokens. RIZE is primarily used within its own ecosystem, with holders able to participate in staking, yield farming, and other decentralized finance (DeFi) activities. The asset's governance model allows token holders to vote on various proposals, such as changes to the protocol or the allocation of community funds. This democratic approach aims to ensure that the development and direction of the RIZE ecosystem are in the hands of its users.
RIZE is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to be a deflationary token, with a portion of every transaction being burned, thereby reducing the total supply over time and potentially increasing the value of remaining tokens. RIZE is primarily used within its own ecosystem, with holders able to participate in staking, yield farming, and other decentralized finance (DeFi) activities. The asset's governance model allows token holders to vote on various proposals, such as changes to the protocol or the allocation of community funds. This democratic approach aims to ensure that the development and direction of the RIZE ecosystem are in the hands of its users.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Rizenet Token
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Rizenet Token? Nakup RIZE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Rizenet Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Rizenet Token (RIZE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 971.03M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Rizenet Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Rizenet Token
Z lastništvom kriptovalute Rizenet Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Rizenet Token (RIZE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.
T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.
Rizenet Token Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Rizenet Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Rizenet Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Rizenet Token?
Če bi kriptovaluta Rizenet Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Rizenet Token.
Koliko je kriptovaluta Rizenet Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Rizenet Token je $ 0.01057. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Rizenet Token še vedno dobra naložba?
Rizenet Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RIZE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Rizenet Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Rizenet Token v vrednosti $ 28.88K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Rizenet Token?
Cena kriptovalute RIZE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Rizenet Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RIZE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Rizenet Token?
Na ceno RIZE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.37
+1.65%
ETH
3,459.35
+4.90%
SOL
161.97
+4.22%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0993
+0.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RIZE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RIZE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Rizenet Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Rizenet Token letos rasla?
Cena kriptovalute Rizenet Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Rizenet Token (RIZE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:50 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Rizenet Token (RIZE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.