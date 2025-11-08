BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Rizenet Token v živo je 0.01057 USD. Tržna kapitalizacija RIZE je 10,263,752.823145380384 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIZE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.01057
Rizenet Token (RIZE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:50 (UTC+8)

Današnja cena Rizenet Token

Današnja cena kriptovalute Rizenet Token (RIZE) v živo je $ 0.01057, s spremembo 0.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIZE v USD je $ 0.01057 na RIZE.

Kriptovaluta Rizenet Token je trenutno na #1110. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 971.03M RIZE. V zadnjih 24 urah se je RIZE trgovalo med $ 0.01 (najnižje) in $ 0.01107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.10217127339481945, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.010133475714606262.

V kratkoročni uspešnosti se je RIZE premaknil +0.18% v zadnji uri in -18.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 28.88K.

Tržne informacije Rizenet Token (RIZE)

$ 10.26M
$ 28.88K
$ 52.85M
971.03M
5,000,000,000
4,998,247,529.9997635
19.42%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Rizenet Token je $ 10.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 28.88K. Obstoječa ponudba RIZE je 971.03M, skupna ponudba pa znaša 4998247529.9997635. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.85M.

Zgodovina cene Rizenet Token, USD

$ 0.01
$ 0.01107
$ 0.01

$ 0.01107

$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262

Zgodovina cen Rizenet Token (RIZE) v USD

Sledite spremembam cen Rizenet Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000494+0.47%
30 dni$ -0.02482-70.14%
60 dni$ -0.01016-49.02%
90 dni$ -0.01567-59.72%
Današnja sprememba cene Rizenet Token

Danes je RIZE zabeležil spremembo $ +0.0000494 (+0.47%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Rizenet Token

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02482 (-70.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Rizenet Token

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RIZE spremenil za $ -0.01016 (-49.02%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Rizenet Token

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01567 (-59.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Rizenet Token (RIZE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Rizenet Token.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Rizenet Token

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Rizenet Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Rizenet Token?

Several key factors influence Rizenet Token (RIZE) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Bitcoin and major altcoin price movements
4. Project development progress and roadmap milestones
5. Partnership announcements and collaborations
6. Trading volume and liquidity on exchanges
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Community growth and adoption rates
9. Technical analysis patterns and investor sentiment
10. Broader economic conditions and risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Rizenet Token?

People want to know Rizenet Token (RIZE) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price movements help predict future trends
4. Profit/loss calculations - Current prices determine gains or losses on investments
5. Trading opportunities - Identifying entry and exit points for profitable trades

Napoved cene za kriptovaluto Rizenet Token

Napoved cene Rizenet Token (RIZE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RIZE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Rizenet Token (RIZE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Rizenet Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Rizenet Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RIZE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Rizenet Token.

O Rizenet Token

RIZE is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to be a deflationary token, with a portion of every transaction being burned, thereby reducing the total supply over time and potentially increasing the value of remaining tokens. RIZE is primarily used within its own ecosystem, with holders able to participate in staking, yield farming, and other decentralized finance (DeFi) activities. The asset's governance model allows token holders to vote on various proposals, such as changes to the protocol or the allocation of community funds. This democratic approach aims to ensure that the development and direction of the RIZE ecosystem are in the hands of its users.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Rizenet Token

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Rizenet Token? Nakup RIZE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Rizenet Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Rizenet Token (RIZE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Vodnik po nakupu Rizenet Token (RIZE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Rizenet Token

Z lastništvom kriptovalute Rizenet Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Rizenet Token (RIZE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Rizenet Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Rizenet Token spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Rizenet Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Rizenet Token?
Če bi kriptovaluta Rizenet Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Rizenet Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:50 (UTC+8)

$0.01057
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

