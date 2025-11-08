Današnja cena Rizenet Token

Današnja cena kriptovalute Rizenet Token (RIZE) v živo je $ 0.01057, s spremembo 0.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIZE v USD je $ 0.01057 na RIZE.

Kriptovaluta Rizenet Token je trenutno na #1110. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 971.03M RIZE. V zadnjih 24 urah se je RIZE trgovalo med $ 0.01 (najnižje) in $ 0.01107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.10217127339481945, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.010133475714606262.

V kratkoročni uspešnosti se je RIZE premaknil +0.18% v zadnji uri in -18.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 28.88K.

Tržne informacije Rizenet Token (RIZE)

Uvrstitev No.1110 Tržna kapitalizacija $ 10.26M$ 10.26M $ 10.26M Volumen (24H) $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 52.85M$ 52.85M $ 52.85M Zaloga v obtoku 971.03M 971.03M 971.03M Največja ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Skupna ponudba 4,998,247,529.9997635 4,998,247,529.9997635 4,998,247,529.9997635 Hitrost kroženja 19.42% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Rizenet Token je $ 10.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 28.88K. Obstoječa ponudba RIZE je 971.03M, skupna ponudba pa znaša 4998247529.9997635. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.85M.