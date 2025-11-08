Današnja cena kriptovalute v živo je 0.008285 USD. Tržna kapitalizacija je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute v živo je 0.008285 USD. Tržna kapitalizacija je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute () v živo je $ 0.008285, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz v USD je $ 0.008285 na .
Kriptovaluta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- . V zadnjih 24 urah se je trgovalo med $ 0.006964 (najnižje) in $ 0.00862 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je premaknil -0.03% v zadnji uri in -6.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.98K.
Tržne informacije ()
--
----
$ 90.98K
$ 90.98K$ 90.98K
$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
SUNRISE
Trenutna tržna kapitalizacija je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.98K. Obstoječa ponudba je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.14M.
Zgodovina cene , USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.006964
$ 0.006964$ 0.006964
24H Nizka
$ 0.00862
$ 0.00862$ 0.00862
24H Visoka
$ 0.006964
$ 0.006964$ 0.006964
$ 0.00862
$ 0.00862$ 0.00862
--
----
--
----
-0.03%
0.00%
-6.12%
-6.12%
Zgodovina cen () v USD
Sledite spremembam cen za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
--
0.00%
30 dni
$ -0.001939
-18.97%
60 dni
$ -0.002051
-19.85%
90 dni
$ -0.031715
-79.29%
Današnja sprememba cene
Danes je zabeležil spremembo -- (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001939 (-18.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene
Če pogled razširimo na 60 dni, se je spremenil za $ -0.002051 (-19.85%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.031715 (-79.29%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen () v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute , trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ?
Several key factors influence Sunrise Layer (RISE) token prices:
Adoption Rate: Increased usage of Sunrise Layer's blockchain infrastructure drives demand for RISE tokens.
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features can boost token value.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with other projects or enterprises often trigger price movements.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.
Regulatory Environment: Government policies regarding blockchain and cryptocurrencies affect investor behavior.
Competition: Performance relative to other layer-1 and layer-2 blockchain solutions impacts market positioning.
Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity and demand dynamics.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ?
People want to know Sunrise Layer (RISE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.
O
RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.
RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ? Nakup je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute . Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ().
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto
Z lastništvom kriptovalute se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.
Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.
Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute .
Koliko je kriptovaluta vredna danes?
Današnja cena kriptovalute je $ 0.008285. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta še vedno dobra naložba?
ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v , že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto v vrednosti $ 90.98K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ?
Cena kriptovalute se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena .
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ?
Na ceno vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.37
+1.65%
ETH
3,459.35
+4.90%
SOL
161.97
+4.22%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0993
+0.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par /USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute letos rasla?
Cena kriptovalute bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ().
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:43 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti ()
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.