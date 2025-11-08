Današnja cena

Današnja cena kriptovalute () v živo je $ 0.008285, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz v USD je $ 0.008285 na .

Kriptovaluta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- . V zadnjih 24 urah se je trgovalo med $ 0.006964 (najnižje) in $ 0.00862 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je premaknil -0.03% v zadnji uri in -6.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.98K.

Tržne informacije ()

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 90.98K$ 90.98K $ 90.98K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Javna veriga blokov SUNRISE

Trenutna tržna kapitalizacija je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.98K. Obstoječa ponudba je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.14M.