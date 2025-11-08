Današnja cena kriptovalute Hyperion v živo je 0.4458 USD. Tržna kapitalizacija RION je 8,470,200 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Hyperion v živo je 0.4458 USD. Tržna kapitalizacija RION je 8,470,200 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Hyperion (RION) v živo je $ 0.4458, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RION v USD je $ 0.4458 na RION.
Kriptovaluta Hyperion je trenutno na #1186. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.47M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.00M RION. V zadnjih 24 urah se je RION trgovalo med $ 0.4243 (najnižje) in $ 0.4622 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2065187860831725, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02813140542022481.
V kratkoročni uspešnosti se je RION premaknil -0.12% v zadnji uri in +5.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 66.15K.
Tržne informacije Hyperion (RION)
No.1186
$ 8.47M
$ 66.15K
$ 44.58M
19.00M
100,000,000
100,000,000
19.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Hyperion je $ 8.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 66.15K. Obstoječa ponudba RION je 19.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.58M.
Zgodovina cene Hyperion, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.4243
24H Nizka
$ 0.4622
24H Visoka
$ 0.4243
$ 0.4622
$ 1.2065187860831725
$ 0.02813140542022481
-0.12%
-0.20%
+5.53%
+5.53%
Zgodovina cen Hyperion (RION) v USD
Sledite spremembam cen Hyperion za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000893
-0.20%
30 dni
$ +0.0143
+3.31%
60 dni
$ +0.0833
+22.97%
90 dni
$ -0.335
-42.91%
Današnja sprememba cene Hyperion
Danes je RION zabeležil spremembo $ -0.000893 (-0.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Hyperion
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0143 (+3.31%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Hyperion
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RION spremenil za $ +0.0833 (+22.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Hyperion
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.335 (-42.91%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hyperion (RION) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hyperion
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hyperion, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hyperion?
Several key factors influence Hyperion (RION) token prices:
Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms affect scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies influence investor behavior.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hyperion?
People want to know Hyperion (RION) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Hyperion
Napoved cene Hyperion (RION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hyperion (RION) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Hyperion lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hyperion v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RION za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hyperion.
O Hyperion
RION is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It employs a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which aims to provide enhanced security and scalability compared to traditional Proof of Work systems. RION's primary use case is to facilitate transactions within its ecosystem, offering users a method of payment for services and goods. It is also used for staking, where users can lock up their RION tokens to help secure the network and earn rewards. As a crypto asset, RION is part of the broader digital currency landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hyperion
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hyperion? Nakup RION je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hyperion. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hyperion (RION).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 19.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hyperion bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Hyperion
Z lastništvom kriptovalute Hyperion se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.
Hyperion Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Hyperion razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hyperion
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hyperion?
Če bi kriptovaluta Hyperion rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hyperion.
Koliko je kriptovaluta Hyperion vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Hyperion je $ 0.4458. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Hyperion še vedno dobra naložba?
Hyperion ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RION, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Hyperion?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Hyperion v vrednosti $ 66.15K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Hyperion?
Cena kriptovalute RION se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Hyperion v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RION.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Hyperion?
Na ceno RION vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.36
+1.65%
ETH
3,459.34
+4.90%
SOL
161.96
+4.21%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1002
+0.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RION na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RION/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Hyperion gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Hyperion letos rasla?
Cena kriptovalute Hyperion bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Hyperion (RION).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:36 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.