Današnja cena Hyperion

Današnja cena kriptovalute Hyperion (RION) v živo je $ 0.4458, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RION v USD je $ 0.4458 na RION.

Kriptovaluta Hyperion je trenutno na #1186. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.47M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.00M RION. V zadnjih 24 urah se je RION trgovalo med $ 0.4243 (najnižje) in $ 0.4622 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2065187860831725, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02813140542022481.

V kratkoročni uspešnosti se je RION premaknil -0.12% v zadnji uri in +5.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 66.15K.

Tržne informacije Hyperion (RION)

Uvrstitev No.1186 Tržna kapitalizacija $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Volumen (24H) $ 66.15K$ 66.15K $ 66.15K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 44.58M$ 44.58M $ 44.58M Zaloga v obtoku 19.00M 19.00M 19.00M Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 19.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperion je $ 8.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 66.15K. Obstoječa ponudba RION je 19.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.58M.