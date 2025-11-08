BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Hyperion v živo je 0.4458 USD. Tržna kapitalizacija RION je 8,470,200 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Hyperion v živo je 0.4458 USD. Tržna kapitalizacija RION je 8,470,200 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RION

Informacije o ceni RION

Kaj je RION

Bela knjiga RION

Uradna spletna stran RION

Tokenomika RION

Napoved cen RION

Zgodovina RION

RION Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute RION v fiat

Spot RION

Terminske pogodbe RION USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Hyperion Logotip

Cena Hyperion(RION)

Cena 1 RION v USD v živo:

$0.4458
$0.4458$0.4458
-0.20%1D
USD
Hyperion (RION) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:36 (UTC+8)

Današnja cena Hyperion

Današnja cena kriptovalute Hyperion (RION) v živo je $ 0.4458, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RION v USD je $ 0.4458 na RION.

Kriptovaluta Hyperion je trenutno na #1186. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.47M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.00M RION. V zadnjih 24 urah se je RION trgovalo med $ 0.4243 (najnižje) in $ 0.4622 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2065187860831725, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02813140542022481.

V kratkoročni uspešnosti se je RION premaknil -0.12% v zadnji uri in +5.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 66.15K.

Tržne informacije Hyperion (RION)

No.1186

$ 8.47M
$ 8.47M$ 8.47M

$ 66.15K
$ 66.15K$ 66.15K

$ 44.58M
$ 44.58M$ 44.58M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperion je $ 8.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 66.15K. Obstoječa ponudba RION je 19.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.58M.

Zgodovina cene Hyperion, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.4243
$ 0.4243$ 0.4243
24H Nizka
$ 0.4622
$ 0.4622$ 0.4622
24H Visoka

$ 0.4243
$ 0.4243$ 0.4243

$ 0.4622
$ 0.4622$ 0.4622

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481

-0.12%

-0.20%

+5.53%

+5.53%

Zgodovina cen Hyperion (RION) v USD

Sledite spremembam cen Hyperion za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000893-0.20%
30 dni$ +0.0143+3.31%
60 dni$ +0.0833+22.97%
90 dni$ -0.335-42.91%
Današnja sprememba cene Hyperion

Danes je RION zabeležil spremembo $ -0.000893 (-0.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Hyperion

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0143 (+3.31%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Hyperion

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RION spremenil za $ +0.0833 (+22.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Hyperion

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.335 (-42.91%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hyperion (RION) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Hyperion.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hyperion

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hyperion, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hyperion?

Several key factors influence Hyperion (RION) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RION pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies influence investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hyperion?

People want to know Hyperion (RION) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Hyperion

Napoved cene Hyperion (RION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hyperion (RION) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Hyperion lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hyperion v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RION za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hyperion.

O Hyperion

RION is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It employs a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which aims to provide enhanced security and scalability compared to traditional Proof of Work systems. RION's primary use case is to facilitate transactions within its ecosystem, offering users a method of payment for services and goods. It is also used for staking, where users can lock up their RION tokens to help secure the network and earn rewards. As a crypto asset, RION is part of the broader digital currency landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hyperion

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hyperion? Nakup RION je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hyperion. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hyperion (RION).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 19.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hyperion bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Hyperion (RION)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Hyperion

Z lastništvom kriptovalute Hyperion se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Hyperion (RION) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Hyperion razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Hyperion spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hyperion

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hyperion?
Če bi kriptovaluta Hyperion rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hyperion.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:36 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Hyperion (RION)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Hyperion

RION USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RION z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RION USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Hyperion (RION) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Hyperion v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RION/USDT
$0.4458
$0.4458$0.4458
-0.37%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.9790
$2.9790$2.9790

+5,858.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004334
$0.00004334$0.00004334

+766.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018729
$0.000018729$0.000018729

+212.15%

Flux

Flux

FLUX

$0.23803
$0.23803$0.23803

+117.71%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00812
$0.00812$0.00812

+47.63%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz RION v USD

Znesek

RION
RION
USD
USD

1 RION = 0.4458 USD