Današnja cena kriptovalute Refacta AI v živo je 0.03739 USD. Tržna kapitalizacija REFACTA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz REFACTA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Refacta AI v živo je 0.03739 USD. Tržna kapitalizacija REFACTA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz REFACTA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Refacta AI (REFACTA) v živo je $ 0.03739, s spremembo 1.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REFACTA v USD je $ 0.03739 na REFACTA.
Kriptovaluta Refacta AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- REFACTA. V zadnjih 24 urah se je REFACTA trgovalo med $ 0.03577 (najnižje) in $ 0.03831 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je REFACTA premaknil +0.26% v zadnji uri in +2.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 471.32K.
Tržne informacije Refacta AI (REFACTA)
--
----
$ 471.32K
$ 471.32K$ 471.32K
$ 37.39M
$ 37.39M$ 37.39M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Refacta AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 471.32K. Obstoječa ponudba REFACTA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.39M.
Zgodovina cene Refacta AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03577
$ 0.03577$ 0.03577
24H Nizka
$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831
24H Visoka
$ 0.03577
$ 0.03577$ 0.03577
$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831
--
----
--
----
+0.26%
-1.26%
+2.83%
+2.83%
Zgodovina cen Refacta AI (REFACTA) v USD
Sledite spremembam cen Refacta AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0004767
-1.26%
30 dni
$ +0.01899
+103.20%
60 dni
$ +0.01783
+91.15%
90 dni
$ +0.02367
+172.52%
Današnja sprememba cene Refacta AI
Danes je REFACTA zabeležil spremembo $ -0.0004767 (-1.26%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Refacta AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.01899 (+103.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Refacta AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je REFACTA spremenil za $ +0.01783 (+91.15%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Refacta AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02367 (+172.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Refacta AI (REFACTA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Refacta AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Refacta AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Refacta AI?
Several key factors influence REFACTA token prices:
Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
AI Market Trends: Performance of AI-related cryptocurrencies and broader artificial intelligence sector sentiment affects investor interest.
Platform Development: Progress on Refacta AI's technology, partnerships, and product releases drive fundamental value.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings influence price stability and accessibility.
Utility & Use Cases: Real-world adoption of Refacta AI's services increases token demand and long-term value proposition.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Refacta AI?
People want to know Refacta AI (REFACTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Refacta AI
Napoved cene Refacta AI (REFACTA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena REFACTA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Refacta AI (REFACTA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Refacta AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Refacta AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen REFACTA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Refacta AI.
O Refacta AI
REFACTA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate seamless transactions and smart contracts, with a primary focus on enhancing interoperability between different blockchain networks. REFACTA employs a unique consensus mechanism and chain design, which are aimed at improving transaction speed and scalability. The asset's issuance model is based on a predetermined supply algorithm, ensuring a transparent and predictable supply schedule. Typical uses of REFACTA include facilitating cross-chain transactions, executing smart contracts, and enabling decentralized applications (dApps). Its ecosystem is designed to foster a more interconnected and efficient blockchain landscape.
REFACTA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate seamless transactions and smart contracts, with a primary focus on enhancing interoperability between different blockchain networks. REFACTA employs a unique consensus mechanism and chain design, which are aimed at improving transaction speed and scalability. The asset's issuance model is based on a predetermined supply algorithm, ensuring a transparent and predictable supply schedule. Typical uses of REFACTA include facilitating cross-chain transactions, executing smart contracts, and enabling decentralized applications (dApps). Its ecosystem is designed to foster a more interconnected and efficient blockchain landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Refacta AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Refacta AI? Nakup REFACTA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Refacta AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Refacta AI (REFACTA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Refacta AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Refacta AI
Z lastništvom kriptovalute Refacta AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Refacta AI (REFACTA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.
$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.
Refacta AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Refacta AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Refacta AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Refacta AI?
Če bi kriptovaluta Refacta AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Refacta AI.
Koliko je kriptovaluta Refacta AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Refacta AI je $ 0.03739. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Refacta AI še vedno dobra naložba?
Refacta AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v REFACTA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Refacta AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Refacta AI v vrednosti $ 471.32K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Refacta AI?
Cena kriptovalute REFACTA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Refacta AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena REFACTA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Refacta AI?
Na ceno REFACTA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,497.48
+1.68%
ETH
3,458.03
+4.86%
SOL
161.71
+4.05%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1207
+2.56%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za REFACTA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par REFACTA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Refacta AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Refacta AI letos rasla?
Cena kriptovalute Refacta AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Refacta AI (REFACTA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:59 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Refacta AI (REFACTA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.