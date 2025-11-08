Današnja cena Refacta AI

Današnja cena kriptovalute Refacta AI (REFACTA) v živo je $ 0.03739, s spremembo 1.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REFACTA v USD je $ 0.03739 na REFACTA.

Kriptovaluta Refacta AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- REFACTA. V zadnjih 24 urah se je REFACTA trgovalo med $ 0.03577 (najnižje) in $ 0.03831 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je REFACTA premaknil +0.26% v zadnji uri in +2.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 471.32K.

Tržne informacije Refacta AI (REFACTA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 471.32K$ 471.32K $ 471.32K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.39M$ 37.39M $ 37.39M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Refacta AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 471.32K. Obstoječa ponudba REFACTA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.39M.