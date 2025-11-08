BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute RCADE v živo je 0.000198 USD. Tržna kapitalizacija RCADE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RCADE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena RCADE(RCADE)

Cena 1 RCADE v USD v živo:

$0.000198
+3.07%1D
RCADE (RCADE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:39 (UTC+8)

Današnja cena RCADE

Današnja cena kriptovalute RCADE (RCADE) v živo je $ 0.000198, s spremembo 3.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RCADE v USD je $ 0.000198 na RCADE.

Kriptovaluta RCADE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RCADE. V zadnjih 24 urah se je RCADE trgovalo med $ 0.0001846 (najnižje) in $ 0.0002138 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RCADE premaknil -0.26% v zadnji uri in -20.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.96K.

Tržne informacije RCADE (RCADE)

$ 56.96K
$ 7.92M
40,000,000,000
40,000,000,000
ARB

Trenutna tržna kapitalizacija RCADE je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.96K. Obstoječa ponudba RCADE je --, skupna ponudba pa znaša 40000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.92M.

Zgodovina cene RCADE, USD

Zgodovina cen RCADE (RCADE) v USD

Sledite spremembam cen RCADE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000005898+3.07%
30 dni$ -0.000131-39.82%
60 dni$ -0.0001426-41.87%
90 dni$ -0.0004185-67.89%
Današnja sprememba cene RCADE

Danes je RCADE zabeležil spremembo $ +0.000005898 (+3.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene RCADE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000131 (-39.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene RCADE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RCADE spremenil za $ -0.0001426 (-41.87%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene RCADE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0004185 (-67.89%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen RCADE (RCADE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen RCADE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto RCADE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute RCADE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute RCADE?

RCADE token prices are influenced by several key factors:

Gaming Adoption: User engagement and growth within the RCADE gaming ecosystem directly impacts demand.

Token Utility: Staking rewards, governance participation, and in-game purchases drive token usage.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

Partnerships: Strategic alliances with gaming companies or platforms can boost value.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and circulating supply changes.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects.

Development Progress: Platform updates, new game releases, and technological improvements.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets impact adoption.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute RCADE?

People want to know RCADE price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and assess market trends for informed decisions.

Napoved cene za kriptovaluto RCADE

Napoved cene RCADE (RCADE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RCADE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RCADE (RCADE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena RCADE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RCADE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RCADE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RCADE.

O RCADE

RCADE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions within the gaming industry. It aims to democratize the gaming industry by providing a decentralized platform where developers, players, and investors can interact directly, eliminating the need for intermediaries. RCADE's primary function is to serve as a medium of exchange for in-game transactions, such as buying and selling virtual goods or services. It also provides a platform for developers to create and monetize their games, and for players to earn rewards through gameplay. The asset's issuance and supply model is based on proof-of-stake consensus, ensuring a secure and efficient transaction process.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto RCADE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto RCADE? Nakup RCADE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute RCADE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute RCADE (RCADE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in RCADE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu RCADE (RCADE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto RCADE

Z lastništvom kriptovalute RCADE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je RCADE (RCADE)

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

RCADE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje RCADE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna RCADE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RCADE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RCADE?
Če bi kriptovaluta RCADE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RCADE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:39 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti RCADE

RCADE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RCADE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RCADE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte RCADE (RCADE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute RCADE v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RCADE/USDT
$0.000198
$0.000198$0.000198
+2.85%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

