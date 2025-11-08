Današnja cena RCADE

Današnja cena kriptovalute RCADE (RCADE) v živo je $ 0.000198, s spremembo 3.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RCADE v USD je $ 0.000198 na RCADE.

Kriptovaluta RCADE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RCADE. V zadnjih 24 urah se je RCADE trgovalo med $ 0.0001846 (najnižje) in $ 0.0002138 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RCADE premaknil -0.26% v zadnji uri in -20.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.96K.

Tržne informacije RCADE (RCADE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.92M$ 7.92M $ 7.92M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Skupna ponudba 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Javna veriga blokov ARB

Trenutna tržna kapitalizacija RCADE je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.96K. Obstoječa ponudba RCADE je --, skupna ponudba pa znaša 40000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.92M.