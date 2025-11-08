Današnja cena Qualcomm

Današnja cena kriptovalute Qualcomm (QCOMON) v živo je $ 175.52, s spremembo 2.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QCOMON v USD je $ 175.52 na QCOMON.

Kriptovaluta Qualcomm je trenutno na #2223. mestu s tržno kapitalizacijo $ 850.73K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.85K QCOMON. V zadnjih 24 urah se je QCOMON trgovalo med $ 165.29 (najnižje) in $ 185.47 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 204.5997025830302, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 153.0239195419269.

V kratkoročni uspešnosti se je QCOMON premaknil +3.55% v zadnji uri in -3.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 127.01K.

Tržne informacije Qualcomm (QCOMON)

Uvrstitev No.2223 Tržna kapitalizacija $ 850.73K$ 850.73K $ 850.73K Volumen (24H) $ 127.01K$ 127.01K $ 127.01K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 850.73K$ 850.73K $ 850.73K Zaloga v obtoku 4.85K 4.85K 4.85K Skupna ponudba 4,846.91772042 4,846.91772042 4,846.91772042 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Qualcomm je $ 850.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 127.01K. Obstoječa ponudba QCOMON je 4.85K, skupna ponudba pa znaša 4846.91772042. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 850.73K.