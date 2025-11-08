BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Qualcomm v živo je 175.52 USD. Tržna kapitalizacija QCOMON je 850,730.9982881184 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QCOMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o QCOMON

Informacije o ceni QCOMON

Kaj je QCOMON

Uradna spletna stran QCOMON

Tokenomika QCOMON

Napoved cen QCOMON

Zgodovina QCOMON

QCOMON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute QCOMON v fiat

Spot QCOMON

Qualcomm Logotip

Cena Qualcomm(QCOMON)

Cena 1 QCOMON v USD v živo:

$175.52
+2.42%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:11 (UTC+8)

Današnja cena Qualcomm

Današnja cena kriptovalute Qualcomm (QCOMON) v živo je $ 175.52, s spremembo 2.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QCOMON v USD je $ 175.52 na QCOMON.

Kriptovaluta Qualcomm je trenutno na #2223. mestu s tržno kapitalizacijo $ 850.73K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.85K QCOMON. V zadnjih 24 urah se je QCOMON trgovalo med $ 165.29 (najnižje) in $ 185.47 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 204.5997025830302, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 153.0239195419269.

V kratkoročni uspešnosti se je QCOMON premaknil +3.55% v zadnji uri in -3.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 127.01K.

Tržne informacije Qualcomm (QCOMON)

No.2223

$ 850.73K
$ 127.01K
$ 850.73K
4.85K
4,846.91772042
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Qualcomm je $ 850.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 127.01K. Obstoječa ponudba QCOMON je 4.85K, skupna ponudba pa znaša 4846.91772042. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 850.73K.

Zgodovina cene Qualcomm, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 165.29
24H Nizka
$ 185.47
24H Visoka

$ 165.29
$ 185.47
$ 204.5997025830302
$ 153.0239195419269
+3.55%

+2.42%

-3.35%

-3.35%

Zgodovina cen Qualcomm (QCOMON) v USD

Sledite spremembam cen Qualcomm za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +4.1472+2.42%
30 dni$ +7.15+4.24%
60 dni$ +75.52+75.52%
90 dni$ +75.52+75.52%
Današnja sprememba cene Qualcomm

Danes je QCOMON zabeležil spremembo $ +4.1472 (+2.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Qualcomm

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +7.15 (+4.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Qualcomm

Če pogled razširimo na 60 dni, se je QCOMON spremenil za $ +75.52 (+75.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Qualcomm

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +75.52 (+75.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Qualcomm (QCOMON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Qualcomm.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Qualcomm

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Qualcomm, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Qualcomm?

Qualcomm stock prices are influenced by several key factors:

1. Smartphone demand - As a major chip supplier, mobile device sales directly impact revenue
2. 5G adoption rates - Qualcomm leads in 5G technology and licensing
3. Patent licensing revenues - Legal disputes and royalty agreements affect income
4. Competition from Apple, MediaTek, and other chipmakers
5. Automotive and IoT market expansion
6. Trade relations between US and China
7. Semiconductor industry cycles and supply chain issues
8. Quarterly earnings performance and guidance
9. R&D investments in emerging technologies

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Qualcomm?

People want to know Qualcomm's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. As a major semiconductor company powering mobile devices and 5G technology, QCOM stock movements impact tech sector investments and trading strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Qualcomm

Napoved cene Qualcomm (QCOMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QCOMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Qualcomm (QCOMON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Qualcomm lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Qualcomm v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QCOMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Qualcomm.

O Qualcomm

QCOMON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The asset utilizes a consensus mechanism, though the specifics of its chain design and supply/issuance model are not widely known. Typical uses of QCOMON include payments and transactions, with an emphasis on providing a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset is part of a larger movement towards the use of blockchain technology to disrupt established norms and provide new solutions to old problems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Qualcomm

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Qualcomm? Nakup QCOMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Qualcomm. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Qualcomm (QCOMON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 4.85K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Qualcomm bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Qualcomm (QCOMON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Qualcomm

Z lastništvom kriptovalute Qualcomm se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Qualcomm (QCOMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Qualcomm razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Qualcomm spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Qualcomm

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Qualcomm?
Če bi kriptovaluta Qualcomm rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Qualcomm.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:11 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Qualcomm

QCOMON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na QCOMON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami QCOMON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Qualcomm (QCOMON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Qualcomm v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
QCOMON/USDT
$175.52
$175.52$175.52
+2.44%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

