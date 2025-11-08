BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PUNKVISM v živo je 0.002333 USD. Tržna kapitalizacija PVT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PVT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PUNKVISM v živo je 0.002333 USD. Tržna kapitalizacija PVT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PVT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

PUNKVISM Logotip

Cena PUNKVISM(PVT)

Cena 1 PVT v USD v živo:

PUNKVISM (PVT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:04 (UTC+8)

Današnja cena PUNKVISM

Današnja cena kriptovalute PUNKVISM (PVT) v živo je $ 0.002333, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PVT v USD je $ 0.002333 na PVT.

Kriptovaluta PUNKVISM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PVT. V zadnjih 24 urah se je PVT trgovalo med $ 0.00218 (najnižje) in $ 0.002346 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PVT premaknil 0.00% v zadnji uri in -15.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.10K.

Tržne informacije PUNKVISM (PVT)

Zgodovina cene PUNKVISM, USD

Zgodovina cen PUNKVISM (PVT) v USD

Sledite spremembam cen PUNKVISM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00005488+2.41%
30 dni$ -0.000928-28.46%
60 dni$ +0.000804+52.58%
90 dni$ -0.000178-7.09%
Današnja sprememba cene PUNKVISM

Danes je PVT zabeležil spremembo $ +0.00005488 (+2.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PUNKVISM

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000928 (-28.46%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PUNKVISM

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PVT spremenil za $ +0.000804 (+52.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PUNKVISM

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000178 (-7.09%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PUNKVISM (PVT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PUNKVISM.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PUNKVISM

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PUNKVISM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PUNKVISM?

Several key factors influence PUNKVISM (PVT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PVT valuations.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability and growth potential.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive fundamental value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events affect scarcity and price pressure.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence investor sentiment across all crypto assets.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and momentum indicators guide trading decisions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PUNKVISM?

People want to know PUNKVISM (PVT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto PUNKVISM

Napoved cene PUNKVISM (PVT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PVT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PUNKVISM (PVT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PUNKVISM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PUNKVISM

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PUNKVISM?
Če bi kriptovaluta PUNKVISM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PUNKVISM.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:04 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PUNKVISM (PVT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

