Današnja cena kriptovalute PUNKVISM (PVT) v živo je $ 0.002333, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PVT v USD je $ 0.002333 na PVT.
Kriptovaluta PUNKVISM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PVT. V zadnjih 24 urah se je PVT trgovalo med $ 0.00218 (najnižje) in $ 0.002346 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PVT premaknil 0.00% v zadnji uri in -15.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.10K.
Tržne informacije PUNKVISM (PVT)
$ 115.10K
$ 23.33M
10,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija PUNKVISM je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 115.10K. Obstoječa ponudba PVT je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.33M.
Zgodovina cene PUNKVISM, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
$ 0.002346
$ 0.002346$ 0.002346
24H Visoka
0.00%
+2.41%
-15.63%
-15.63%
Zgodovina cen PUNKVISM (PVT) v USD
Sledite spremembam cen PUNKVISM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00005488
+2.41%
30 dni
$ -0.000928
-28.46%
60 dni
$ +0.000804
+52.58%
90 dni
$ -0.000178
-7.09%
Današnja sprememba cene PUNKVISM
Danes je PVT zabeležil spremembo $ +0.00005488 (+2.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PUNKVISM
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000928 (-28.46%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PUNKVISM
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PVT spremenil za $ +0.000804 (+52.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PUNKVISM
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000178 (-7.09%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PUNKVISM (PVT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PUNKVISM
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PUNKVISM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PUNKVISM?
Several key factors influence PUNKVISM (PVT) token prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PUNKVISM?
People want to know PUNKVISM (PVT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto PUNKVISM
Napoved cene PUNKVISM (PVT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PVT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PUNKVISM (PVT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PUNKVISM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PUNKVISM v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PVT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PUNKVISM.
O PUNKVISM
Pivot Token (PVT) is a digital asset that operates within the Pivot ecosystem, a social network platform that focuses on cryptocurrency investments. The primary role of PVT is to incentivize user engagement and participation within the platform, rewarding users for activities such as reading, commenting, and sharing content. The token operates on a proof of contribution model, where the more a user contributes to the platform, the more PVT they earn. This model aims to foster a more active and engaged community, encouraging users to share their knowledge and insights about the cryptocurrency market. PVT is integral to the Pivot ecosystem, driving user interaction and serving as the primary means of value exchange within the platform.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PUNKVISM
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PUNKVISM? Nakup PVT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PUNKVISM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PUNKVISM (PVT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PUNKVISM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PUNKVISM
Z lastništvom kriptovalute PUNKVISM se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.
PUNKVISM Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PUNKVISM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PUNKVISM
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PUNKVISM?
Če bi kriptovaluta PUNKVISM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PUNKVISM.
Koliko je kriptovaluta PUNKVISM vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PUNKVISM je $ 0.002333. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PUNKVISM še vedno dobra naložba?
PUNKVISM ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PVT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PUNKVISM?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PUNKVISM v vrednosti $ 115.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PUNKVISM?
Cena kriptovalute PVT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PUNKVISM v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PVT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PUNKVISM?
Na ceno PVT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,495.38
+1.68%
ETH
3,460.78
+4.95%
SOL
161.99
+4.23%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1006
+0.72%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PVT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PVT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PUNKVISM gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PUNKVISM letos rasla?
Cena kriptovalute PUNKVISM bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PUNKVISM (PVT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:04 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.