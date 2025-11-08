Današnja cena PUNKVISM

Današnja cena kriptovalute PUNKVISM (PVT) v živo je $ 0.002333, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PVT v USD je $ 0.002333 na PVT.

Kriptovaluta PUNKVISM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PVT. V zadnjih 24 urah se je PVT trgovalo med $ 0.00218 (najnižje) in $ 0.002346 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PVT premaknil 0.00% v zadnji uri in -15.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.10K.

Tržne informacije PUNKVISM (PVT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 115.10K$ 115.10K $ 115.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.33M$ 23.33M $ 23.33M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

