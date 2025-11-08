Današnja cena kriptovalute PUP v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PUP je 4,906,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PUP v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PUP je 4,906,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PUP (PUP) v živo je $ 0.004906, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUP v USD je $ 0.004906 na PUP.
Kriptovaluta PUP je trenutno na #1377. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.91M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PUP. V zadnjih 24 urah se je PUP trgovalo med $ 0.004804 (najnižje) in $ 0.005972 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.031040685718077, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000095540290490576.
V kratkoročni uspešnosti se je PUP premaknil +0.14% v zadnji uri in -42.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 168.70K.
Tržne informacije PUP (PUP)
No.1377
$ 4.91M
$ 168.70K
$ 4.91M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija PUP je $ 4.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 168.70K. Obstoječa ponudba PUP je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.91M.
Zgodovina cene PUP, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.004804
24H Nizka
$ 0.005972
24H Visoka
$ 0.004804
$ 0.005972
$ 0.031040685718077
$ 0.000095540290490576
+0.14%
-7.86%
-42.14%
-42.14%
Zgodovina cen PUP (PUP) v USD
Sledite spremembam cen PUP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00041851
-7.86%
30 dni
$ -0.006569
-57.25%
60 dni
$ +0.002906
+145.30%
90 dni
$ +0.002906
+145.30%
Današnja sprememba cene PUP
Danes je PUP zabeležil spremembo $ -0.00041851 (-7.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PUP
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.006569 (-57.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PUP
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PUP spremenil za $ +0.002906 (+145.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PUP
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.002906 (+145.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PUP (PUP) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PUP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PUP?
PUP token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.
Competition: Performance relative to similar gaming/NFT tokens influences investor preference.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to lower liquidity.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PUP?
People want to know PUP price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Napoved cene za kriptovaluto PUP
Napoved cene PUP (PUP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PUP (PUP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PUP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PUP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PUP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PUP.
O PUP
PuppyDAO (PUP) is a decentralized autonomous organization (DAO) that operates on the Ethereum blockchain. The primary purpose of PUP is to facilitate the creation and management of decentralized applications (dApps) related to digital pet games and pet NFTs (Non-Fungible Tokens). PUP uses a governance token model, where PUP token holders can participate in the decision-making process of the DAO, influencing the development and direction of the platform and its projects. The token operates under an issuance model that rewards active participation and contribution to the DAO. PUP's ecosystem is designed to foster a community-driven approach to digital pet gaming and NFTs, promoting innovation and user engagement in this niche sector of the crypto market.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PUP
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PUP? Nakup PUP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PUP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PUP (PUP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PUP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PUP
Z lastništvom kriptovalute PUP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta PUP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PUP.
Koliko je kriptovaluta PUP vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PUP je $ 0.004906. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PUP še vedno dobra naložba?
PUP ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PUP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PUP?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PUP v vrednosti $ 168.70K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PUP?
Cena kriptovalute PUP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PUP v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PUP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PUP?
Na ceno PUP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,469.49
+1.65%
ETH
3,458.52
+4.88%
SOL
161.87
+4.15%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1016
+0.81%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PUP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PUP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PUP gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PUP letos rasla?
Cena kriptovalute PUP bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PUP (PUP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:43 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti PUP (PUP)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.