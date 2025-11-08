BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PUP v živo je 0.004906 USD. Tržna kapitalizacija PUP je 4,906,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

PUP (PUP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:43 (UTC+8)

Današnja cena PUP

Današnja cena kriptovalute PUP (PUP) v živo je $ 0.004906, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUP v USD je $ 0.004906 na PUP.

Kriptovaluta PUP je trenutno na #1377. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.91M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PUP. V zadnjih 24 urah se je PUP trgovalo med $ 0.004804 (najnižje) in $ 0.005972 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.031040685718077, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000095540290490576.

V kratkoročni uspešnosti se je PUP premaknil +0.14% v zadnji uri in -42.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 168.70K.

Tržne informacije PUP (PUP)

No.1377

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

$ 168.70K
$ 168.70K$ 168.70K

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PUP je $ 4.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 168.70K. Obstoječa ponudba PUP je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.91M.

Zgodovina cene PUP, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.004804
$ 0.004804$ 0.004804
24H Nizka
$ 0.005972
$ 0.005972$ 0.005972
24H Visoka

$ 0.004804
$ 0.004804$ 0.004804

$ 0.005972
$ 0.005972$ 0.005972

$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077$ 0.031040685718077

$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576

+0.14%

-7.86%

-42.14%

-42.14%

Zgodovina cen PUP (PUP) v USD

Sledite spremembam cen PUP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00041851-7.86%
30 dni$ -0.006569-57.25%
60 dni$ +0.002906+145.30%
90 dni$ +0.002906+145.30%
Današnja sprememba cene PUP

Danes je PUP zabeležil spremembo $ -0.00041851 (-7.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PUP

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.006569 (-57.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PUP

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PUP spremenil za $ +0.002906 (+145.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PUP

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.002906 (+145.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PUP (PUP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PUP.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PUP

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PUP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PUP?

PUP token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PUP pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Competition: Performance relative to similar gaming/NFT tokens influences investor preference.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to lower liquidity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PUP?

People want to know PUP price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Napoved cene za kriptovaluto PUP

Napoved cene PUP (PUP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PUP (PUP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PUP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PUP

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PUP?
Če bi kriptovaluta PUP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PUP.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:43 (UTC+8)

