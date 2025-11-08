Današnja cena PUP

Današnja cena kriptovalute PUP (PUP) v živo je $ 0.004906, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUP v USD je $ 0.004906 na PUP.

Kriptovaluta PUP je trenutno na #1377. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.91M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PUP. V zadnjih 24 urah se je PUP trgovalo med $ 0.004804 (najnižje) in $ 0.005972 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.031040685718077, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000095540290490576.

V kratkoročni uspešnosti se je PUP premaknil +0.14% v zadnji uri in -42.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 168.70K.

Tržne informacije PUP (PUP)

Uvrstitev No.1377 Tržna kapitalizacija $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Volumen (24H) $ 168.70K$ 168.70K $ 168.70K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PUP je $ 4.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 168.70K. Obstoječa ponudba PUP je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.91M.