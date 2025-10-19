Današnja cena PUBLIC v živo je 0.03181 USD. Spremljajte posodobitve cen PUBLIC v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen PUBLIC.Današnja cena PUBLIC v živo je 0.03181 USD. Spremljajte posodobitve cen PUBLIC v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen PUBLIC.

Več o PUBLIC

Informacije o ceni PUBLIC

Bela knjiga PUBLIC

Uradna spletna stran PUBLIC

Tokenomika PUBLIC

Napoved cen PUBLIC

Zgodovina PUBLIC

PUBLIC Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute PUBLIC v fiat

Spot PUBLIC

Terminske pogodbe PUBLIC USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

PUBLIC Logotip

Cena PUBLIC(PUBLIC)

Cena 1 PUBLIC v USD v živo:

$0.03179
$0.03179$0.03179
-0.68%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-19 10:01:45 (UTC+8)

Informacije o ceni PUBLIC (PUBLIC) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
24H Nizka
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
24H Visoka

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

+0.18%

-0.67%

-4.79%

-4.79%

Cena PUBLIC (PUBLIC) v realnem času je $ 0.03181. V zadnjih 24 urah se je PUBLIC trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.03141 in najvišjo vrednostjo $ 0.03217, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena PUBLIC v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost PUBLIC se je v zadnji uri spremenila za +0.18%, v 24 urah -0.67% in v 7 dneh -4.79%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije PUBLIC (PUBLIC)

--
----

$ 61.26K
$ 61.26K$ 61.26K

$ 31.81M
$ 31.81M$ 31.81M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

Trenutna tržna kapitalizacija PUBLIC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.26K. Obstoječa ponudba PUBLIC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.81M.

Zgodovina cen PUBLIC (PUBLIC) v USD

Sledite spremembam cen PUBLIC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0002177-0.67%
30 dni$ -0.03805-54.47%
60 dni$ -0.02593-44.91%
90 dni$ +0.01181+59.05%
Današnja sprememba cene PUBLIC

Danes je PUBLIC zabeležil spremembo $ -0.0002177 (-0.67%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PUBLIC

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03805 (-54.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PUBLIC

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PUBLIC spremenil za $ -0.02593 (-44.91%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PUBLIC

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01181 (+59.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PUBLIC (PUBLIC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PUBLIC.

Kaj je PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito PUBLIC upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost PUBLICzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o PUBLIC v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo PUBLIC nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene PUBLIC (USD)

Koliko bo PUBLIC (PUBLIC) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v PUBLIC (PUBLIC) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za PUBLIC.

Preverite napoved cene PUBLIC zdaj!

Tokenomika PUBLIC (PUBLIC)

Z razumevanjem tokenomike PUBLIC (PUBLIC) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko PUBLIC zdaj!

Kako kupiti PUBLIC (PUBLIC)

Iščete kako kupiti PUBLIC? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite PUBLIC na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

PUBLIC v lokalne valute

1 PUBLIC (PUBLIC) v VND
837.08015
1 PUBLIC (PUBLIC) v AUD
A$0.0486693
1 PUBLIC (PUBLIC) v GBP
0.0235394
1 PUBLIC (PUBLIC) v EUR
0.0270385
1 PUBLIC (PUBLIC) v USD
$0.03181
1 PUBLIC (PUBLIC) v MYR
RM0.1342382
1 PUBLIC (PUBLIC) v TRY
1.3318847
1 PUBLIC (PUBLIC) v JPY
¥4.7715
1 PUBLIC (PUBLIC) v ARS
ARS$46.302636
1 PUBLIC (PUBLIC) v RUB
2.5785186
1 PUBLIC (PUBLIC) v INR
2.7999162
1 PUBLIC (PUBLIC) v IDR
Rp530.1664546
1 PUBLIC (PUBLIC) v PHP
1.8487972
1 PUBLIC (PUBLIC) v EGP
￡E.1.5135198
1 PUBLIC (PUBLIC) v BRL
R$0.171774
1 PUBLIC (PUBLIC) v CAD
C$0.044534
1 PUBLIC (PUBLIC) v BDT
3.8862277
1 PUBLIC (PUBLIC) v NGN
46.7791498
1 PUBLIC (PUBLIC) v COP
$122.81841
1 PUBLIC (PUBLIC) v ZAR
R.0.5522216
1 PUBLIC (PUBLIC) v UAH
1.3315666
1 PUBLIC (PUBLIC) v TZS
T.Sh.78.3496205
1 PUBLIC (PUBLIC) v VES
Bs6.39381
1 PUBLIC (PUBLIC) v CLP
$30.41036
1 PUBLIC (PUBLIC) v PKR
Rs9.0314952
1 PUBLIC (PUBLIC) v KZT
17.1665846
1 PUBLIC (PUBLIC) v THB
฿1.0382784
1 PUBLIC (PUBLIC) v TWD
NT$0.9743403
1 PUBLIC (PUBLIC) v AED
د.إ0.1167427
1 PUBLIC (PUBLIC) v CHF
Fr0.0251299
1 PUBLIC (PUBLIC) v HKD
HK$0.2471637
1 PUBLIC (PUBLIC) v AMD
֏12.253212
1 PUBLIC (PUBLIC) v MAD
.د.م0.2916977
1 PUBLIC (PUBLIC) v MXN
$0.5843497
1 PUBLIC (PUBLIC) v SAR
ريال0.1192875
1 PUBLIC (PUBLIC) v ETB
Br4.717423
1 PUBLIC (PUBLIC) v KES
KSh4.1209855
1 PUBLIC (PUBLIC) v JOD
د.أ0.02255329
1 PUBLIC (PUBLIC) v PLN
0.1157884
1 PUBLIC (PUBLIC) v RON
лв0.1386916
1 PUBLIC (PUBLIC) v SEK
kr0.2999683
1 PUBLIC (PUBLIC) v BGN
лв0.0531227
1 PUBLIC (PUBLIC) v HUF
Ft10.6280391
1 PUBLIC (PUBLIC) v CZK
0.6629204
1 PUBLIC (PUBLIC) v KWD
د.ك0.00970205
1 PUBLIC (PUBLIC) v ILS
0.104973
1 PUBLIC (PUBLIC) v BOB
Bs0.2204433
1 PUBLIC (PUBLIC) v AZN
0.054077
1 PUBLIC (PUBLIC) v TJS
SM0.2942425
1 PUBLIC (PUBLIC) v GEL
0.085887
1 PUBLIC (PUBLIC) v AOA
Kz29.1567279
1 PUBLIC (PUBLIC) v BHD
.د.ب0.01196056
1 PUBLIC (PUBLIC) v BMD
$0.03181
1 PUBLIC (PUBLIC) v DKK
kr0.203584
1 PUBLIC (PUBLIC) v HNL
L0.8378754
1 PUBLIC (PUBLIC) v MUR
1.4324043
1 PUBLIC (PUBLIC) v NAD
$0.5563569
1 PUBLIC (PUBLIC) v NOK
kr0.3200086
1 PUBLIC (PUBLIC) v NZD
$0.0553494
1 PUBLIC (PUBLIC) v PAB
B/.0.03181
1 PUBLIC (PUBLIC) v PGK
K0.1358287
1 PUBLIC (PUBLIC) v QAR
ر.ق0.1161065
1 PUBLIC (PUBLIC) v RSD
дин.3.1962688
1 PUBLIC (PUBLIC) v UZS
soʻm387.9267672
1 PUBLIC (PUBLIC) v ALL
L2.6373671
1 PUBLIC (PUBLIC) v ANG
ƒ0.0569399
1 PUBLIC (PUBLIC) v AWG
ƒ0.057258
1 PUBLIC (PUBLIC) v BBD
$0.06362
1 PUBLIC (PUBLIC) v BAM
KM0.0531227
1 PUBLIC (PUBLIC) v BIF
Fr94.09398
1 PUBLIC (PUBLIC) v BND
$0.0410349
1 PUBLIC (PUBLIC) v BSD
$0.03181
1 PUBLIC (PUBLIC) v JMD
$5.1280901
1 PUBLIC (PUBLIC) v KHR
128.2658725
1 PUBLIC (PUBLIC) v KMF
Fr13.42382
1 PUBLIC (PUBLIC) v LAK
691.5217253
1 PUBLIC (PUBLIC) v LKR
රු9.6597427
1 PUBLIC (PUBLIC) v MDL
L0.5379071
1 PUBLIC (PUBLIC) v MGA
Ar142.0087468
1 PUBLIC (PUBLIC) v MOP
P0.2551162
1 PUBLIC (PUBLIC) v MVR
0.486693
1 PUBLIC (PUBLIC) v MWK
MK55.3217253
1 PUBLIC (PUBLIC) v MZN
MT2.0329771
1 PUBLIC (PUBLIC) v NPR
रु4.4934806
1 PUBLIC (PUBLIC) v PYG
227.18702
1 PUBLIC (PUBLIC) v RWF
Fr46.28355
1 PUBLIC (PUBLIC) v SBD
$0.2617963
1 PUBLIC (PUBLIC) v SCR
0.4424771
1 PUBLIC (PUBLIC) v SRD
$1.2536321
1 PUBLIC (PUBLIC) v SVC
$0.2789737
1 PUBLIC (PUBLIC) v SZL
L0.5560388
1 PUBLIC (PUBLIC) v TMT
m0.111335
1 PUBLIC (PUBLIC) v TND
د.ت0.09313968
1 PUBLIC (PUBLIC) v TTD
$0.216308
1 PUBLIC (PUBLIC) v UGX
Sh111.20776
1 PUBLIC (PUBLIC) v XAF
Fr17.87722
1 PUBLIC (PUBLIC) v XCD
$0.085887
1 PUBLIC (PUBLIC) v XOF
Fr17.87722
1 PUBLIC (PUBLIC) v XPF
Fr3.24462
1 PUBLIC (PUBLIC) v BWP
P0.4275264
1 PUBLIC (PUBLIC) v BZD
$0.0639381
1 PUBLIC (PUBLIC) v CVE
$3.009226
1 PUBLIC (PUBLIC) v DJF
Fr5.66218
1 PUBLIC (PUBLIC) v DOP
$2.0142092
1 PUBLIC (PUBLIC) v DZD
د.ج4.1228941
1 PUBLIC (PUBLIC) v FJD
$0.0722087
1 PUBLIC (PUBLIC) v GNF
Fr276.58795
1 PUBLIC (PUBLIC) v GTQ
Q0.2443008
1 PUBLIC (PUBLIC) v GYD
$6.6740561
1 PUBLIC (PUBLIC) v ISK
kr3.84901

PUBLIC Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PUBLIC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna PUBLIC spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PUBLIC

Koliko je danes vreden PUBLIC (PUBLIC)?
Cena PUBLIC v živo v USD je 0.03181 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena PUBLIC v USD?
Trenutna cena PUBLIC v USD je $ 0.03181. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe PUBLIC?
Tržna kapitalizacija za PUBLIC je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok PUBLIC?
Razpoložljivi obtok PUBLIC je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini PUBLIC?
PUBLIC je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena PUBLIC vseh časov (ATL)?
PUBLIC vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja PUBLIC?
24-urni volumen trgovanja v živo za PUBLIC je $ 61.26K USD.
Bo PUBLIC zrasel?
Cena PUBLIC se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen PUBLIC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-19 10:01:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PUBLIC (PUBLIC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-18 16:36:53Posodobitve industrije
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Posodobitve industrije
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Posodobitve industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Posodobitve industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Posodobitve industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz PUBLIC v USD

Znesek

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03181 USD

Trgujte PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03179
$0.03179$0.03179
-0.65%

Pridružite se MEXC še danes

-- pristojbina ustvarjalca spot, -- pristojbina prevzemnika spot
-- pristojbina ustvarjalca terminskih pogodb, -- pristojbina prevzemnika terminskih pogodb