Današnja cena kriptovalute priceless v živo je 0.0012053 USD. Tržna kapitalizacija PRICELESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PRICELESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena priceless(PRICELESS)

Cena 1 PRICELESS v USD v živo:

$0.0012053
+96.20%1D
USD
priceless (PRICELESS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:09:22 (UTC+8)

Današnja cena priceless

Današnja cena kriptovalute priceless (PRICELESS) v živo je $ 0.0012053, s spremembo 96.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRICELESS v USD je $ 0.0012053 na PRICELESS.

Kriptovaluta priceless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PRICELESS. V zadnjih 24 urah se je PRICELESS trgovalo med $ 0.0005581 (najnižje) in $ 0.0016744 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PRICELESS premaknil -19.18% v zadnji uri in +6.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.03K.

Tržne informacije priceless (PRICELESS)

$ 62.03K
$ 0.00
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija priceless je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.03K. Obstoječa ponudba PRICELESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene priceless, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005581
24H Nizka
$ 0.0016744
24H Visoka

$ 0.0005581
$ 0.0016744
-19.18%

+96.20%

+6.38%

+6.38%

Zgodovina cen priceless (PRICELESS) v USD

Sledite spremembam cen priceless za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000590978+96.20%
30 dni$ -0.0076317-86.37%
60 dni$ +0.0002053+20.53%
90 dni$ +0.0002053+20.53%
Današnja sprememba cene priceless

Danes je PRICELESS zabeležil spremembo $ +0.000590978 (+96.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene priceless

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0076317 (-86.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene priceless

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PRICELESS spremenil za $ +0.0002053 (+20.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene priceless

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0002053 (+20.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen priceless (PRICELESS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen priceless.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto priceless

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute priceless, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute priceless?

Several key factors influence PRICELESS token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase token value.

Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trading decisions.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens.

Project Development: Updates, roadmap progress, and team announcements affect investor confidence.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute priceless?

People want to know PRICELESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the fast-moving crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto priceless

Napoved cene priceless (PRICELESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PRICELESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen priceless (PRICELESS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena priceless lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute priceless v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PRICELESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute priceless.

O priceless

PRICELESS is a digital asset designed to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The primary role of PRICELESS is to enable seamless transactions, ensuring secure and efficient transfer of value within its network. It employs a consensus mechanism, which is widely known and accepted, to validate transactions and maintain the integrity of the network. The issuance model of PRICELESS is predetermined and transparent, avoiding any unexpected inflation or deflation. Typical uses of PRICELESS include payments for services within its ecosystem, incentivizing network participation, and as a store of value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto priceless

Kaj je priceless (PRICELESS)

PRICELESS is a community-driven memecoin built on the “priceless/ironic” theme, using CZ and Binance contexts and a contrast with USELESS to spark discussion.

priceless Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje priceless razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o priceless

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta priceless?
Če bi kriptovaluta priceless rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute priceless.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:09:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti priceless (PRICELESS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

