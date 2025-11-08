Današnja cena priceless

Današnja cena kriptovalute priceless (PRICELESS) v živo je $ 0.0012053, s spremembo 96.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRICELESS v USD je $ 0.0012053 na PRICELESS.

Kriptovaluta priceless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PRICELESS. V zadnjih 24 urah se je PRICELESS trgovalo med $ 0.0005581 (najnižje) in $ 0.0016744 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PRICELESS premaknil -19.18% v zadnji uri in +6.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.03K.

Tržne informacije priceless (PRICELESS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 62.03K$ 62.03K $ 62.03K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

