Današnja cena kriptovalute priceless (PRICELESS) v živo je $ 0.0012053, s spremembo 96.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRICELESS v USD je $ 0.0012053 na PRICELESS.
Kriptovaluta priceless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PRICELESS. V zadnjih 24 urah se je PRICELESS trgovalo med $ 0.0005581 (najnižje) in $ 0.0016744 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PRICELESS premaknil -19.18% v zadnji uri in +6.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.03K.
Tržne informacije priceless (PRICELESS)
$ 62.03K
$ 0.00
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija priceless je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.03K. Obstoječa ponudba PRICELESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene priceless, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-19.18%
+96.20%
+6.38%
+6.38%
Zgodovina cen priceless (PRICELESS) v USD
Sledite spremembam cen priceless za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000590978
+96.20%
30 dni
$ -0.0076317
-86.37%
60 dni
$ +0.0002053
+20.53%
90 dni
$ +0.0002053
+20.53%
Današnja sprememba cene priceless
Danes je PRICELESS zabeležil spremembo $ +0.000590978 (+96.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene priceless
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0076317 (-86.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene priceless
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PRICELESS spremenil za $ +0.0002053 (+20.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene priceless
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0002053 (+20.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen priceless (PRICELESS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto priceless
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute priceless, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute priceless?
Several key factors influence PRICELESS token prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.
Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase token value.
Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor behavior.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens.
Project Development: Updates, roadmap progress, and team announcements affect investor confidence.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute priceless?
People want to know PRICELESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the fast-moving crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto priceless
Napoved cene priceless (PRICELESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PRICELESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen priceless (PRICELESS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena priceless lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute priceless v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PRICELESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute priceless.
O priceless
PRICELESS is a digital asset designed to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The primary role of PRICELESS is to enable seamless transactions, ensuring secure and efficient transfer of value within its network. It employs a consensus mechanism, which is widely known and accepted, to validate transactions and maintain the integrity of the network. The issuance model of PRICELESS is predetermined and transparent, avoiding any unexpected inflation or deflation. Typical uses of PRICELESS include payments for services within its ecosystem, incentivizing network participation, and as a store of value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto priceless
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto priceless? Nakup PRICELESS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute priceless. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute priceless (PRICELESS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in priceless bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto priceless
Z lastništvom kriptovalute priceless se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup priceless (PRICELESS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o priceless
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta priceless?
Če bi kriptovaluta priceless rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute priceless.
Koliko je kriptovaluta priceless vredna danes?
Današnja cena kriptovalute priceless je $ 0.0012053. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta priceless še vedno dobra naložba?
priceless ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PRICELESS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto priceless?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto priceless v vrednosti $ 62.03K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute priceless?
Cena kriptovalute PRICELESS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute priceless v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PRICELESS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute priceless?
Na ceno PRICELESS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,326.16
+1.51%
ETH
3,436.8
+4.22%
SOL
160.79
+3.46%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1051
+1.13%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PRICELESS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PRICELESS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute priceless gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute priceless letos rasla?
Cena kriptovalute priceless bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute priceless (PRICELESS).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.