Današnja cena kriptovalute POLYX v živo je 0.0783 USD. Tržna kapitalizacija POLYX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz POLYX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute POLYX v živo je 0.0783 USD. Tržna kapitalizacija POLYX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz POLYX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute POLYX (POLYX) v živo je $ 0.0783, s spremembo 7.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLYX v USD je $ 0.0783 na POLYX.
Kriptovaluta POLYX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- POLYX. V zadnjih 24 urah se je POLYX trgovalo med $ 0.0711 (najnižje) in $ 0.0808 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je POLYX premaknil 0.00% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.17K.
Tržne informacije POLYX (POLYX)
--
----
$ 2.17K
$ 2.17K$ 2.17K
$ 93.80M
$ 93.80M$ 93.80M
--
----
1,197,990,594
1,197,990,594 1,197,990,594
POLYMESH
Trenutna tržna kapitalizacija POLYX je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.17K. Obstoječa ponudba POLYX je --, skupna ponudba pa znaša 1197990594. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 93.80M.
Zgodovina cene POLYX, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0711
$ 0.0711$ 0.0711
24H Nizka
$ 0.0808
$ 0.0808$ 0.0808
24H Visoka
$ 0.0711
$ 0.0711$ 0.0711
$ 0.0808
$ 0.0808$ 0.0808
--
----
--
----
0.00%
+7.70%
-4.98%
-4.98%
Zgodovina cen POLYX (POLYX) v USD
Sledite spremembam cen POLYX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.005598
+7.70%
30 dni
$ -0.0355
-31.20%
60 dni
$ +0.0183
+30.50%
90 dni
$ +0.0183
+30.50%
Današnja sprememba cene POLYX
Danes je POLYX zabeležil spremembo $ +0.005598 (+7.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene POLYX
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0355 (-31.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene POLYX
Če pogled razširimo na 60 dni, se je POLYX spremenil za $ +0.0183 (+30.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene POLYX
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0183 (+30.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen POLYX (POLYX) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute POLYX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute POLYX?
POLYX prices are influenced by several key factors:
1. Adoption and Usage: Real-world implementation of Polymesh blockchain for security tokens drives demand.
2. Regulatory Environment: Compliance-focused nature makes it sensitive to securities regulations globally.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute POLYX?
People want to know POLYX price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance 3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. DeFi activities - Users need accurate pricing for staking, lending, or liquidity provision 6. Tax calculations - Real-time values help calculate gains, losses, and reporting requirements
POLYX price volatility makes regular monitoring essential for active participants.
Napoved cene za kriptovaluto POLYX
Napoved cene POLYX (POLYX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POLYX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen POLYX (POLYX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena POLYX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute POLYX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POLYX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute POLYX.
O POLYX
POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.
POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto POLYX
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto POLYX? Nakup POLYX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute POLYX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute POLYX (POLYX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in POLYX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto POLYX
Z lastništvom kriptovalute POLYX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.
Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.
POLYX Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje POLYX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta POLYX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute POLYX.
Koliko je kriptovaluta POLYX vredna danes?
Današnja cena kriptovalute POLYX je $ 0.0783. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta POLYX še vedno dobra naložba?
POLYX ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v POLYX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto POLYX?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto POLYX v vrednosti $ 2.17K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute POLYX?
Cena kriptovalute POLYX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute POLYX v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena POLYX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute POLYX?
Na ceno POLYX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,469.49
+1.65%
ETH
3,459
+4.89%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1024
+0.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za POLYX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par POLYX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute POLYX gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute POLYX letos rasla?
Cena kriptovalute POLYX bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute POLYX (POLYX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:14 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti POLYX (POLYX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.