Današnja cena kriptovalute POLYX v živo je 0.0783 USD. Tržna kapitalizacija POLYX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz POLYX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena POLYX(POLYX)

Cena 1 POLYX v USD v živo:

+7.70%1D
USD
POLYX (POLYX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:14 (UTC+8)

Današnja cena POLYX

Današnja cena kriptovalute POLYX (POLYX) v živo je $ 0.0783, s spremembo 7.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLYX v USD je $ 0.0783 na POLYX.

Kriptovaluta POLYX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- POLYX. V zadnjih 24 urah se je POLYX trgovalo med $ 0.0711 (najnižje) in $ 0.0808 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je POLYX premaknil 0.00% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.17K.

Tržne informacije POLYX (POLYX)

$ 2.17K
$ 93.80M
1,197,990,594
POLYMESH

Trenutna tržna kapitalizacija POLYX je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.17K. Obstoječa ponudba POLYX je --, skupna ponudba pa znaša 1197990594. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 93.80M.

Zgodovina cene POLYX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

0.00%

+7.70%

-4.98%

-4.98%

Zgodovina cen POLYX (POLYX) v USD

Sledite spremembam cen POLYX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.005598+7.70%
30 dni$ -0.0355-31.20%
60 dni$ +0.0183+30.50%
90 dni$ +0.0183+30.50%
Današnja sprememba cene POLYX

Danes je POLYX zabeležil spremembo $ +0.005598 (+7.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene POLYX

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0355 (-31.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene POLYX

Če pogled razširimo na 60 dni, se je POLYX spremenil za $ +0.0183 (+30.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene POLYX

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0183 (+30.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen POLYX (POLYX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen POLYX.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto POLYX

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute POLYX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute POLYX?

POLYX prices are influenced by several key factors:

1. Adoption and Usage: Real-world implementation of Polymesh blockchain for security tokens drives demand.

2. Regulatory Environment: Compliance-focused nature makes it sensitive to securities regulations globally.

3. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

4. Token Utility: POLYX is required for network fees, staking, and governance, creating utility-based demand.

5. Institutional Partnerships: Collaborations with financial institutions and enterprises boost adoption.

6. Network Activity: Transaction volume and active users on Polymesh platform.

7. Competition: Performance relative to other blockchain platforms targeting institutional markets.

8. Supply Dynamics: Token distribution, staking rates, and circulation affect price pressure.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute POLYX?

People want to know POLYX price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance
3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. DeFi activities - Users need accurate pricing for staking, lending, or liquidity provision
6. Tax calculations - Real-time values help calculate gains, losses, and reporting requirements

POLYX price volatility makes regular monitoring essential for active participants.

Napoved cene za kriptovaluto POLYX

Napoved cene POLYX (POLYX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POLYX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen POLYX (POLYX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena POLYX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute POLYX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POLYX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute POLYX.

O POLYX

POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto POLYX

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto POLYX? Nakup POLYX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute POLYX.

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o POLYX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta POLYX?
Če bi kriptovaluta POLYX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute POLYX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:14 (UTC+8)

Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

