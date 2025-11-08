Današnja cena POLYX

Današnja cena kriptovalute POLYX (POLYX) v živo je $ 0.0783, s spremembo 7.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLYX v USD je $ 0.0783 na POLYX.

Kriptovaluta POLYX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- POLYX. V zadnjih 24 urah se je POLYX trgovalo med $ 0.0711 (najnižje) in $ 0.0808 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je POLYX premaknil 0.00% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.17K.

Tržne informacije POLYX (POLYX)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.17K$ 2.17K $ 2.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 93.80M$ 93.80M $ 93.80M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 Javna veriga blokov POLYMESH

Trenutna tržna kapitalizacija POLYX je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.17K. Obstoječa ponudba POLYX je --, skupna ponudba pa znaša 1197990594. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 93.80M.