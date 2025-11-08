BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute PEPECASH v živo je 0.00000000918 USD. Tržna kapitalizacija PECH je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PECH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PEPECASH v živo je 0.00000000918 USD. Tržna kapitalizacija PECH je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PECH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PECH

Informacije o ceni PECH

Kaj je PECH

Bela knjiga PECH

Uradna spletna stran PECH

Tokenomika PECH

Napoved cen PECH

Zgodovina PECH

PECH Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute PECH v fiat

Spot PECH

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

PEPECASH Logotip

Cena PEPECASH(PECH)

Cena 1 PECH v USD v živo:

$0.00000000917
$0.00000000917$0.00000000917
+3.85%1D
USD
PEPECASH (PECH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:05 (UTC+8)

Današnja cena PEPECASH

Današnja cena kriptovalute PEPECASH (PECH) v živo je $ 0.00000000918, s spremembo 3.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PECH v USD je $ 0.00000000918 na PECH.

Kriptovaluta PEPECASH je trenutno na #4144. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PECH. V zadnjih 24 urah se je PECH trgovalo med $ 0.00000000805 (najnižje) in $ 0.00000001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000107956974447, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000000136555085.

V kratkoročni uspešnosti se je PECH premaknil +2.56% v zadnji uri in +178.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 110.59K.

Tržne informacije PEPECASH (PECH)

No.4144

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 110.59K
$ 110.59K$ 110.59K

$ 918.00K
$ 918.00K$ 918.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PEPECASH je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 110.59K. Obstoječa ponudba PECH je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 918.00K.

Zgodovina cene PEPECASH, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000000805
$ 0.00000000805$ 0.00000000805
24H Nizka
$ 0.00000001
$ 0.00000001$ 0.00000001
24H Visoka

$ 0.00000000805
$ 0.00000000805$ 0.00000000805

$ 0.00000001
$ 0.00000001$ 0.00000001

$ 0.000000107956974447
$ 0.000000107956974447$ 0.000000107956974447

$ 0.00000000136555085
$ 0.00000000136555085$ 0.00000000136555085

+2.56%

+3.85%

+178.18%

+178.18%

Zgodovina cen PEPECASH (PECH) v USD

Sledite spremembam cen PEPECASH za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000000034+3.85%
30 dni$ +0.00000000596+185.09%
60 dni$ -0.00000000969-51.36%
90 dni$ -0.00000003582-79.60%
Današnja sprememba cene PEPECASH

Danes je PECH zabeležil spremembo $ +0.00000000034 (+3.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PEPECASH

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00000000596 (+185.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PEPECASH

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PECH spremenil za $ -0.00000000969 (-51.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PEPECASH

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00000003582 (-79.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PEPECASH (PECH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PEPECASH.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PEPECASH

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PEPECASH, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PEPECASH?

PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact PECH pricing.

Supply and Demand: Limited token supply and trading volume directly affect price movements.

Community Activity: Active community engagement and social media buzz drive interest and adoption.

Meme Culture: As a meme-based token, viral trends and internet culture heavily influence its value.

Exchange Listings: New exchange listings increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.

Bitcoin Correlation: PECH often follows Bitcoin and major altcoin price patterns.

Utility and Use Cases: Real-world applications and platform integrations impact long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PEPECASH?

People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. As a cryptocurrency tied to the Pepe meme culture, PECH attracts traders seeking profit opportunities from price volatility.

Napoved cene za kriptovaluto PEPECASH

Napoved cene PEPECASH (PECH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PECH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PEPECASH (PECH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PEPECASH lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PEPECASH v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PECH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PEPECASH.

O PEPECASH

PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PEPECASH

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PEPECASH? Nakup PECH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PEPECASH. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PEPECASH (PECH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PEPECASH bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu PEPECASH (PECH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto PEPECASH

Z lastništvom kriptovalute PEPECASH se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PEPECASH (PECH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PEPECASH (PECH)

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

PEPECASH Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PEPECASH razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna PEPECASH spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PEPECASH

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PEPECASH?
Če bi kriptovaluta PEPECASH rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PEPECASH.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PEPECASH (PECH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti PEPECASH

PECH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PECH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PECH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte PEPECASH (PECH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute PEPECASH v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PECH/USDT
$0.00000000917
$0.00000000917$0.00000000917
+3.73%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0400
$1.0400$1.0400

+1,980.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020422
$0.000020422$0.000020422

+240.36%

Flux

Flux

FLUX

$0.22658
$0.22658$0.22658

+107.24%

0G

0G

0G

$1.565
$1.565$1.565

+49.90%

S

S

S

$0.1822
$0.1822$0.1822

+37.40%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz PECH v USD

Znesek

PECH
PECH
USD
USD

1 PECH = 0.0000 USD