Današnja cena PEPECASH

Današnja cena kriptovalute PEPECASH (PECH) v živo je $ 0.00000000918, s spremembo 3.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PECH v USD je $ 0.00000000918 na PECH.

Kriptovaluta PEPECASH je trenutno na #4144. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PECH. V zadnjih 24 urah se je PECH trgovalo med $ 0.00000000805 (najnižje) in $ 0.00000001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000107956974447, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000000136555085.

V kratkoročni uspešnosti se je PECH premaknil +2.56% v zadnji uri in +178.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 110.59K.

Tržne informacije PEPECASH (PECH)

Uvrstitev No.4144 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 110.59K$ 110.59K $ 110.59K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 918.00K$ 918.00K $ 918.00K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Skupna ponudba 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PEPECASH je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 110.59K. Obstoječa ponudba PECH je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 918.00K.