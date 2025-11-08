Današnja cena kriptovalute PEPECASH v živo je 0.00000000918 USD. Tržna kapitalizacija PECH je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PECH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PEPECASH v živo je 0.00000000918 USD. Tržna kapitalizacija PECH je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PECH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PEPECASH (PECH) v živo je $ 0.00000000918, s spremembo 3.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PECH v USD je $ 0.00000000918 na PECH.
Kriptovaluta PEPECASH je trenutno na #4144. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PECH. V zadnjih 24 urah se je PECH trgovalo med $ 0.00000000805 (najnižje) in $ 0.00000001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000107956974447, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000000136555085.
V kratkoročni uspešnosti se je PECH premaknil +2.56% v zadnji uri in +178.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 110.59K.
Tržne informacije PEPECASH (PECH)
No.4144
$ 0.00
$ 110.59K
$ 918.00K
0.00
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija PEPECASH je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 110.59K. Obstoječa ponudba PECH je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 918.00K.
Zgodovina cene PEPECASH, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000000805
24H Nizka
$ 0.00000001
24H Visoka
$ 0.00000000805
$ 0.00000001
$ 0.000000107956974447
$ 0.00000000136555085
+2.56%
+3.85%
+178.18%
+178.18%
Zgodovina cen PEPECASH (PECH) v USD
Sledite spremembam cen PEPECASH za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000000034
+3.85%
30 dni
$ +0.00000000596
+185.09%
60 dni
$ -0.00000000969
-51.36%
90 dni
$ -0.00000003582
-79.60%
Današnja sprememba cene PEPECASH
Danes je PECH zabeležil spremembo $ +0.00000000034 (+3.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PEPECASH
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00000000596 (+185.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PEPECASH
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PECH spremenil za $ -0.00000000969 (-51.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PEPECASH
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00000003582 (-79.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PEPECASH (PECH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PEPECASH
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PEPECASH, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PEPECASH?
PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Limited token supply and trading volume directly affect price movements.
Community Activity: Active community engagement and social media buzz drive interest and adoption.
Meme Culture: As a meme-based token, viral trends and internet culture heavily influence its value.
Exchange Listings: New exchange listings increase accessibility and trading volume.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.
Bitcoin Correlation: PECH often follows Bitcoin and major altcoin price patterns.
Utility and Use Cases: Real-world applications and platform integrations impact long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PEPECASH?
People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. As a cryptocurrency tied to the Pepe meme culture, PECH attracts traders seeking profit opportunities from price volatility.
Napoved cene za kriptovaluto PEPECASH
Napoved cene PEPECASH (PECH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PECH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PEPECASH (PECH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PEPECASH lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PEPECASH v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PECH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PEPECASH.
O PEPECASH
PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PEPECASH
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PEPECASH? Nakup PECH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PEPECASH. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PEPECASH (PECH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PEPECASH bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PEPECASH
Z lastništvom kriptovalute PEPECASH se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.
PEPECASH Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PEPECASH razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PEPECASH
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PEPECASH?
Če bi kriptovaluta PEPECASH rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PEPECASH.
Koliko je kriptovaluta PEPECASH vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PEPECASH je $ 0.00000000918. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PEPECASH še vedno dobra naložba?
PEPECASH ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PECH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PEPECASH?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PEPECASH v vrednosti $ 110.59K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PEPECASH?
Cena kriptovalute PECH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PEPECASH v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PECH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PEPECASH?
Na ceno PECH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,326.84
+1.51%
ETH
3,437.86
+4.25%
SOL
160.97
+3.57%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1016
+0.81%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PECH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PECH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PEPECASH gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PEPECASH letos rasla?
Cena kriptovalute PEPECASH bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PEPECASH (PECH).
Pomembne panožne novosti PEPECASH (PECH)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.