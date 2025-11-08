Današnja cena Pandu Pandas

Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas (PANDU) v živo je $ 0.00005924, s spremembo 3.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PANDU v USD je $ 0.00005924 na PANDU.

Kriptovaluta Pandu Pandas je trenutno na #1329. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.37B PANDU. V zadnjih 24 urah se je PANDU trgovalo med $ 0.000055 (najnižje) in $ 0.0000682 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0002790700975526, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000048806902605.

V kratkoročni uspešnosti se je PANDU premaknil +0.30% v zadnji uri in -19.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 159.26K.

Tržne informacije Pandu Pandas (PANDU)

Uvrstitev No.1329 Tržna kapitalizacija $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Volumen (24H) $ 159.26K$ 159.26K $ 159.26K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Zaloga v obtoku 96.37B 96.37B 96.37B Največja ponudba 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Skupna ponudba 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Hitrost kroženja 96.37% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Pandu Pandas je $ 5.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 159.26K. Obstoječa ponudba PANDU je 96.37B, skupna ponudba pa znaša 99999377352. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.92M.