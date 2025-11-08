BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas v živo je 0.00005924 USD. Tržna kapitalizacija PANDU je 5,709,052.39132108 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PANDU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00005924
Pandu Pandas (PANDU) Live Price Chart
Današnja cena Pandu Pandas

Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas (PANDU) v živo je $ 0.00005924, s spremembo 3.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PANDU v USD je $ 0.00005924 na PANDU.

Kriptovaluta Pandu Pandas je trenutno na #1329. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.37B PANDU. V zadnjih 24 urah se je PANDU trgovalo med $ 0.000055 (najnižje) in $ 0.0000682 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0002790700975526, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000048806902605.

V kratkoročni uspešnosti se je PANDU premaknil +0.30% v zadnji uri in -19.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 159.26K.

Tržne informacije Pandu Pandas (PANDU)

$ 5.71M
$ 159.26K
$ 5.92M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Pandu Pandas je $ 5.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 159.26K. Obstoječa ponudba PANDU je 96.37B, skupna ponudba pa znaša 99999377352. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.92M.

Zgodovina cene Pandu Pandas, USD

$ 0.000055
$ 0.0000682
$ 0.000055

$ 0.0000682

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605

+0.30%

+3.20%

-19.69%

-19.69%

Zgodovina cen Pandu Pandas (PANDU) v USD

Sledite spremembam cen Pandu Pandas za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000018369+3.20%
30 dni$ -0.00010347-63.60%
60 dni$ +0.00003924+196.20%
90 dni$ +0.00003924+196.20%
Današnja sprememba cene Pandu Pandas

Danes je PANDU zabeležil spremembo $ +0.0000018369 (+3.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Pandu Pandas

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00010347 (-63.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Pandu Pandas

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PANDU spremenil za $ +0.00003924 (+196.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Pandu Pandas

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00003924 (+196.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Pandu Pandas (PANDU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Pandu Pandas.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Pandu Pandas

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Pandu Pandas, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Pandu Pandas?

PANDU token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PANDU's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.

Utility & Use Cases: The token's practical applications within its ecosystem affect demand and long-term value.

Community Engagement: Active community support, social media presence, and holder participation influence market perception.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token adoption.

Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility.

Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules impact scarcity and value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all tokens.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence long-term prospects.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility in either direction.

These factors interact dynamically, making PANDU prices subject to both short-term speculation and long-term fundamental value drivers typical of emerging cryptocurrency projects.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Pandu Pandas?

People want to know PANDU price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Pandu Pandas

Napoved cene Pandu Pandas (PANDU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PANDU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pandu Pandas (PANDU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pandu Pandas lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pandu Pandas v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PANDU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pandu Pandas.

O Pandu Pandas

PANDU is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border transfers. The PANDU token is built on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure secure and transparent transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The token's issuance model is pre-mined, meaning all tokens were created at the inception of the project. PANDU's ecosystem is geared towards fostering financial inclusion and democratizing access to financial services, particularly in regions where traditional banking systems are less accessible.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Pandu Pandas

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Pandu Pandas? Nakup PANDU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Pandu Pandas. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Pandu Pandas (PANDU).

1. korak

Vodnik po nakupu Pandu Pandas (PANDU)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Pandu Pandas

Z lastništvom kriptovalute Pandu Pandas se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Pandu Pandas razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Pandu Pandas spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pandu Pandas

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pandu Pandas?
Če bi kriptovaluta Pandu Pandas rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pandu Pandas.
Pomembne panožne novosti Pandu Pandas (PANDU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

