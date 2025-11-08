Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas v živo je 0.00005924 USD. Tržna kapitalizacija PANDU je 5,709,052.39132108 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PANDU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas v živo je 0.00005924 USD. Tržna kapitalizacija PANDU je 5,709,052.39132108 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PANDU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas (PANDU) v živo je $ 0.00005924, s spremembo 3.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PANDU v USD je $ 0.00005924 na PANDU.
Kriptovaluta Pandu Pandas je trenutno na #1329. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.37B PANDU. V zadnjih 24 urah se je PANDU trgovalo med $ 0.000055 (najnižje) in $ 0.0000682 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0002790700975526, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000048806902605.
V kratkoročni uspešnosti se je PANDU premaknil +0.30% v zadnji uri in -19.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 159.26K.
Tržne informacije Pandu Pandas (PANDU)
No.1329
$ 5.71M
$ 159.26K
$ 5.92M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Pandu Pandas je $ 5.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 159.26K. Obstoječa ponudba PANDU je 96.37B, skupna ponudba pa znaša 99999377352. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.92M.
Zgodovina cene Pandu Pandas, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000055
24H Nizka
$ 0.0000682
24H Visoka
$ 0.000055
$ 0.0000682
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
+0.30%
+3.20%
-19.69%
-19.69%
Zgodovina cen Pandu Pandas (PANDU) v USD
Sledite spremembam cen Pandu Pandas za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000018369
+3.20%
30 dni
$ -0.00010347
-63.60%
60 dni
$ +0.00003924
+196.20%
90 dni
$ +0.00003924
+196.20%
Današnja sprememba cene Pandu Pandas
Danes je PANDU zabeležil spremembo $ +0.0000018369 (+3.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Pandu Pandas
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00010347 (-63.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Pandu Pandas
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PANDU spremenil za $ +0.00003924 (+196.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Pandu Pandas
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00003924 (+196.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Pandu Pandas (PANDU) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Pandu Pandas
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Pandu Pandas, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Pandu Pandas?
PANDU token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.
Utility & Use Cases: The token's practical applications within its ecosystem affect demand and long-term value.
Community Engagement: Active community support, social media presence, and holder participation influence market perception.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token adoption.
Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility.
Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules impact scarcity and value.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all tokens.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence long-term prospects.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility in either direction.
These factors interact dynamically, making PANDU prices subject to both short-term speculation and long-term fundamental value drivers typical of emerging cryptocurrency projects.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Pandu Pandas?
People want to know PANDU price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Pandu Pandas
Napoved cene Pandu Pandas (PANDU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PANDU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pandu Pandas (PANDU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Pandu Pandas lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pandu Pandas v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PANDU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pandu Pandas.
O Pandu Pandas
PANDU is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border transfers. The PANDU token is built on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure secure and transparent transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The token's issuance model is pre-mined, meaning all tokens were created at the inception of the project. PANDU's ecosystem is geared towards fostering financial inclusion and democratizing access to financial services, particularly in regions where traditional banking systems are less accessible.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Pandu Pandas
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Pandu Pandas? Nakup PANDU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Pandu Pandas. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Pandu Pandas (PANDU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 96.37B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Pandu Pandas bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Pandu Pandas
Z lastništvom kriptovalute Pandu Pandas se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Pandu Pandas (PANDU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pandu Pandas
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pandu Pandas?
Če bi kriptovaluta Pandu Pandas rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pandu Pandas.
Koliko je kriptovaluta Pandu Pandas vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Pandu Pandas je $ 0.00005924. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Pandu Pandas še vedno dobra naložba?
Pandu Pandas ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PANDU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Pandu Pandas?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Pandu Pandas v vrednosti $ 159.26K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Pandu Pandas?
Cena kriptovalute PANDU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Pandu Pandas v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PANDU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Pandu Pandas?
Na ceno PANDU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.55
+1.66%
ETH
3,458.52
+4.88%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1094
+1.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PANDU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PANDU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Pandu Pandas gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Pandu Pandas letos rasla?
Cena kriptovalute Pandu Pandas bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Pandu Pandas (PANDU).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:10 (UTC+8)
