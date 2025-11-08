Današnja cena kriptovalute NUMINE v živo je 0.09229 USD. Tržna kapitalizacija NUMI je 14,930,216.96496 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NUMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute NUMINE v živo je 0.09229 USD. Tržna kapitalizacija NUMI je 14,930,216.96496 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NUMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute NUMINE (NUMI) v živo je $ 0.09229, s spremembo 1.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NUMI v USD je $ 0.09229 na NUMI.
Kriptovaluta NUMINE je trenutno na #943. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.78M NUMI. V zadnjih 24 urah se je NUMI trgovalo med $ 0.09133 (najnižje) in $ 0.09551 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.14584954023080834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05706319497536665.
V kratkoročni uspešnosti se je NUMI premaknil +0.24% v zadnji uri in -13.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.41K.
Tržne informacije NUMINE (NUMI)
No.943
$ 14.93M
$ 14.93M$ 14.93M
$ 65.41K
$ 65.41K$ 65.41K
$ 92.29M
$ 92.29M$ 92.29M
161.78M
161.78M 161.78M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
16.17%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija NUMINE je $ 14.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.41K. Obstoječa ponudba NUMI je 161.78M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 92.29M.
Zgodovina cene NUMINE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09133
$ 0.09133$ 0.09133
24H Nizka
$ 0.09551
$ 0.09551$ 0.09551
24H Visoka
$ 0.09133
$ 0.09133$ 0.09133
$ 0.09551
$ 0.09551$ 0.09551
$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834
$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665
+0.24%
-1.73%
-13.35%
-13.35%
Zgodovina cen NUMINE (NUMI) v USD
Sledite spremembam cen NUMINE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0016249
-1.73%
30 dni
$ +0.0287
+45.13%
60 dni
$ +0.04229
+84.58%
90 dni
$ +0.04229
+84.58%
Današnja sprememba cene NUMINE
Danes je NUMI zabeležil spremembo $ -0.0016249 (-1.73%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene NUMINE
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0287 (+45.13%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene NUMINE
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NUMI spremenil za $ +0.04229 (+84.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene NUMINE
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04229 (+84.58%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NUMINE (NUMI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NUMINE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NUMINE?
NUMINE (NUMI) price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Trading volume and liquidity directly impact price stability. News and announcements about partnerships, developments, or regulatory changes can cause significant fluctuations.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NUMINE?
People want to know NUMINE (NUMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto NUMINE
Napoved cene NUMINE (NUMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NUMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NUMINE (NUMI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena NUMINE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NUMINE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NUMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NUMINE.
O NUMINE
NUMI (NUMI) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, serving as the native token for the NuCypher network. NuCypher provides a decentralized key management system (KMS) that enables private data sharing between public nodes, with NUMI tokens used to incentivize network participants. The network's design is based on the proxy re-encryption technology, which allows data to be re-encrypted from one public key to another without needing to decrypt the data first. NUMI tokens are used for staking, governance, and to pay for services within the NuCypher ecosystem. The supply of NUMI tokens is fixed, with issuance determined by the network's inflation rate and the amount of tokens staked.
NUMI (NUMI) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, serving as the native token for the NuCypher network. NuCypher provides a decentralized key management system (KMS) that enables private data sharing between public nodes, with NUMI tokens used to incentivize network participants. The network's design is based on the proxy re-encryption technology, which allows data to be re-encrypted from one public key to another without needing to decrypt the data first. NUMI tokens are used for staking, governance, and to pay for services within the NuCypher ecosystem. The supply of NUMI tokens is fixed, with issuance determined by the network's inflation rate and the amount of tokens staked.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NUMINE
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NUMINE? Nakup NUMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NUMINE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NUMINE (NUMI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 161.78M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NUMINE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NUMINE
Z lastništvom kriptovalute NUMINE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta NUMINE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NUMINE.
Koliko je kriptovaluta NUMINE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute NUMINE je $ 0.09229. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta NUMINE še vedno dobra naložba?
NUMINE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NUMI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto NUMINE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto NUMINE v vrednosti $ 65.41K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute NUMINE?
Cena kriptovalute NUMI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute NUMINE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NUMI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute NUMINE?
Na ceno NUMI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,335.04
+1.52%
ETH
3,437.96
+4.25%
SOL
160.97
+3.57%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0926
0.00%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NUMI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NUMI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute NUMINE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute NUMINE letos rasla?
Cena kriptovalute NUMINE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute NUMINE (NUMI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:37 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti NUMINE (NUMI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.