BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute NUMINE v živo je 0.09229 USD. Tržna kapitalizacija NUMI je 14,930,216.96496 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NUMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute NUMINE v živo je 0.09229 USD. Tržna kapitalizacija NUMI je 14,930,216.96496 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NUMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NUMI

Informacije o ceni NUMI

Kaj je NUMI

Bela knjiga NUMI

Uradna spletna stran NUMI

Tokenomika NUMI

Napoved cen NUMI

Zgodovina NUMI

NUMI Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute NUMI v fiat

Spot NUMI

Terminske pogodbe NUMI USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

NUMINE Logotip

Cena NUMINE(NUMI)

Cena 1 NUMI v USD v živo:

$0.0923
$0.0923$0.0923
-1.73%1D
USD
NUMINE (NUMI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:37 (UTC+8)

Današnja cena NUMINE

Današnja cena kriptovalute NUMINE (NUMI) v živo je $ 0.09229, s spremembo 1.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NUMI v USD je $ 0.09229 na NUMI.

Kriptovaluta NUMINE je trenutno na #943. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.78M NUMI. V zadnjih 24 urah se je NUMI trgovalo med $ 0.09133 (najnižje) in $ 0.09551 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.14584954023080834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05706319497536665.

V kratkoročni uspešnosti se je NUMI premaknil +0.24% v zadnji uri in -13.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.41K.

Tržne informacije NUMINE (NUMI)

No.943

$ 14.93M
$ 14.93M$ 14.93M

$ 65.41K
$ 65.41K$ 65.41K

$ 92.29M
$ 92.29M$ 92.29M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija NUMINE je $ 14.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.41K. Obstoječa ponudba NUMI je 161.78M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 92.29M.

Zgodovina cene NUMINE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09133
$ 0.09133$ 0.09133
24H Nizka
$ 0.09551
$ 0.09551$ 0.09551
24H Visoka

$ 0.09133
$ 0.09133$ 0.09133

$ 0.09551
$ 0.09551$ 0.09551

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

+0.24%

-1.73%

-13.35%

-13.35%

Zgodovina cen NUMINE (NUMI) v USD

Sledite spremembam cen NUMINE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0016249-1.73%
30 dni$ +0.0287+45.13%
60 dni$ +0.04229+84.58%
90 dni$ +0.04229+84.58%
Današnja sprememba cene NUMINE

Danes je NUMI zabeležil spremembo $ -0.0016249 (-1.73%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene NUMINE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0287 (+45.13%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene NUMINE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NUMI spremenil za $ +0.04229 (+84.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene NUMINE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04229 (+84.58%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NUMINE (NUMI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NUMINE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NUMINE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NUMINE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NUMINE?

NUMINE (NUMI) price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Trading volume and liquidity directly impact price stability. News and announcements about partnerships, developments, or regulatory changes can cause significant fluctuations.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NUMINE?

People want to know NUMINE (NUMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto NUMINE

Napoved cene NUMINE (NUMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NUMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NUMINE (NUMI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NUMINE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NUMINE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NUMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NUMINE.

O NUMINE

NUMI (NUMI) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, serving as the native token for the NuCypher network. NuCypher provides a decentralized key management system (KMS) that enables private data sharing between public nodes, with NUMI tokens used to incentivize network participants. The network's design is based on the proxy re-encryption technology, which allows data to be re-encrypted from one public key to another without needing to decrypt the data first. NUMI tokens are used for staking, governance, and to pay for services within the NuCypher ecosystem. The supply of NUMI tokens is fixed, with issuance determined by the network's inflation rate and the amount of tokens staked.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NUMINE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NUMINE? Nakup NUMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NUMINE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NUMINE (NUMI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 161.78M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NUMINE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu NUMINE (NUMI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto NUMINE

Z lastništvom kriptovalute NUMINE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup NUMINE (NUMI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je NUMINE (NUMI)

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje NUMINE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna NUMINE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NUMINE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NUMINE?
Če bi kriptovaluta NUMINE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NUMINE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:37 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti NUMINE (NUMI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti NUMINE

NUMI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na NUMI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NUMI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte NUMINE (NUMI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute NUMINE v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
NUMI/USDT
$0.0923
$0.0923$0.0923
-1.72%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0063
$1.0063$1.0063

+1,912.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000025977
$0.000025977$0.000025977

+332.95%

Flux

Flux

FLUX

$0.22760
$0.22760$0.22760

+108.17%

0G

0G

0G

$1.568
$1.568$1.568

+50.19%

S

S

S

$0.1828
$0.1828$0.1828

+37.85%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz NUMI v USD

Znesek

NUMI
NUMI
USD
USD

1 NUMI = 0.09229 USD