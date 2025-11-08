Današnja cena NUMINE

Današnja cena kriptovalute NUMINE (NUMI) v živo je $ 0.09229, s spremembo 1.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NUMI v USD je $ 0.09229 na NUMI.

Kriptovaluta NUMINE je trenutno na #943. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.78M NUMI. V zadnjih 24 urah se je NUMI trgovalo med $ 0.09133 (najnižje) in $ 0.09551 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.14584954023080834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05706319497536665.

V kratkoročni uspešnosti se je NUMI premaknil +0.24% v zadnji uri in -13.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.41K.

Tržne informacije NUMINE (NUMI)

Uvrstitev No.943 Tržna kapitalizacija $ 14.93M$ 14.93M $ 14.93M Volumen (24H) $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 92.29M$ 92.29M $ 92.29M Zaloga v obtoku 161.78M 161.78M 161.78M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 16.17% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija NUMINE je $ 14.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.41K. Obstoječa ponudba NUMI je 161.78M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 92.29M.