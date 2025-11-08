BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute NTHChain v živo je 0.0273 USD. Tržna kapitalizacija NTH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NTH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0275
+2.61%1D
NTHChain (NTH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:22 (UTC+8)

Današnja cena NTHChain

Današnja cena kriptovalute NTHChain (NTH) v živo je $ 0.0273, s spremembo 2.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NTH v USD je $ 0.0273 na NTH.

Kriptovaluta NTHChain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NTH. V zadnjih 24 urah se je NTH trgovalo med $ 0.0233 (najnižje) in $ 0.0289 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NTH premaknil 0.00% v zadnji uri in -57.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.19K.

Tržne informacije NTHChain (NTH)

$ 68.19K
$ 27.30M
1,000,000,000
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija NTHChain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.19K. Obstoječa ponudba NTH je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.30M.

Zgodovina cene NTHChain, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0233
24H Nizka
$ 0.0289
24H Visoka

$ 0.0233
$ 0.0289
--
--
0.00%

+2.61%

-57.01%

-57.01%

Zgodovina cen NTHChain (NTH) v USD

Sledite spremembam cen NTHChain za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000699+2.61%
30 dni$ -0.0123-31.07%
60 dni$ -0.0698-71.89%
90 dni$ -0.0327-54.50%
Današnja sprememba cene NTHChain

Danes je NTH zabeležil spremembo $ +0.000699 (+2.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene NTHChain

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0123 (-31.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene NTHChain

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NTH spremenil za $ -0.0698 (-71.89%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene NTHChain

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0327 (-54.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NTHChain (NTH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NTHChain.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NTHChain

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NTHChain, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NTHChain?

Several key factors influence NTHChain (NTH) prices:

Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NTH valuations.

Adoption rate - Increased usage of NTHChain's blockchain platform drives demand and price appreciation.

Technology developments - Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor interest.

Trading volume - Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory news - Government policies and crypto regulations create market volatility.

Partnership announcements - Strategic alliances and integrations boost market confidence.

Supply dynamics - Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NTHChain?

People want to know NTHChain (NTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment value in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto NTHChain

Napoved cene NTHChain (NTH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NTH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NTHChain (NTH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NTHChain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NTHChain v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NTH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NTHChain.

O NTHChain

NTH is a crypto asset that operates on a decentralized platform, providing a range of financial services to its users. The primary purpose of NTH is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets across the network swiftly and securely. It uses a consensus mechanism that is designed to ensure the integrity and security of transactions, while also maintaining the scalability of the network. NTH's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable rate. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, where it plays a crucial role in enabling seamless financial transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NTHChain

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NTHChain? Nakup NTH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NTHChain. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NTHChain (NTH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NTHChain bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NTHChain

Z lastništvom kriptovalute NTHChain se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup NTHChain (NTH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je NTHChain (NTH)

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje NTHChain razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna NTHChain spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NTHChain

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NTHChain?
Če bi kriptovaluta NTHChain rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NTHChain.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti NTHChain (NTH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti NTHChain

NTH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na NTH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NTH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte NTHChain (NTH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute NTHChain v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
NTH/USDT
$0.0275
$0.0275$0.0275
+2.61%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

