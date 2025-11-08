Današnja cena NTHChain

Današnja cena kriptovalute NTHChain (NTH) v živo je $ 0.0273, s spremembo 2.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NTH v USD je $ 0.0273 na NTH.

Kriptovaluta NTHChain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NTH. V zadnjih 24 urah se je NTH trgovalo med $ 0.0233 (najnižje) in $ 0.0289 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NTH premaknil 0.00% v zadnji uri in -57.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.19K.

Tržne informacije NTHChain (NTH)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 68.19K$ 68.19K $ 68.19K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.30M$ 27.30M $ 27.30M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

