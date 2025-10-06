Cena Newton Protocol(NEWT)
+0.40%
-2.00%
-5.88%
-5.88%
Cena Newton Protocol (NEWT) v realnem času je $ 0.2001. V zadnjih 24 urah se je NEWT trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.198 in najvišjo vrednostjo $ 0.2094, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena NEWT v vseh časov je $ 0.83373560557428, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.18424447847964207.
Kratkoročna uspešnost NEWT se je v zadnji uri spremenila za +0.40%, v 24 urah -2.00% in v 7 dneh -5.88%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.
No.636
21.50%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Newton Protocol je $ 43.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 464.76K. Obstoječa ponudba NEWT je 215.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.10M.
Sledite spremembam cen Newton Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.004084
|-2.00%
|30 dni
|$ -0.0565
|-22.02%
|60 dni
|$ -0.1438
|-41.82%
|90 dni
|$ -0.116
|-36.70%
Danes je NEWT zabeležil spremembo $ -0.004084 (-2.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0565 (-22.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEWT spremenil za $ -0.1438 (-41.82%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.116 (-36.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Newton Protocol (NEWT) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Newton Protocol.
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Newton Protocol je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Newton Protocol upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.
Poleg tega lahko:
− Preverite razpoložljivost NEWTzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o Newton Protocol v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.
Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Newton Protocol nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.
Koliko bo Newton Protocol (NEWT) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Newton Protocol (NEWT) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Newton Protocol.
Preverite napoved cene Newton Protocol zdaj!
Z razumevanjem tokenomike Newton Protocol (NEWT) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko NEWT zdaj!
Iščete kako kupiti Newton Protocol? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Newton Protocol na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.
Za bolj poglobljeno razumevanje Newton Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|10-05 21:29:00
|Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.
Znesek
1 NEWT = 0.2001 USD
-- pristojbina ustvarjalca spot, -- pristojbina prevzemnika spot
-- pristojbina ustvarjalca terminskih pogodb, -- pristojbina prevzemnika terminskih pogodb