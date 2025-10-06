Današnja cena Newton Protocol v živo je 0.2001 USD. Spremljajte posodobitve cen NEWT v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen NEWT.Današnja cena Newton Protocol v živo je 0.2001 USD. Spremljajte posodobitve cen NEWT v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen NEWT.

$0.2001
Newton Protocol (NEWT) Live Price Chart
Informacije o ceni Newton Protocol (NEWT) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.198
24H Nizka
$ 0.2094
24H Visoka

$ 0.198
$ 0.2094
$ 0.83373560557428
$ 0.18424447847964207
+0.40%

-2.00%

-5.88%

-5.88%

Cena Newton Protocol (NEWT) v realnem času je $ 0.2001. V zadnjih 24 urah se je NEWT trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.198 in najvišjo vrednostjo $ 0.2094, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena NEWT v vseh časov je $ 0.83373560557428, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.18424447847964207.

Kratkoročna uspešnost NEWT se je v zadnji uri spremenila za +0.40%, v 24 urah -2.00% in v 7 dneh -5.88%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Newton Protocol (NEWT)

No.636

$ 43.02M
$ 464.76K
$ 200.10M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Newton Protocol je $ 43.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 464.76K. Obstoječa ponudba NEWT je 215.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.10M.

Zgodovina cen Newton Protocol (NEWT) v USD

Sledite spremembam cen Newton Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.004084-2.00%
30 dni$ -0.0565-22.02%
60 dni$ -0.1438-41.82%
90 dni$ -0.116-36.70%
Današnja sprememba cene Newton Protocol

Danes je NEWT zabeležil spremembo $ -0.004084 (-2.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Newton Protocol

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0565 (-22.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Newton Protocol

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NEWT spremenil za $ -0.1438 (-41.82%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Newton Protocol

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.116 (-36.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Newton Protocol (NEWT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Newton Protocol.

Kaj je Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Newton Protocol upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost NEWTzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o Newton Protocol v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Newton Protocol nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene Newton Protocol (USD)

Koliko bo Newton Protocol (NEWT) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Newton Protocol (NEWT) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Newton Protocol.

Preverite napoved cene Newton Protocol zdaj!

Tokenomika Newton Protocol (NEWT)

Z razumevanjem tokenomike Newton Protocol (NEWT) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko NEWT zdaj!

Kako kupiti Newton Protocol (NEWT)

Iščete kako kupiti Newton Protocol? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Newton Protocol na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

NEWT v lokalne valute

Za bolj poglobljeno razumevanje Newton Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Newton Protocol spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Newton Protocol

Koliko je danes vreden Newton Protocol (NEWT)?
Cena NEWT v živo v USD je 0.2001 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena NEWT v USD?
Trenutna cena NEWT v USD je $ 0.2001. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Newton Protocol?
Tržna kapitalizacija za NEWT je $ 43.02M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok NEWT?
Razpoložljivi obtok NEWT je 215.00M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini NEWT?
NEWT je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.83373560557428 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena NEWT vseh časov (ATL)?
NEWT vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.18424447847964207 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja NEWT?
24-urni volumen trgovanja v živo za NEWT je $ 464.76K USD.
Bo NEWT zrasel?
Cena NEWT se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen NEWT.
