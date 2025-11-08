BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute NetX v živo je 0.8136 USD. Tržna kapitalizacija NETX je 13,441,249.096259691672 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NETX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

NetX Logotip

Cena NetX(NETX)

Cena 1 NETX v USD v živo:

$0.8136
+12.71%1D
USD
NetX (NETX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:11 (UTC+8)

Današnja cena NetX

Današnja cena kriptovalute NetX (NETX) v živo je $ 0.8136, s spremembo 12.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NETX v USD je $ 0.8136 na NETX.

Kriptovaluta NetX je trenutno na #995. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.44M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.52M NETX. V zadnjih 24 urah se je NETX trgovalo med $ 0.7 (najnižje) in $ 0.8281 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.9687184275031666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.658241367627642.

V kratkoročni uspešnosti se je NETX premaknil +0.38% v zadnji uri in +8.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 290.13K.

Tržne informacije NetX (NETX)

No.995

$ 13.44M
$ 290.13K
$ 16.27M
16.52M
20,000,000
20,000,000
82.60%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija NetX je $ 13.44M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 290.13K. Obstoječa ponudba NETX je 16.52M, skupna ponudba pa znaša 20000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.27M.

Zgodovina cene NetX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.7
24H Nizka
$ 0.8281
24H Visoka

$ 0.7
$ 0.8281
$ 1.9687184275031666
$ 0.658241367627642
+0.38%

+12.71%

+8.16%

+8.16%

Zgodovina cen NetX (NETX) v USD

Sledite spremembam cen NetX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.091747+12.71%
30 dni$ -0.2625-24.40%
60 dni$ +0.3136+62.72%
90 dni$ +0.3136+62.72%
Današnja sprememba cene NetX

Danes je NETX zabeležil spremembo $ +0.091747 (+12.71%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene NetX

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2625 (-24.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene NetX

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NETX spremenil za $ +0.3136 (+62.72%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene NetX

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.3136 (+62.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NetX (NETX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NetX.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NetX

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NetX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NetX?

Several key factors influence NetX (NETX) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact NETX pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor behavior and pricing.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create price volatility.

Competition: Performance of similar blockchain projects affects NETX's market position.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NetX?

People want to know NetX (NETX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto NetX

Napoved cene NetX (NETX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NETX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NetX (NETX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NetX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NetX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NETX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NetX.

O NetX

NETX (NETX) is a blockchain-based digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the NETX token to validate transactions and earn rewards. NETX's primary role is to enable seamless, decentralized transactions, making it a key player in the realm of digital commerce. Its smart contract functionality also allows for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of NETX tokens, a feature designed to counter inflation and maintain value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NetX

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NetX? Nakup NETX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NetX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NetX (NETX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 16.52M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NetX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NetX

Z lastništvom kriptovalute NetX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup NetX (NETX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje NetX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna NetX spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NetX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NetX?
Če bi kriptovaluta NetX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NetX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti NetX (NETX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti NetX

NETX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na NETX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NETX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte NetX (NETX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute NetX v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
NETX/USDT
$0.8136
$0.8136$0.8136
+12.74%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

