Današnja cena NetX

Današnja cena kriptovalute NetX (NETX) v živo je $ 0.8136, s spremembo 12.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NETX v USD je $ 0.8136 na NETX.

Kriptovaluta NetX je trenutno na #995. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.44M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.52M NETX. V zadnjih 24 urah se je NETX trgovalo med $ 0.7 (najnižje) in $ 0.8281 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.9687184275031666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.658241367627642.

V kratkoročni uspešnosti se je NETX premaknil +0.38% v zadnji uri in +8.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 290.13K.

Tržne informacije NetX (NETX)

Uvrstitev No.995 Tržna kapitalizacija $ 13.44M$ 13.44M $ 13.44M Volumen (24H) $ 290.13K$ 290.13K $ 290.13K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Zaloga v obtoku 16.52M 16.52M 16.52M Največja ponudba 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Skupna ponudba 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Hitrost kroženja 82.60% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija NetX je $ 13.44M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 290.13K. Obstoječa ponudba NETX je 16.52M, skupna ponudba pa znaša 20000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.27M.