Današnja cena kriptovalute NetX v živo je 0.8136 USD. Tržna kapitalizacija NETX je 13,441,249.096259691672 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NETX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute NetX (NETX) v živo je $ 0.8136, s spremembo 12.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NETX v USD je $ 0.8136 na NETX.
Kriptovaluta NetX je trenutno na #995. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.44M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.52M NETX. V zadnjih 24 urah se je NETX trgovalo med $ 0.7 (najnižje) in $ 0.8281 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.9687184275031666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.658241367627642.
V kratkoročni uspešnosti se je NETX premaknil +0.38% v zadnji uri in +8.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 290.13K.
Tržne informacije NetX (NETX)
No.995
$ 13.44M
$ 290.13K
$ 16.27M
16.52M
20,000,000
20,000,000
82.60%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija NetX je $ 13.44M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 290.13K. Obstoječa ponudba NETX je 16.52M, skupna ponudba pa znaša 20000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.27M.
Zgodovina cene NetX, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.7
24H Nizka
$ 0.8281
24H Visoka
$ 0.7
$ 0.8281
$ 1.9687184275031666
$ 0.658241367627642
+0.38%
+12.71%
+8.16%
+8.16%
Zgodovina cen NetX (NETX) v USD
Sledite spremembam cen NetX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.091747
+12.71%
30 dni
$ -0.2625
-24.40%
60 dni
$ +0.3136
+62.72%
90 dni
$ +0.3136
+62.72%
Današnja sprememba cene NetX
Danes je NETX zabeležil spremembo $ +0.091747 (+12.71%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene NetX
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2625 (-24.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene NetX
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NETX spremenil za $ +0.3136 (+62.72%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene NetX
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.3136 (+62.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NetX (NETX) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NetX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NetX?
Competition: Performance of similar blockchain projects affects NETX's market position.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NetX?
People want to know NetX (NETX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto NetX
Napoved cene NetX (NETX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NETX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NetX (NETX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena NetX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NetX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NETX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NetX.
O NetX
NETX (NETX) is a blockchain-based digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the NETX token to validate transactions and earn rewards. NETX's primary role is to enable seamless, decentralized transactions, making it a key player in the realm of digital commerce. Its smart contract functionality also allows for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of NETX tokens, a feature designed to counter inflation and maintain value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NetX
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NetX? Nakup NETX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NetX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NetX (NETX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 16.52M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NetX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NetX
Z lastništvom kriptovalute NetX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value
NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities.
Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets.
NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.
NetX Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje NetX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta NetX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NetX.
Koliko je kriptovaluta NetX vredna danes?
Današnja cena kriptovalute NetX je $ 0.8136. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta NetX še vedno dobra naložba?
NetX ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NETX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto NetX?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto NetX v vrednosti $ 290.13K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute NetX?
Cena kriptovalute NETX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute NetX v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NETX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute NetX?
Na ceno NETX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NETX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute NetX gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute NetX letos rasla?
Cena kriptovalute NetX bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute NetX (NETX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:11 (UTC+8)
