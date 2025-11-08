BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Mavryk Network v živo je 0.0251 USD. Tržna kapitalizacija MVRK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MVRK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0251
$0.0251
Mavryk Network (MVRK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:56 (UTC+8)

Današnja cena Mavryk Network

Današnja cena kriptovalute Mavryk Network (MVRK) v živo je $ 0.0251, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MVRK v USD je $ 0.0251 na MVRK.

Kriptovaluta Mavryk Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MVRK. V zadnjih 24 urah se je MVRK trgovalo med $ 0.0251 (najnižje) in $ 0.0297 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MVRK premaknil -3.84% v zadnji uri in +4.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.96K.

Tržne informacije Mavryk Network (MVRK)

$ 5.96K
$ 5.96K

$ 25.10M
$ 25.10M

1,000,000,000
1,000,000,000

MAVRYK

Trenutna tržna kapitalizacija Mavryk Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.96K. Obstoječa ponudba MVRK je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.10M.

Zgodovina cene Mavryk Network, USD

$ 0.0251
$ 0.0251
$ 0.0297
$ 0.0297
$ 0.0251
$ 0.0251

$ 0.0297
$ 0.0297

-3.84%

-3.83%

+4.58%

+4.58%

Zgodovina cen Mavryk Network (MVRK) v USD

Sledite spremembam cen Mavryk Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.001-3.83%
30 dni$ -0.0519-67.41%
60 dni$ +0.0001+0.40%
90 dni$ +0.0001+0.40%
Današnja sprememba cene Mavryk Network

Danes je MVRK zabeležil spremembo $ -0.001 (-3.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Mavryk Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0519 (-67.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Mavryk Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MVRK spremenil za $ +0.0001 (+0.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Mavryk Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0001 (+0.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mavryk Network (MVRK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Mavryk Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mavryk Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mavryk Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mavryk Network?

Several key factors influence Mavryk Network (MVRK) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MVRK valuation.

Adoption & Partnerships: Network usage, developer activity, and strategic partnerships drive demand.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features affect investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Regulatory Environment: Government policies and legal clarity in key markets influence institutional adoption.

Competition: Performance relative to other blockchain networks affects market positioning.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token distribution impact long-term value.

Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions affect risk appetite for crypto assets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mavryk Network?

People want to know Mavryk Network (MVRK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Mavryk Network

Napoved cene Mavryk Network (MVRK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MVRK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mavryk Network (MVRK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mavryk Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mavryk Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MVRK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mavryk Network.

O Mavryk Network

Maverick Chain (MVRK) is a cryptocurrency that aims to bridge the gap between traditional financial systems and the emerging digital economy. It's designed to function as a tokenized representation of value within the Maverick System, a blockchain-based platform that enables the creation of decentralized applications (dApps) with a focus on financial services. MVRK uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. The asset is typically used for transaction fees within the Maverick System, as well as for staking and governance purposes, allowing holders to participate in the platform's decision-making processes. As part of a broader ecosystem, MVRK plays a key role in facilitating the seamless integration of blockchain technology into everyday financial operations.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mavryk Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mavryk Network? Nakup MVRK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mavryk Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mavryk Network (MVRK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Mavryk Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Mavryk Network (MVRK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Mavryk Network

Z lastništvom kriptovalute Mavryk Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Mavryk Network (MVRK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Mavryk Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Mavryk Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mavryk Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mavryk Network?
Če bi kriptovaluta Mavryk Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mavryk Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:56 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

