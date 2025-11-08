Današnja cena Mavryk Network

Današnja cena kriptovalute Mavryk Network (MVRK) v živo je $ 0.0251, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MVRK v USD je $ 0.0251 na MVRK.

Kriptovaluta Mavryk Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MVRK. V zadnjih 24 urah se je MVRK trgovalo med $ 0.0251 (najnižje) in $ 0.0297 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MVRK premaknil -3.84% v zadnji uri in +4.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.96K.

Tržne informacije Mavryk Network (MVRK)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.10M$ 25.10M $ 25.10M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov MAVRYK

Trenutna tržna kapitalizacija Mavryk Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.96K. Obstoječa ponudba MVRK je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.10M.