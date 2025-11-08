Današnja cena kriptovalute Mavryk Network v živo je 0.0251 USD. Tržna kapitalizacija MVRK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MVRK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Mavryk Network v živo je 0.0251 USD. Tržna kapitalizacija MVRK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MVRK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Mavryk Network (MVRK) v živo je $ 0.0251, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MVRK v USD je $ 0.0251 na MVRK.
Kriptovaluta Mavryk Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MVRK. V zadnjih 24 urah se je MVRK trgovalo med $ 0.0251 (najnižje) in $ 0.0297 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MVRK premaknil -3.84% v zadnji uri in +4.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.96K.
Tržne informacije Mavryk Network (MVRK)
$ 5.96K
$ 25.10M
1,000,000,000
MAVRYK
Trenutna tržna kapitalizacija Mavryk Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.96K. Obstoječa ponudba MVRK je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.10M.
Zgodovina cene Mavryk Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0251
24H Nizka
$ 0.0297
24H Visoka
$ 0.0251
$ 0.0297
--
--
-3.84%
-3.83%
+4.58%
+4.58%
Zgodovina cen Mavryk Network (MVRK) v USD
Sledite spremembam cen Mavryk Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.001
-3.83%
30 dni
$ -0.0519
-67.41%
60 dni
$ +0.0001
+0.40%
90 dni
$ +0.0001
+0.40%
Današnja sprememba cene Mavryk Network
Danes je MVRK zabeležil spremembo $ -0.001 (-3.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Mavryk Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0519 (-67.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Mavryk Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MVRK spremenil za $ +0.0001 (+0.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Mavryk Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0001 (+0.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mavryk Network (MVRK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mavryk Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mavryk Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mavryk Network?
Several key factors influence Mavryk Network (MVRK) prices:
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features affect investor interest.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.
Regulatory Environment: Government policies and legal clarity in key markets influence institutional adoption.
Competition: Performance relative to other blockchain networks affects market positioning.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token distribution impact long-term value.
Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions affect risk appetite for crypto assets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mavryk Network?
People want to know Mavryk Network (MVRK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Mavryk Network
Napoved cene Mavryk Network (MVRK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MVRK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mavryk Network (MVRK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Mavryk Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mavryk Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MVRK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mavryk Network.
O Mavryk Network
Maverick Chain (MVRK) is a cryptocurrency that aims to bridge the gap between traditional financial systems and the emerging digital economy. It's designed to function as a tokenized representation of value within the Maverick System, a blockchain-based platform that enables the creation of decentralized applications (dApps) with a focus on financial services. MVRK uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. The asset is typically used for transaction fees within the Maverick System, as well as for staking and governance purposes, allowing holders to participate in the platform's decision-making processes. As part of a broader ecosystem, MVRK plays a key role in facilitating the seamless integration of blockchain technology into everyday financial operations.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mavryk Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mavryk Network? Nakup MVRK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mavryk Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mavryk Network (MVRK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Mavryk Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Mavryk Network
Z lastništvom kriptovalute Mavryk Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Mavryk Network (MVRK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mavryk Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mavryk Network?
Če bi kriptovaluta Mavryk Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mavryk Network.
Koliko je kriptovaluta Mavryk Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Mavryk Network je $ 0.0251. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Mavryk Network še vedno dobra naložba?
Mavryk Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MVRK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Mavryk Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Mavryk Network v vrednosti $ 5.96K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Mavryk Network?
Cena kriptovalute MVRK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Mavryk Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MVRK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Mavryk Network?
Na ceno MVRK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,414.94
+1.60%
ETH
3,456.27
+4.81%
SOL
161.78
+4.09%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1098
+1.56%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MVRK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MVRK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Mavryk Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Mavryk Network letos rasla?
Cena kriptovalute Mavryk Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Mavryk Network (MVRK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:56 (UTC+8)
