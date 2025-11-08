BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Metti Token v živo je 34.17 USD. Tržna kapitalizacija MTT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Metti Token(MTT)

Cena 1 MTT v USD v živo:

$34.17
$34.17
+5.85%1D
USD
Metti Token (MTT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:17 (UTC+8)

Današnja cena Metti Token

Današnja cena kriptovalute Metti Token (MTT) v živo je $ 34.17, s spremembo 5.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTT v USD je $ 34.17 na MTT.

Kriptovaluta Metti Token je trenutno na #3741. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MTT. V zadnjih 24 urah se je MTT trgovalo med $ 31.94 (najnižje) in $ 34.56 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 159.13148291639322, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.009680156954041.

V kratkoročni uspešnosti se je MTT premaknil +0.52% v zadnji uri in +0.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 260.83K.

Tržne informacije Metti Token (MTT)

No.3741

$ 0.00
$ 0.00

$ 260.83K
$ 260.83K

$ 170.85M
$ 170.85M

0.00
0.00

5,000,000
5,000,000

4,998,730
4,998,730

0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Metti Token je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 260.83K. Obstoječa ponudba MTT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 4998730. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.85M.

Zgodovina cene Metti Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 31.94
$ 31.94
24H Nizka
$ 34.56
$ 34.56
24H Visoka

$ 31.94
$ 31.94

$ 34.56
$ 34.56

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041

+0.52%

+5.85%

+0.94%

+0.94%

Zgodovina cen Metti Token (MTT) v USD

Sledite spremembam cen Metti Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +1.8885+5.85%
30 dni$ -14.29-29.49%
60 dni$ -7.7-18.40%
90 dni$ -30.83-47.44%
Današnja sprememba cene Metti Token

Danes je MTT zabeležil spremembo $ +1.8885 (+5.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Metti Token

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -14.29 (-29.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Metti Token

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MTT spremenil za $ -7.7 (-18.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Metti Token

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -30.83 (-47.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Metti Token (MTT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Metti Token.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Metti Token

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Metti Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Metti Token?

Several key factors influence Metti Token (MTT) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Investor confidence and community support affect pricing.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create volatility.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with MTT movements.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Metti Token?

People want to know Metti Token (MTT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Metti Token

Napoved cene Metti Token (MTT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MTT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Metti Token (MTT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Metti Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Metti Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MTT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Metti Token.

O Metti Token

MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Metti Token

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Metti Token? Nakup MTT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Metti Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Metti Token (MTT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Metti Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Metti Token (MTT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Metti Token

Z lastništvom kriptovalute Metti Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Metti Token (MTT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Metti Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Metti Token spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Metti Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Metti Token?
Če bi kriptovaluta Metti Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Metti Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Metti Token (MTT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

MTT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MTT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MTT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Metti Token (MTT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Metti Token v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MTT/USDT
$34.17
$34.17
+5.85%
0.00% (USDT)

