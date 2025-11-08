Današnja cena Metti Token

Današnja cena kriptovalute Metti Token (MTT) v živo je $ 34.17, s spremembo 5.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTT v USD je $ 34.17 na MTT.

Kriptovaluta Metti Token je trenutno na #3741. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MTT. V zadnjih 24 urah se je MTT trgovalo med $ 31.94 (najnižje) in $ 34.56 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 159.13148291639322, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.009680156954041.

V kratkoročni uspešnosti se je MTT premaknil +0.52% v zadnji uri in +0.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 260.83K.

Tržne informacije Metti Token (MTT)

Uvrstitev No.3741 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 260.83K$ 260.83K $ 260.83K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 170.85M$ 170.85M $ 170.85M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Skupna ponudba 4,998,730 4,998,730 4,998,730 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

