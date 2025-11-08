Današnja cena kriptovalute Metti Token v živo je 34.17 USD. Tržna kapitalizacija MTT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Metti Token v živo je 34.17 USD. Tržna kapitalizacija MTT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Metti Token (MTT) v živo je $ 34.17, s spremembo 5.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTT v USD je $ 34.17 na MTT.
Kriptovaluta Metti Token je trenutno na #3741. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MTT. V zadnjih 24 urah se je MTT trgovalo med $ 31.94 (najnižje) in $ 34.56 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 159.13148291639322, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.009680156954041.
V kratkoročni uspešnosti se je MTT premaknil +0.52% v zadnji uri in +0.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 260.83K.
Tržne informacije Metti Token (MTT)
No.3741
$ 0.00
$ 260.83K
$ 170.85M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Metti Token je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 260.83K. Obstoječa ponudba MTT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 4998730. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.85M.
Zgodovina cene Metti Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 31.94
24H Nizka
$ 34.56
24H Visoka
$ 31.94
$ 34.56
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
+0.52%
+5.85%
+0.94%
+0.94%
Zgodovina cen Metti Token (MTT) v USD
Sledite spremembam cen Metti Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +1.8885
+5.85%
30 dni
$ -14.29
-29.49%
60 dni
$ -7.7
-18.40%
90 dni
$ -30.83
-47.44%
Današnja sprememba cene Metti Token
Danes je MTT zabeležil spremembo $ +1.8885 (+5.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Metti Token
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -14.29 (-29.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Metti Token
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MTT spremenil za $ -7.7 (-18.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Metti Token
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -30.83 (-47.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Metti Token (MTT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Metti Token
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Metti Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Metti Token?
Several key factors influence Metti Token (MTT) prices:
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with MTT movements.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Metti Token?
People want to know Metti Token (MTT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Metti Token
Napoved cene Metti Token (MTT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MTT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Metti Token (MTT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Metti Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Metti Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MTT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Metti Token.
O Metti Token
MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Metti Token
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Metti Token? Nakup MTT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Metti Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Metti Token (MTT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Metti Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Metti Token
Z lastništvom kriptovalute Metti Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.
Metti Token Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Metti Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Metti Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Metti Token?
Če bi kriptovaluta Metti Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Metti Token.
Koliko je kriptovaluta Metti Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Metti Token je $ 34.17. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Metti Token še vedno dobra naložba?
Metti Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MTT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Metti Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Metti Token v vrednosti $ 260.83K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Metti Token?
Cena kriptovalute MTT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Metti Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MTT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Metti Token?
Na ceno MTT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,500.9
+1.68%
ETH
3,457.51
+4.85%
SOL
161.7
+4.04%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.122
+2.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MTT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MTT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Metti Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Metti Token letos rasla?
Cena kriptovalute Metti Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Metti Token (MTT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:17 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.