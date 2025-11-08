Današnja cena MTP

Današnja cena kriptovalute MTP (MTP) v živo je $ 0.0006801, s spremembo 9.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTP v USD je $ 0.0006801 na MTP.

Kriptovaluta MTP je trenutno na #2421. mestu s tržno kapitalizacijo $ 598.49K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 880.00M MTP. V zadnjih 24 urah se je MTP trgovalo med $ 0.0006115 (najnižje) in $ 0.0007117 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.05713413468944079, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000592581178461329.

V kratkoročni uspešnosti se je MTP premaknil +0.86% v zadnji uri in -12.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.29K.

Tržne informacije MTP (MTP)

Uvrstitev No.2421 Tržna kapitalizacija $ 598.49K$ 598.49K $ 598.49K Volumen (24H) $ 61.29K$ 61.29K $ 61.29K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 680.10K$ 680.10K $ 680.10K Zaloga v obtoku 880.00M 880.00M 880.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 88.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija MTP je $ 598.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.29K. Obstoječa ponudba MTP je 880.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 680.10K.