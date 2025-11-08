BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MTP v živo je 0.0006801 USD. Tržna kapitalizacija MTP je 598,488 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MTP

Informacije o ceni MTP

Kaj je MTP

Bela knjiga MTP

Uradna spletna stran MTP

Tokenomika MTP

Napoved cen MTP

Zgodovina MTP

MTP Nakupovalni vodnik

MTP Logotip

Cena MTP(MTP)

Cena 1 MTP v USD v živo:

$0.0006801
+9.34%1D
USD
MTP (MTP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:42 (UTC+8)

Današnja cena MTP

Današnja cena kriptovalute MTP (MTP) v živo je $ 0.0006801, s spremembo 9.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTP v USD je $ 0.0006801 na MTP.

Kriptovaluta MTP je trenutno na #2421. mestu s tržno kapitalizacijo $ 598.49K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 880.00M MTP. V zadnjih 24 urah se je MTP trgovalo med $ 0.0006115 (najnižje) in $ 0.0007117 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.05713413468944079, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000592581178461329.

V kratkoročni uspešnosti se je MTP premaknil +0.86% v zadnji uri in -12.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.29K.

Tržne informacije MTP (MTP)

No.2421

$ 598.49K
$ 61.29K
$ 680.10K
880.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
88.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija MTP je $ 598.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.29K. Obstoječa ponudba MTP je 880.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 680.10K.

Zgodovina cene MTP, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0006115
24H Nizka
$ 0.0007117
24H Visoka

$ 0.0006115
$ 0.0007117
$ 0.05713413468944079
$ 0.000592581178461329
+0.86%

+9.34%

-12.22%

-12.22%

Zgodovina cen MTP (MTP) v USD

Sledite spremembam cen MTP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000058095+9.34%
30 dni$ -0.0012015-63.86%
60 dni$ -0.0252899-97.39%
90 dni$ -0.0093199-93.20%
Današnja sprememba cene MTP

Danes je MTP zabeležil spremembo $ +0.000058095 (+9.34%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MTP

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0012015 (-63.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MTP

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MTP spremenil za $ -0.0252899 (-97.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MTP

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0093199 (-93.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MTP (MTP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MTP.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MTP

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MTP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MTP?

Several key factors influence MTP token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MTP valuations.

Supply & Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor perception.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MTP?

People want to know MTP price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential opportunities in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto MTP

Napoved cene MTP (MTP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MTP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MTP (MTP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MTP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MTP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MTP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MTP.

O MTP

Metamorphosis (MTP) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work consensus mechanism. It is designed to be a privacy-focused digital asset, with the primary goal of providing secure, private, and untraceable transactions. MTP achieves this through the implementation of the Zerocoin protocol, which allows users to convert non-anonymous coins into anonymous ones. The asset also utilizes the Merkle Tree Proof algorithm to ensure that transactions are both secure and efficient. Typical uses for MTP include private peer-to-peer transactions and as a privacy layer for other digital assets. The supply model for MTP is capped, with a finite number of coins to be issued.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MTP

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MTP? Nakup MTP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MTP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MTP (MTP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 880.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MTP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu MTP (MTP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MTP

Z lastništvom kriptovalute MTP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup MTP (MTP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

MTP Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MTP razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna MTP spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MTP

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MTP?
Če bi kriptovaluta MTP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MTP.
Pomembne panožne novosti MTP (MTP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Trgujte MTP (MTP) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute MTP v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MTP/USDT
$0.0006801
$0.0006801$0.0006801
+9.20%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

