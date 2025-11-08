Današnja cena kriptovalute MTP v živo je 0.0006801 USD. Tržna kapitalizacija MTP je 598,488 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MTP v živo je 0.0006801 USD. Tržna kapitalizacija MTP je 598,488 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MTP (MTP) v živo je $ 0.0006801, s spremembo 9.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTP v USD je $ 0.0006801 na MTP.
Kriptovaluta MTP je trenutno na #2421. mestu s tržno kapitalizacijo $ 598.49K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 880.00M MTP. V zadnjih 24 urah se je MTP trgovalo med $ 0.0006115 (najnižje) in $ 0.0007117 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.05713413468944079, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000592581178461329.
V kratkoročni uspešnosti se je MTP premaknil +0.86% v zadnji uri in -12.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.29K.
Tržne informacije MTP (MTP)
No.2421
$ 598.49K
$ 61.29K
$ 680.10K
880.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
88.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija MTP je $ 598.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.29K. Obstoječa ponudba MTP je 880.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 680.10K.
Zgodovina cene MTP, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0006115
24H Nizka
$ 0.0007117
24H Visoka
$ 0.0006115
$ 0.0007117
$ 0.05713413468944079
$ 0.000592581178461329
+0.86%
+9.34%
-12.22%
-12.22%
Zgodovina cen MTP (MTP) v USD
Sledite spremembam cen MTP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000058095
+9.34%
30 dni
$ -0.0012015
-63.86%
60 dni
$ -0.0252899
-97.39%
90 dni
$ -0.0093199
-93.20%
Današnja sprememba cene MTP
Danes je MTP zabeležil spremembo $ +0.000058095 (+9.34%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MTP
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0012015 (-63.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MTP
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MTP spremenil za $ -0.0252899 (-97.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MTP
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0093199 (-93.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MTP (MTP) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MTP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MTP?
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive long-term value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.
Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.
Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor perception.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MTP?
People want to know MTP price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential opportunities in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto MTP
Napoved cene MTP (MTP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MTP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MTP (MTP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MTP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MTP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MTP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MTP.
O MTP
Metamorphosis (MTP) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work consensus mechanism. It is designed to be a privacy-focused digital asset, with the primary goal of providing secure, private, and untraceable transactions. MTP achieves this through the implementation of the Zerocoin protocol, which allows users to convert non-anonymous coins into anonymous ones. The asset also utilizes the Merkle Tree Proof algorithm to ensure that transactions are both secure and efficient. Typical uses for MTP include private peer-to-peer transactions and as a privacy layer for other digital assets. The supply model for MTP is capped, with a finite number of coins to be issued.
Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.
MTP Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje MTP razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta MTP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MTP.
Koliko je kriptovaluta MTP vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MTP je $ 0.0006801. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MTP še vedno dobra naložba?
MTP ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MTP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MTP?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MTP v vrednosti $ 61.29K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MTP?
Cena kriptovalute MTP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MTP v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MTP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MTP?
Na ceno MTP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,414.93
+1.60%
ETH
3,455.86
+4.80%
SOL
161.76
+4.08%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1098
+1.56%
Bo cena kriptovalute MTP letos rasla?
Cena kriptovalute MTP bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MTP (MTP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:42 (UTC+8)
