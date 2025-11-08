Današnja cena kriptovalute MTC v živo je 0.01426 USD. Tržna kapitalizacija MTC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MTC v živo je 0.01426 USD. Tržna kapitalizacija MTC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MTC (MTC) v živo je $ 0.01426, s spremembo 19.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTC v USD je $ 0.01426 na MTC.
Kriptovaluta MTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MTC. V zadnjih 24 urah se je MTC trgovalo med $ 0.01144 (najnižje) in $ 0.01643 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MTC premaknil +0.84% v zadnji uri in -3.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.82K.
Tržne informacije MTC (MTC)
$ 53.82K
$ 28.52M
2,000,000,000
METACOIN
Trenutna tržna kapitalizacija MTC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.82K. Obstoječa ponudba MTC je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.52M.
Zgodovina cene MTC, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.84%
+19.61%
-3.00%
-3.00%
Zgodovina cen MTC (MTC) v USD
Sledite spremembam cen MTC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0023396
+19.61%
30 dni
$ -0.00486
-25.42%
60 dni
$ -0.01323
-48.13%
90 dni
$ -0.0187
-56.74%
Današnja sprememba cene MTC
Danes je MTC zabeležil spremembo $ +0.0023396 (+19.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MTC
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00486 (-25.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MTC
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MTC spremenil za $ -0.01323 (-48.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MTC
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0187 (-56.74%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MTC (MTC) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MTC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MTC?
MTC cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with MTC movements.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies create volatility. Technological developments, partnerships, and project updates drive investor interest.
Adoption rates, real-world use cases, and community growth influence long-term value. Market speculation, whale trading activities, and social media sentiment also contribute to price fluctuations.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MTC?
People want to know MTC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track investment performance, and determine optimal entry/exit points. Price monitoring is essential for managing exposure and calculating potential profits or losses in volatile crypto markets.
Napoved cene za kriptovaluto MTC
Napoved cene MTC (MTC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MTC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MTC (MTC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MTC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MTC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MTC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MTC.
O MTC
Docademic (MTC) is a blockchain-based platform that aims to improve the accessibility and quality of healthcare services worldwide. Leveraging blockchain technology, the platform provides free basic healthcare through live video calls with medical professionals, as well as a suite of related services such as psychological therapy and nutritional advice. MTC, the native token of the platform, is used to facilitate transactions within the Docademic ecosystem, incentivize user engagement, and reward healthcare providers. The platform's unique approach to healthcare, combined with its use of blockchain technology, positions Docademic as a pioneer in the intersection of healthcare and decentralized technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MTC
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MTC? Nakup MTC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MTC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MTC (MTC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MTC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MTC
Z lastništvom kriptovalute MTC se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta MTC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MTC.
Koliko je kriptovaluta MTC vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MTC je $ 0.01426. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MTC še vedno dobra naložba?
MTC ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MTC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MTC?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MTC v vrednosti $ 53.82K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MTC?
Cena kriptovalute MTC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MTC v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MTC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MTC?
Na ceno MTC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,414.93
+1.60%
ETH
3,456.04
+4.80%
SOL
161.81
+4.11%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1091
+1.50%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MTC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MTC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MTC gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MTC letos rasla?
Cena kriptovalute MTC bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MTC (MTC).
Pomembne panožne novosti MTC (MTC)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.