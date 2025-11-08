Današnja cena MTC

Današnja cena kriptovalute MTC (MTC) v živo je $ 0.01426, s spremembo 19.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTC v USD je $ 0.01426 na MTC.

Kriptovaluta MTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MTC. V zadnjih 24 urah se je MTC trgovalo med $ 0.01144 (najnižje) in $ 0.01643 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MTC premaknil +0.84% v zadnji uri in -3.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.82K.

Tržne informacije MTC (MTC)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.82K$ 53.82K $ 53.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.52M$ 28.52M $ 28.52M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javna veriga blokov METACOIN

Trenutna tržna kapitalizacija MTC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.82K. Obstoječa ponudba MTC je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.52M.