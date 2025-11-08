BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MTC v živo je 0.01426 USD. Tržna kapitalizacija MTC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MTC v živo je 0.01426 USD. Tržna kapitalizacija MTC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MTC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena MTC(MTC)

Cena 1 MTC v USD v živo:

$0.01427
+19.61%1D
USD
MTC (MTC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:35 (UTC+8)

Današnja cena MTC

Današnja cena kriptovalute MTC (MTC) v živo je $ 0.01426, s spremembo 19.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTC v USD je $ 0.01426 na MTC.

Kriptovaluta MTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MTC. V zadnjih 24 urah se je MTC trgovalo med $ 0.01144 (najnižje) in $ 0.01643 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MTC premaknil +0.84% v zadnji uri in -3.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.82K.

Tržne informacije MTC (MTC)

$ 53.82K
$ 28.52M
--
2,000,000,000
METACOIN

Trenutna tržna kapitalizacija MTC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.82K. Obstoječa ponudba MTC je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.52M.

Zgodovina cene MTC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01144
24H Nizka
$ 0.01643
24H Visoka

$ 0.01144
$ 0.01643
--
--
+0.84%

+19.61%

-3.00%

-3.00%

Zgodovina cen MTC (MTC) v USD

Sledite spremembam cen MTC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0023396+19.61%
30 dni$ -0.00486-25.42%
60 dni$ -0.01323-48.13%
90 dni$ -0.0187-56.74%
Današnja sprememba cene MTC

Danes je MTC zabeležil spremembo $ +0.0023396 (+19.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MTC

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00486 (-25.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MTC

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MTC spremenil za $ -0.01323 (-48.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MTC

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0187 (-56.74%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MTC (MTC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MTC.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MTC

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MTC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MTC?

MTC cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with MTC movements.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies create volatility. Technological developments, partnerships, and project updates drive investor interest.

Adoption rates, real-world use cases, and community growth influence long-term value. Market speculation, whale trading activities, and social media sentiment also contribute to price fluctuations.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MTC?

People want to know MTC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track investment performance, and determine optimal entry/exit points. Price monitoring is essential for managing exposure and calculating potential profits or losses in volatile crypto markets.

Napoved cene za kriptovaluto MTC

Napoved cene MTC (MTC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MTC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MTC (MTC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MTC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O MTC

Docademic (MTC) is a blockchain-based platform that aims to improve the accessibility and quality of healthcare services worldwide. Leveraging blockchain technology, the platform provides free basic healthcare through live video calls with medical professionals, as well as a suite of related services such as psychological therapy and nutritional advice. MTC, the native token of the platform, is used to facilitate transactions within the Docademic ecosystem, incentivize user engagement, and reward healthcare providers. The platform's unique approach to healthcare, combined with its use of blockchain technology, positions Docademic as a pioneer in the intersection of healthcare and decentralized technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MTC

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MTC? Nakup MTC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MTC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MTC (MTC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MTC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj je MTC (MTC)

Metacoin is a Web3-based decentralized payment protocol built on its own mainnet, enabling seamless interconnectivity between various dApps, wallets, and token services.

MTC Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MTC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna MTC spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MTC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MTC?
Če bi kriptovaluta MTC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MTC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:35 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

