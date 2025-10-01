Tokenomika MORPHO (MORPHO)

Odkrijte ključne vpoglede v MORPHO (MORPHO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:50:39 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen MORPHO (MORPHO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MORPHO (MORPHO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 610.82M
$ 610.82M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 338.80M
$ 338.80M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.80B
$ 1.80B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.1887
$ 4.1887
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.7098719962197908
$ 0.7098719962197908
Trenutna cena:
$ 1.8029
$ 1.8029

Informacije o MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Uradna spletna stran:
https://morpho.org/
Bela knjiga:
https://docs.morpho.org/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

Tokenomika MORPHO (MORPHO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MORPHO (MORPHO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MORPHO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MORPHO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MORPHO, raziščite ceno žetona MORPHO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

