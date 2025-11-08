BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MORI COIN v živo je 0.0295 USD. Tržna kapitalizacija MORI je 23,600,235.5575 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MORI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

MORI COIN Logotip

Cena MORI COIN(MORI)

Cena 1 MORI v USD v živo:

$0.02948
-7.35%1D
USD
MORI COIN (MORI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:21 (UTC+8)

Današnja cena MORI COIN

Današnja cena kriptovalute MORI COIN (MORI) v živo je $ 0.0295, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MORI v USD je $ 0.0295 na MORI.

Kriptovaluta MORI COIN je trenutno na #748. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23.60M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 800.01M MORI. V zadnjih 24 urah se je MORI trgovalo med $ 0.02836 (najnižje) in $ 0.03357 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20062000753120068, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02241657164171012.

V kratkoročni uspešnosti se je MORI premaknil -0.58% v zadnji uri in +0.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 157.13K.

Tržne informacije MORI COIN (MORI)

No.748

$ 23.60M
$ 157.13K
$ 29.50M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija MORI COIN je $ 23.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 157.13K. Obstoječa ponudba MORI je 800.01M, skupna ponudba pa znaša 999998186. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.50M.

Zgodovina cene MORI COIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02836
24H Nizka
$ 0.03357
24H Visoka

$ 0.02836
$ 0.03357
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
-0.58%

-7.35%

+0.44%

+0.44%

Zgodovina cen MORI COIN (MORI) v USD

Sledite spremembam cen MORI COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0023387-7.35%
30 dni$ -0.00605-17.02%
60 dni$ -0.01156-28.16%
90 dni$ -0.03432-53.78%
Današnja sprememba cene MORI COIN

Danes je MORI zabeležil spremembo $ -0.0023387 (-7.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MORI COIN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00605 (-17.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MORI COIN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MORI spremenil za $ -0.01156 (-28.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MORI COIN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03432 (-53.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MORI COIN (MORI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MORI COIN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MORI COIN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MORI COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MORI COIN?

Several key factors influence MORI COIN (MORI) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and accessibility
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

These elements interact to create price volatility typical of smaller altcoins.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MORI COIN?

People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto MORI COIN

Napoved cene MORI COIN (MORI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MORI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MORI COIN (MORI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MORI COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MORI COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MORI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MORI COIN.

O MORI COIN

MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MORI COIN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MORI COIN? Nakup MORI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MORI COIN.

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Vodnik po nakupu MORI COIN (MORI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MORI COIN

Kaj je MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MORI COIN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna MORI COIN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MORI COIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MORI COIN?
Če bi kriptovaluta MORI COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MORI COIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti MORI COIN (MORI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti MORI COIN

MORI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MORI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MORI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte MORI COIN (MORI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute MORI COIN v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MORI/USDT
$0.02948
$0.02948$0.02948
-7.32%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

