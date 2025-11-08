Današnja cena MORI COIN

Današnja cena kriptovalute MORI COIN (MORI) v živo je $ 0.0295, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MORI v USD je $ 0.0295 na MORI.

Kriptovaluta MORI COIN je trenutno na #748. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23.60M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 800.01M MORI. V zadnjih 24 urah se je MORI trgovalo med $ 0.02836 (najnižje) in $ 0.03357 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20062000753120068, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02241657164171012.

V kratkoročni uspešnosti se je MORI premaknil -0.58% v zadnji uri in +0.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 157.13K.

Tržne informacije MORI COIN (MORI)

Uvrstitev No.748 Tržna kapitalizacija $ 23.60M$ 23.60M $ 23.60M Volumen (24H) $ 157.13K$ 157.13K $ 157.13K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.50M$ 29.50M $ 29.50M Zaloga v obtoku 800.01M 800.01M 800.01M Največja ponudba 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Skupna ponudba 999,998,186 999,998,186 999,998,186 Hitrost kroženja 80.00% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija MORI COIN je $ 23.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 157.13K. Obstoječa ponudba MORI je 800.01M, skupna ponudba pa znaša 999998186. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.50M.