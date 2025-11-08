Današnja cena kriptovalute MORI COIN v živo je 0.0295 USD. Tržna kapitalizacija MORI je 23,600,235.5575 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MORI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MORI COIN v živo je 0.0295 USD. Tržna kapitalizacija MORI je 23,600,235.5575 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MORI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MORI COIN (MORI) v živo je $ 0.0295, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MORI v USD je $ 0.0295 na MORI.
Kriptovaluta MORI COIN je trenutno na #748. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23.60M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 800.01M MORI. V zadnjih 24 urah se je MORI trgovalo med $ 0.02836 (najnižje) in $ 0.03357 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20062000753120068, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02241657164171012.
V kratkoročni uspešnosti se je MORI premaknil -0.58% v zadnji uri in +0.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 157.13K.
Tržne informacije MORI COIN (MORI)
No.748
$ 23.60M
$ 157.13K
$ 29.50M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija MORI COIN je $ 23.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 157.13K. Obstoječa ponudba MORI je 800.01M, skupna ponudba pa znaša 999998186. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.50M.
Zgodovina cene MORI COIN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02836
24H Nizka
$ 0.03357
24H Visoka
$ 0.02836
$ 0.03357
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
-0.58%
-7.35%
+0.44%
+0.44%
Zgodovina cen MORI COIN (MORI) v USD
Sledite spremembam cen MORI COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0023387
-7.35%
30 dni
$ -0.00605
-17.02%
60 dni
$ -0.01156
-28.16%
90 dni
$ -0.03432
-53.78%
Današnja sprememba cene MORI COIN
Danes je MORI zabeležil spremembo $ -0.0023387 (-7.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MORI COIN
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00605 (-17.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MORI COIN
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MORI spremenil za $ -0.01156 (-28.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MORI COIN
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03432 (-53.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MORI COIN (MORI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MORI COIN
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MORI COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MORI COIN?
Several key factors influence MORI COIN (MORI) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and adoption rates 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community engagement and social media buzz 9. Exchange listings and accessibility 10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
These elements interact to create price volatility typical of smaller altcoins.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MORI COIN?
People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto MORI COIN
Napoved cene MORI COIN (MORI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MORI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MORI COIN (MORI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MORI COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MORI COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MORI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MORI COIN.
O MORI COIN
MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MORI COIN
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MORI COIN? Nakup MORI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MORI COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MORI COIN (MORI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 800.01M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MORI COIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MORI COIN
Z lastništvom kriptovalute MORI COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MORI COIN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MORI COIN?
Če bi kriptovaluta MORI COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MORI COIN.
Koliko je kriptovaluta MORI COIN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MORI COIN je $ 0.0295. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MORI COIN še vedno dobra naložba?
MORI COIN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MORI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MORI COIN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MORI COIN v vrednosti $ 157.13K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MORI COIN?
Cena kriptovalute MORI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MORI COIN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MORI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MORI COIN?
Na ceno MORI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,416.04
+1.60%
ETH
3,457.72
+4.85%
SOL
161.82
+4.12%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MORI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MORI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MORI COIN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MORI COIN letos rasla?
Cena kriptovalute MORI COIN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MORI COIN (MORI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:21 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.