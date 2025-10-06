Današnja cena Moonveil v živo je 0.07091 USD. Spremljajte posodobitve cen MORE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MORE.Današnja cena Moonveil v živo je 0.07091 USD. Spremljajte posodobitve cen MORE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MORE.

Cena Moonveil(MORE)

Cena 1 MORE v USD v živo:

$0.07088
+1.54%1D
USD
Moonveil (MORE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:30:31 (UTC+8)

Informacije o ceni Moonveil (MORE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06955
24H Nizka
$ 0.07181
24H Visoka

$ 0.06955
$ 0.07181
--
--
-0.05%

+1.54%

-7.57%

-7.57%

Cena Moonveil (MORE) v realnem času je $ 0.07091. V zadnjih 24 urah se je MORE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.06955 in najvišjo vrednostjo $ 0.07181, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MORE v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost MORE se je v zadnji uri spremenila za -0.05%, v 24 urah +1.54% in v 7 dneh -7.57%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Moonveil (MORE)

--
$ 67.74K
$ 70.91M
--
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Moonveil je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.74K. Obstoječa ponudba MORE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 70.91M.

Zgodovina cen Moonveil (MORE) v USD

Sledite spremembam cen Moonveil za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.001075+1.54%
30 dni$ -0.02852-28.69%
60 dni$ -0.03272-31.58%
90 dni$ +0.04451+168.59%
Današnja sprememba cene Moonveil

Danes je MORE zabeležil spremembo $ +0.001075 (+1.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Moonveil

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02852 (-28.69%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Moonveil

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MORE spremenil za $ -0.03272 (-31.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Moonveil

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04451 (+168.59%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Moonveil (MORE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Moonveil.

Kaj je Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Moonveil upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost MOREzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o Moonveil v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Moonveil nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene Moonveil (USD)

Koliko bo Moonveil (MORE) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Moonveil (MORE) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Moonveil.

Preverite napoved cene Moonveil zdaj!

Tokenomika Moonveil (MORE)

Z razumevanjem tokenomike Moonveil (MORE) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MORE zdaj!

Kako kupiti Moonveil (MORE)

Iščete kako kupiti Moonveil? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Moonveil na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

MORE v lokalne valute

1 Moonveil (MORE) v VND
1,865.99665
1 Moonveil (MORE) v AUD
A$0.1070741
1 Moonveil (MORE) v GBP
0.0524734
1 Moonveil (MORE) v EUR
0.0602735
1 Moonveil (MORE) v USD
$0.07091
1 Moonveil (MORE) v MYR
RM0.297822
1 Moonveil (MORE) v TRY
2.9555288
1 Moonveil (MORE) v JPY
¥10.56559
1 Moonveil (MORE) v ARS
ARS$101.1552423
1 Moonveil (MORE) v RUB
5.8408567
1 Moonveil (MORE) v INR
6.2918443
1 Moonveil (MORE) v IDR
Rp1,181.8328606
1 Moonveil (MORE) v KRW
99.8731895
1 Moonveil (MORE) v PHP
4.1071072
1 Moonveil (MORE) v EGP
￡E.3.3909162
1 Moonveil (MORE) v BRL
R$0.3779503
1 Moonveil (MORE) v CAD
C$0.0985649
1 Moonveil (MORE) v BDT
8.6262015
1 Moonveil (MORE) v NGN
104.1256622
1 Moonveil (MORE) v COP
$275.9143555
1 Moonveil (MORE) v ZAR
R.1.2231975
1 Moonveil (MORE) v UAH
2.9243284
1 Moonveil (MORE) v TZS
T.Sh.174.22587
1 Moonveil (MORE) v VES
Bs13.11835
1 Moonveil (MORE) v CLP
$68.21542
1 Moonveil (MORE) v PKR
Rs20.0590208
1 Moonveil (MORE) v KZT
38.8118794
1 Moonveil (MORE) v THB
฿2.3003204
1 Moonveil (MORE) v TWD
NT$2.155664
1 Moonveil (MORE) v AED
د.إ0.2602397
1 Moonveil (MORE) v CHF
Fr0.0560189
1 Moonveil (MORE) v HKD
HK$0.5516798
1 Moonveil (MORE) v AMD
֏27.1684574
1 Moonveil (MORE) v MAD
.د.م0.645281
1 Moonveil (MORE) v MXN
$1.3061622
1 Moonveil (MORE) v SAR
ريال0.2652034
1 Moonveil (MORE) v ETB
Br10.2528769
1 Moonveil (MORE) v KES
KSh9.1622811
1 Moonveil (MORE) v JOD
د.أ0.05027519
1 Moonveil (MORE) v PLN
0.2574033
1 Moonveil (MORE) v RON
лв0.3070403
1 Moonveil (MORE) v SEK
kr0.6658449
1 Moonveil (MORE) v BGN
лв0.1177106
1 Moonveil (MORE) v HUF
Ft23.4953194
1 Moonveil (MORE) v CZK
1.467837
1 Moonveil (MORE) v KWD
د.ك0.02169846
1 Moonveil (MORE) v ILS
0.234003
1 Moonveil (MORE) v BOB
Bs0.489279
1 Moonveil (MORE) v AZN
0.120547
1 Moonveil (MORE) v TJS
SM0.6601721
1 Moonveil (MORE) v GEL
0.1928752
1 Moonveil (MORE) v AOA
Kz64.8762681
1 Moonveil (MORE) v BHD
.د.ب0.02666216
1 Moonveil (MORE) v BMD
$0.07091
1 Moonveil (MORE) v DKK
kr0.4516967
1 Moonveil (MORE) v HNL
L1.8599693
1 Moonveil (MORE) v MUR
3.212223
1 Moonveil (MORE) v NAD
$1.2210702
1 Moonveil (MORE) v NOK
kr0.7069727
1 Moonveil (MORE) v NZD
$0.1212561
1 Moonveil (MORE) v PAB
B/.0.07091
1 Moonveil (MORE) v PGK
K0.2999493
1 Moonveil (MORE) v QAR
ر.ق0.2581124
1 Moonveil (MORE) v RSD
дин.7.0775271
1 Moonveil (MORE) v UZS
soʻm854.3371529
1 Moonveil (MORE) v ALL
L5.8444022
1 Moonveil (MORE) v ANG
ƒ0.1269289
1 Moonveil (MORE) v AWG
ƒ0.127638
1 Moonveil (MORE) v BBD
$0.14182
1 Moonveil (MORE) v BAM
KM0.1177106
1 Moonveil (MORE) v BIF
Fr208.54631
1 Moonveil (MORE) v BND
$0.0907648
1 Moonveil (MORE) v BSD
$0.07091
1 Moonveil (MORE) v JMD
$11.3853096
1 Moonveil (MORE) v KHR
284.7788146
1 Moonveil (MORE) v KMF
Fr29.71129
1 Moonveil (MORE) v LAK
1,541.5217083
1 Moonveil (MORE) v LKR
Rs21.4417658
1 Moonveil (MORE) v MDL
L1.1856152
1 Moonveil (MORE) v MGA
Ar316.5620948
1 Moonveil (MORE) v MOP
P0.5679891
1 Moonveil (MORE) v MVR
1.084923
1 Moonveil (MORE) v MWK
MK122.894121
1 Moonveil (MORE) v MZN
MT4.531149
1 Moonveil (MORE) v NPR
Rs10.076311
1 Moonveil (MORE) v PYG
499.34822
1 Moonveil (MORE) v RWF
Fr102.74859
1 Moonveil (MORE) v SBD
$0.5835893
1 Moonveil (MORE) v SCR
1.0367042
1 Moonveil (MORE) v SRD
$2.701671
1 Moonveil (MORE) v SVC
$0.6197534
1 Moonveil (MORE) v SZL
L1.2210702
1 Moonveil (MORE) v TMT
m0.248185
1 Moonveil (MORE) v TND
د.ت0.20578082
1 Moonveil (MORE) v TTD
$0.4800607
1 Moonveil (MORE) v UGX
Sh245.3486
1 Moonveil (MORE) v XAF
Fr39.63869
1 Moonveil (MORE) v XCD
$0.191457
1 Moonveil (MORE) v XOF
Fr39.63869
1 Moonveil (MORE) v XPF
Fr7.16191
1 Moonveil (MORE) v BWP
P0.9416848
1 Moonveil (MORE) v BZD
$0.1425291
1 Moonveil (MORE) v CVE
$6.6641218
1 Moonveil (MORE) v DJF
Fr12.62198
1 Moonveil (MORE) v DOP
$4.431875
1 Moonveil (MORE) v DZD
د.ج9.1814268
1 Moonveil (MORE) v FJD
$0.1595475
1 Moonveil (MORE) v GNF
Fr616.56245
1 Moonveil (MORE) v GTQ
Q0.5431706
1 Moonveil (MORE) v GYD
$14.8279901
1 Moonveil (MORE) v ISK
kr8.58011

Moonveil Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Moonveil razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Moonveil spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Moonveil

Koliko je danes vreden Moonveil (MORE)?
Cena MORE v živo v USD je 0.07091 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MORE v USD?
Trenutna cena MORE v USD je $ 0.07091. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Moonveil?
Tržna kapitalizacija za MORE je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MORE?
Razpoložljivi obtok MORE je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MORE?
MORE je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MORE vseh časov (ATL)?
MORE vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MORE?
24-urni volumen trgovanja v živo za MORE je $ 67.74K USD.
Bo MORE zrasel?
Cena MORE se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MORE.
Pomembne panožne novosti Moonveil (MORE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Vroča novica

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin se dvigne na 125.000 $! Zcash (ZEC) vodi skok zasebnih kovancev v najnovejšem kripto bikovskem teku

October 5, 2025
Zavrnitev odgovornosti

