Današnja cena MON Protocol

Današnja cena kriptovalute MON Protocol (MONPRO) v živo je $ 0.01587, s spremembo 5.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONPRO v USD je $ 0.01587 na MONPRO.

Kriptovaluta MON Protocol je trenutno na #1161. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.42M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 593.65M MONPRO. V zadnjih 24 urah se je MONPRO trgovalo med $ 0.01503 (najnižje) in $ 0.01589 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9595624143978051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01489204955265717.

V kratkoročni uspešnosti se je MONPRO premaknil +0.44% v zadnji uri in -14.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.47K.

Tržne informacije MON Protocol (MONPRO)

Uvrstitev No.1161 Tržna kapitalizacija $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Volumen (24H) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.86M$ 15.86M $ 15.86M Zaloga v obtoku 593.65M 593.65M 593.65M Skupna ponudba 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MON Protocol je $ 9.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.47K. Obstoječa ponudba MONPRO je 593.65M, skupna ponudba pa znaša 999517431. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.86M.