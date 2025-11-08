Današnja cena kriptovalute MON Protocol v živo je 0.01587 USD. Tržna kapitalizacija MONPRO je 9,421,167.52885788 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MONPRO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MON Protocol v živo je 0.01587 USD. Tržna kapitalizacija MONPRO je 9,421,167.52885788 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MONPRO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MON Protocol (MONPRO) v živo je $ 0.01587, s spremembo 5.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONPRO v USD je $ 0.01587 na MONPRO.
Kriptovaluta MON Protocol je trenutno na #1161. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.42M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 593.65M MONPRO. V zadnjih 24 urah se je MONPRO trgovalo med $ 0.01503 (najnižje) in $ 0.01589 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9595624143978051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01489204955265717.
V kratkoročni uspešnosti se je MONPRO premaknil +0.44% v zadnji uri in -14.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.47K.
Tržne informacije MON Protocol (MONPRO)
No.1161
$ 9.42M
$ 55.47K
$ 15.86M
593.65M
999,517,431
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija MON Protocol je $ 9.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.47K. Obstoječa ponudba MONPRO je 593.65M, skupna ponudba pa znaša 999517431. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.86M.
Zgodovina cene MON Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01503
24H Nizka
$ 0.01589
24H Visoka
$ 0.01503
$ 0.01589
$ 0.9595624143978051
$ 0.01489204955265717
+0.44%
+5.44%
-14.45%
-14.45%
Zgodovina cen MON Protocol (MONPRO) v USD
Sledite spremembam cen MON Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0008188
+5.44%
30 dni
$ -0.0055
-25.74%
60 dni
$ -0.00113
-6.65%
90 dni
$ -0.00553
-25.85%
Današnja sprememba cene MON Protocol
Danes je MONPRO zabeležil spremembo $ +0.0008188 (+5.44%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MON Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0055 (-25.74%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MON Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MONPRO spremenil za $ -0.00113 (-6.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MON Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00553 (-25.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MON Protocol (MONPRO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MON Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MON Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MON Protocol?
MON Protocol (MONPRO) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence significantly impact price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Protocol adoption and user growth drive demand. Partnerships and integrations with other platforms boost value. Token utility and staking rewards influence holding behavior. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation affect prices. Regulatory news and compliance updates impact investor sentiment. Development progress and roadmap milestones drive confidence.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MON Protocol?
People want to know MON Protocol (MONPRO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto MON Protocol
Napoved cene MON Protocol (MONPRO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MONPRO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MON Protocol (MONPRO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MON Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MON Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MONPRO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MON Protocol.
O MON Protocol
MONPRO is a digital asset designed to facilitate secure and decentralized transactions across its proprietary blockchain network. The primary role of MONPRO is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial transactions such as payments, lending, and staking. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of MONPRO is algorithmically managed, with issuance based on network demand and usage. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, contributing to the broader trend of blockchain-based financial solutions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MON Protocol
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
MON Protocol Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje MON Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MON Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MON Protocol?
Če bi kriptovaluta MON Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MON Protocol.
Koliko je kriptovaluta MON Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MON Protocol je $ 0.01587. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MON Protocol še vedno dobra naložba?
MON Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MONPRO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MON Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MON Protocol v vrednosti $ 55.47K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MON Protocol?
Cena kriptovalute MONPRO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MON Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MONPRO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MON Protocol?
Na ceno MONPRO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Bo cena kriptovalute MON Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute MON Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MON Protocol (MONPRO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:07 (UTC+8)
