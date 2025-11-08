Današnja cena MULTIVERSE MONKEY

Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY (MMON) v živo je $ 0.00185, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MMON v USD je $ 0.00185 na MMON.

Kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY je trenutno na #4377. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MMON. V zadnjih 24 urah se je MMON trgovalo med $ 0.0015 (najnižje) in $ 0.00222 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.042695293829316555, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001090839978500265.

V kratkoročni uspešnosti se je MMON premaknil +1.09% v zadnji uri in -57.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.09K.

Tržne informacije MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Uvrstitev No.4377 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 53.09K$ 53.09K $ 53.09K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.10M$ 11.10M $ 11.10M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 Skupna ponudba 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.09K. Obstoječa ponudba MMON je 0.00, skupna ponudba pa znaša 5999999999.5. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.10M.