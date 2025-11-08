Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v živo je 0.00185 USD. Tržna kapitalizacija MMON je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v živo je 0.00185 USD. Tržna kapitalizacija MMON je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY (MMON) v živo je $ 0.00185, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MMON v USD je $ 0.00185 na MMON.
Kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY je trenutno na #4377. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MMON. V zadnjih 24 urah se je MMON trgovalo med $ 0.0015 (najnižje) in $ 0.00222 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.042695293829316555, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001090839978500265.
V kratkoročni uspešnosti se je MMON premaknil +1.09% v zadnji uri in -57.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.09K.
Tržne informacije MULTIVERSE MONKEY (MMON)
No.4377
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.09K
$ 53.09K$ 53.09K
$ 11.10M
$ 11.10M$ 11.10M
0.00
0.00 0.00
5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5
5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5
0.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.09K. Obstoječa ponudba MMON je 0.00, skupna ponudba pa znaša 5999999999.5. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.10M.
Zgodovina cene MULTIVERSE MONKEY, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
24H Nizka
$ 0.00222
$ 0.00222$ 0.00222
24H Visoka
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
$ 0.00222
$ 0.00222$ 0.00222
$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555
$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265$ 0.001090839978500265
+1.09%
-5.12%
-57.57%
-57.57%
Zgodovina cen MULTIVERSE MONKEY (MMON) v USD
Sledite spremembam cen MULTIVERSE MONKEY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000998
-5.12%
30 dni
$ -0.00747
-80.16%
60 dni
$ -0.02032
-91.66%
90 dni
$ -0.03542
-95.04%
Današnja sprememba cene MULTIVERSE MONKEY
Danes je MMON zabeležil spremembo $ -0.0000998 (-5.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MULTIVERSE MONKEY
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00747 (-80.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MULTIVERSE MONKEY
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MMON spremenil za $ -0.02032 (-91.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MULTIVERSE MONKEY
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03542 (-95.04%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MULTIVERSE MONKEY (MMON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MULTIVERSE MONKEY, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MULTIVERSE MONKEY?
MULTIVERSE MONKEY (MMON) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact MMON alongside other digital assets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY?
People want to know MULTIVERSE MONKEY (MMON) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors track daily performance to assess gains/losses and make informed decisions about holding or trading their MMON positions.
Napoved cene za kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY
Napoved cene MULTIVERSE MONKEY (MMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MULTIVERSE MONKEY (MMON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MULTIVERSE MONKEY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MULTIVERSE MONKEY.
O MULTIVERSE MONKEY
MMON (Mooncoin) is a decentralized digital asset that operates on its own blockchain. It was designed with the primary purpose of fostering a user-friendly platform for microtransactions, making it ideal for small-scale purchases and transfers. Mooncoin uses a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, but with a faster block time and a larger maximum supply, aiming to provide a more scalable and accessible solution. It also incorporates a unique feature known as "Moon Word," a scripting language that allows data storage on its blockchain. This makes Mooncoin not just a transactional currency, but also a platform for blockchain-based applications and innovations.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY? Nakup MMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MULTIVERSE MONKEY. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MULTIVERSE MONKEY (MMON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MULTIVERSE MONKEY bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY
Z lastništvom kriptovalute MULTIVERSE MONKEY se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup MULTIVERSE MONKEY (MMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
MULTIVERSE MONKEY Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje MULTIVERSE MONKEY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MULTIVERSE MONKEY
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY?
Če bi kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MULTIVERSE MONKEY.
Koliko je kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00185. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY še vedno dobra naložba?
MULTIVERSE MONKEY ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MMON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY v vrednosti $ 53.09K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY?
Cena kriptovalute MMON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MMON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MULTIVERSE MONKEY?
Na ceno MMON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,418.11
+1.60%
ETH
3,458.9
+4.89%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1086
+1.45%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MMON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MMON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY letos rasla?
Cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MULTIVERSE MONKEY (MMON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:39 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.