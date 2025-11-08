BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v živo je 0.00185 USD. Tržna kapitalizacija MMON je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MMON

Informacije o ceni MMON

Kaj je MMON

Bela knjiga MMON

Uradna spletna stran MMON

Tokenomika MMON

Napoved cen MMON

Zgodovina MMON

MMON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MMON v fiat

Spot MMON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

MULTIVERSE MONKEY Logotip

Cena MULTIVERSE MONKEY(MMON)

Cena 1 MMON v USD v živo:

$0.00185
$0.00185
-5.12%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:39 (UTC+8)

Današnja cena MULTIVERSE MONKEY

Današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY (MMON) v živo je $ 0.00185, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MMON v USD je $ 0.00185 na MMON.

Kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY je trenutno na #4377. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 MMON. V zadnjih 24 urah se je MMON trgovalo med $ 0.0015 (najnižje) in $ 0.00222 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.042695293829316555, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001090839978500265.

V kratkoročni uspešnosti se je MMON premaknil +1.09% v zadnji uri in -57.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.09K.

Tržne informacije MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4377

$ 0.00
$ 0.00

$ 53.09K
$ 53.09K

$ 11.10M
$ 11.10M

0.00
0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.09K. Obstoječa ponudba MMON je 0.00, skupna ponudba pa znaša 5999999999.5. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.10M.

Zgodovina cene MULTIVERSE MONKEY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0015
$ 0.0015
24H Nizka
$ 0.00222
$ 0.00222
24H Visoka

$ 0.0015
$ 0.0015

$ 0.00222
$ 0.00222

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555

$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265

+1.09%

-5.12%

-57.57%

-57.57%

Zgodovina cen MULTIVERSE MONKEY (MMON) v USD

Sledite spremembam cen MULTIVERSE MONKEY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000998-5.12%
30 dni$ -0.00747-80.16%
60 dni$ -0.02032-91.66%
90 dni$ -0.03542-95.04%
Današnja sprememba cene MULTIVERSE MONKEY

Danes je MMON zabeležil spremembo $ -0.0000998 (-5.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MULTIVERSE MONKEY

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00747 (-80.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MULTIVERSE MONKEY

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MMON spremenil za $ -0.02032 (-91.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MULTIVERSE MONKEY

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03542 (-95.04%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MULTIVERSE MONKEY (MMON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MULTIVERSE MONKEY.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MULTIVERSE MONKEY, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MULTIVERSE MONKEY?

MULTIVERSE MONKEY (MMON) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor speculation drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact MMON alongside other digital assets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY?

People want to know MULTIVERSE MONKEY (MMON) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors track daily performance to assess gains/losses and make informed decisions about holding or trading their MMON positions.

Napoved cene za kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY

Napoved cene MULTIVERSE MONKEY (MMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MULTIVERSE MONKEY (MMON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MULTIVERSE MONKEY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MULTIVERSE MONKEY.

O MULTIVERSE MONKEY

MMON (Mooncoin) is a decentralized digital asset that operates on its own blockchain. It was designed with the primary purpose of fostering a user-friendly platform for microtransactions, making it ideal for small-scale purchases and transfers. Mooncoin uses a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, but with a faster block time and a larger maximum supply, aiming to provide a more scalable and accessible solution. It also incorporates a unique feature known as "Moon Word," a scripting language that allows data storage on its blockchain. This makes Mooncoin not just a transactional currency, but also a platform for blockchain-based applications and innovations.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY? Nakup MMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MULTIVERSE MONKEY. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MULTIVERSE MONKEY (MMON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MULTIVERSE MONKEY bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MULTIVERSE MONKEY

Z lastništvom kriptovalute MULTIVERSE MONKEY se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup MULTIVERSE MONKEY (MMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MULTIVERSE MONKEY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna MULTIVERSE MONKEY spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MULTIVERSE MONKEY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY?
Če bi kriptovaluta MULTIVERSE MONKEY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MULTIVERSE MONKEY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:39 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti MULTIVERSE MONKEY

MMON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MMON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MMON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte MULTIVERSE MONKEY (MMON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute MULTIVERSE MONKEY v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MMON/USDT
$0.00185
$0.00185
-5.12%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.7985

$0.00004330

$0.000018000

$0.24274

$0.000000002132

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

