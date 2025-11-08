Današnja cena Black Mirror

Današnja cena kriptovalute Black Mirror (MIRROR) v živo je $ 0.007997, s spremembo 5.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIRROR v USD je $ 0.007997 na MIRROR.

Kriptovaluta Black Mirror je trenutno na #2285. mestu s tržno kapitalizacijo $ 767.53K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.98M MIRROR. V zadnjih 24 urah se je MIRROR trgovalo med $ 0.007333 (najnižje) in $ 0.008032 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08619121021102388, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007441531396149088.

V kratkoročni uspešnosti se je MIRROR premaknil +0.52% v zadnji uri in -14.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.74K.

Tržne informacije Black Mirror (MIRROR)

Uvrstitev No.2285 Tržna kapitalizacija $ 767.53K$ 767.53K $ 767.53K Volumen (24H) $ 83.74K$ 83.74K $ 83.74K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.00M$ 8.00M $ 8.00M Zaloga v obtoku 95.98M 95.98M 95.98M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 9.59% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Black Mirror je $ 767.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.74K. Obstoječa ponudba MIRROR je 95.98M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.00M.