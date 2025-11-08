BorzaDEX+
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Black Mirror v živo je 0.007997 USD. Tržna kapitalizacija MIRROR je 767,526.06975 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIRROR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Black Mirror Logotip

Cena Black Mirror(MIRROR)

Cena 1 MIRROR v USD v živo:

$0.007998
+5.40%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:22 (UTC+8)

Današnja cena Black Mirror

Današnja cena kriptovalute Black Mirror (MIRROR) v živo je $ 0.007997, s spremembo 5.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIRROR v USD je $ 0.007997 na MIRROR.

Kriptovaluta Black Mirror je trenutno na #2285. mestu s tržno kapitalizacijo $ 767.53K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.98M MIRROR. V zadnjih 24 urah se je MIRROR trgovalo med $ 0.007333 (najnižje) in $ 0.008032 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08619121021102388, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007441531396149088.

V kratkoročni uspešnosti se je MIRROR premaknil +0.52% v zadnji uri in -14.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.74K.

Tržne informacije Black Mirror (MIRROR)

No.2285

$ 767.53K
$ 83.74K
$ 8.00M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Black Mirror je $ 767.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.74K. Obstoječa ponudba MIRROR je 95.98M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.00M.

Zgodovina cene Black Mirror, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.007333
24H Nizka
$ 0.008032
24H Visoka

$ 0.007333
$ 0.008032
$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
+0.52%

+5.40%

-14.74%

-14.74%

Zgodovina cen Black Mirror (MIRROR) v USD

Sledite spremembam cen Black Mirror za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00040976+5.40%
30 dni$ -0.008433-51.33%
60 dni$ -0.066973-89.34%
90 dni$ -0.012003-60.02%
Današnja sprememba cene Black Mirror

Danes je MIRROR zabeležil spremembo $ +0.00040976 (+5.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Black Mirror

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.008433 (-51.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Black Mirror

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MIRROR spremenil za $ -0.066973 (-89.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Black Mirror

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012003 (-60.02%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Black Mirror (MIRROR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Black Mirror.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Black Mirror

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Black Mirror, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Black Mirror?

Several key factors influence Black Mirror (MIRROR) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the Black Mirror ecosystem
4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
5. Partnership announcements and project developments
6. Regulatory news affecting DeFi tokens
7. Community engagement and social media buzz
8. Technical analysis patterns and whale movements
9. Integration with other platforms or protocols
10. General investor risk appetite for altcoins

These factors interact to create price volatility typical of smaller cap cryptocurrencies.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Black Mirror?

People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Price monitoring helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Black Mirror

Napoved cene Black Mirror (MIRROR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MIRROR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Black Mirror (MIRROR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Black Mirror lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Black Mirror v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MIRROR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Black Mirror.

O Black Mirror

Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Black Mirror

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Black Mirror? Nakup MIRROR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Black Mirror. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Black Mirror (MIRROR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 95.98M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Black Mirror bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Black Mirror (MIRROR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Black Mirror

Z lastništvom kriptovalute Black Mirror se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Black Mirror (MIRROR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Black Mirror razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Black Mirror spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Black Mirror

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Black Mirror?
Če bi kriptovaluta Black Mirror rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Black Mirror.
Pomembne panožne novosti Black Mirror (MIRROR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
