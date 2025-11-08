Današnja cena kriptovalute Black Mirror v živo je 0.007997 USD. Tržna kapitalizacija MIRROR je 767,526.06975 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIRROR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Black Mirror v živo je 0.007997 USD. Tržna kapitalizacija MIRROR je 767,526.06975 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIRROR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Black Mirror (MIRROR) v živo je $ 0.007997, s spremembo 5.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIRROR v USD je $ 0.007997 na MIRROR.
Kriptovaluta Black Mirror je trenutno na #2285. mestu s tržno kapitalizacijo $ 767.53K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.98M MIRROR. V zadnjih 24 urah se je MIRROR trgovalo med $ 0.007333 (najnižje) in $ 0.008032 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08619121021102388, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007441531396149088.
V kratkoročni uspešnosti se je MIRROR premaknil +0.52% v zadnji uri in -14.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.74K.
Tržne informacije Black Mirror (MIRROR)
No.2285
$ 767.53K
$ 83.74K
$ 8.00M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Black Mirror je $ 767.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.74K. Obstoječa ponudba MIRROR je 95.98M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.00M.
Zgodovina cene Black Mirror, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.007333
24H Nizka
$ 0.008032
24H Visoka
$ 0.007333
$ 0.008032
$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
+0.52%
+5.40%
-14.74%
-14.74%
Zgodovina cen Black Mirror (MIRROR) v USD
Sledite spremembam cen Black Mirror za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00040976
+5.40%
30 dni
$ -0.008433
-51.33%
60 dni
$ -0.066973
-89.34%
90 dni
$ -0.012003
-60.02%
Današnja sprememba cene Black Mirror
Danes je MIRROR zabeležil spremembo $ +0.00040976 (+5.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Black Mirror
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.008433 (-51.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Black Mirror
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MIRROR spremenil za $ -0.066973 (-89.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Black Mirror
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012003 (-60.02%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Black Mirror (MIRROR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Black Mirror
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Black Mirror, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Black Mirror?
Several key factors influence Black Mirror (MIRROR) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Token utility and adoption within the Black Mirror ecosystem 4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases 5. Partnership announcements and project developments 6. Regulatory news affecting DeFi tokens 7. Community engagement and social media buzz 8. Technical analysis patterns and whale movements 9. Integration with other platforms or protocols 10. General investor risk appetite for altcoins
These factors interact to create price volatility typical of smaller cap cryptocurrencies.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Black Mirror?
People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Price monitoring helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Black Mirror
Napoved cene Black Mirror (MIRROR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MIRROR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Black Mirror (MIRROR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Black Mirror lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O Black Mirror
Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Black Mirror
Kaj lahko storite s kriptovaluto Black Mirror
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Black Mirror
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Black Mirror?
Če bi kriptovaluta Black Mirror rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Black Mirror.
Koliko je kriptovaluta Black Mirror vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Black Mirror je $ 0.007997. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Black Mirror še vedno dobra naložba?
Black Mirror ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MIRROR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Black Mirror?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Black Mirror v vrednosti $ 83.74K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Black Mirror?
Cena kriptovalute MIRROR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Black Mirror v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MIRROR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Black Mirror?
Na ceno MIRROR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MIRROR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MIRROR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Black Mirror gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Black Mirror letos rasla?
Cena kriptovalute Black Mirror bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Black Mirror (MIRROR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:22 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Black Mirror (MIRROR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
