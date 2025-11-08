BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Meta Platforms v živo je 633.48 USD. Tržna kapitalizacija METAON je 1,841,397.7660749156 USD. Spremljajte posodobitve cen iz METAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Meta Platforms(METAON)

Cena 1 METAON v USD v živo:

$633.48
$633.48
+4.78%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:00 (UTC+8)

Današnja cena Meta Platforms

Današnja cena kriptovalute Meta Platforms (METAON) v živo je $ 633.48, s spremembo 4.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz METAON v USD je $ 633.48 na METAON.

Kriptovaluta Meta Platforms je trenutno na #1845. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.84M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.91K METAON. V zadnjih 24 urah se je METAON trgovalo med $ 602.78 (najnižje) in $ 650.65 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 783.5142352704004, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 601.8181036182127.

V kratkoročni uspešnosti se je METAON premaknil +1.26% v zadnji uri in -1.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 76.82K.

Tržne informacije Meta Platforms (METAON)

No.1845

$ 1.84M
$ 1.84M

$ 76.82K
$ 76.82K

$ 1.84M
$ 1.84M

2.91K
2.91K

2,906.79700397
2,906.79700397

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Meta Platforms je $ 1.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 76.82K. Obstoječa ponudba METAON je 2.91K, skupna ponudba pa znaša 2906.79700397. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.

Zgodovina cene Meta Platforms, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 602.78
$ 602.78
24H Nizka
$ 650.65
$ 650.65
24H Visoka

$ 602.78
$ 602.78

$ 650.65
$ 650.65

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004

$ 601.8181036182127
$ 601.8181036182127

+1.26%

+4.78%

-1.64%

-1.64%

Zgodovina cen Meta Platforms (METAON) v USD

Sledite spremembam cen Meta Platforms za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +28.899+4.78%
30 dni$ -83.87-11.70%
60 dni$ -120.96-16.04%
90 dni$ -46.52-6.85%
Današnja sprememba cene Meta Platforms

Danes je METAON zabeležil spremembo $ +28.899 (+4.78%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Meta Platforms

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -83.87 (-11.70%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Meta Platforms

Če pogled razširimo na 60 dni, se je METAON spremenil za $ -120.96 (-16.04%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Meta Platforms

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -46.52 (-6.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Meta Platforms (METAON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Meta Platforms.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Meta Platforms

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Meta Platforms, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Meta Platforms?

Meta Platforms (META) stock prices are influenced by several key factors:

1. User engagement metrics across Facebook, Instagram, WhatsApp, and other platforms
2. Advertising revenue performance and market share
3. Metaverse/VR investments and Reality Labs performance
4. Regulatory concerns and privacy legislation
5. Competition from TikTok, YouTube, and other social platforms
6. Overall tech sector sentiment and market conditions
7. Management guidance and earnings results

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Meta Platforms?

People want to know Meta Platforms stock price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to assess performance, plan buy/sell strategies, and evaluate market sentiment toward the company's metaverse initiatives.

Napoved cene za kriptovaluto Meta Platforms

Napoved cene Meta Platforms (METAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena METAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Meta Platforms (METAON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Meta Platforms lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Meta Platforms

METAON is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contract technology. It is primarily designed to facilitate transactions within the Metaverse, a collective virtual shared space created by the convergence of physical and virtual reality. METAON's general purpose is to provide a decentralized currency for users to purchase virtual goods and services within this digital ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply and issuance model of METAON is pre-determined and transparent, contributing to its credibility in the crypto community.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Meta Platforms

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Meta Platforms? Nakup METAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Meta Platforms. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Meta Platforms (METAON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.91K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Meta Platforms bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Meta Platforms

Z lastništvom kriptovalute Meta Platforms se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Meta Platforms razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Meta Platforms spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Meta Platforms

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Meta Platforms?
Če bi kriptovaluta Meta Platforms rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Meta Platforms.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Meta Platforms (METAON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$633.48
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.1099

$0.000026400

$0.23010

$1.524

$0.1836

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

