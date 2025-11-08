Današnja cena kriptovalute Meta Platforms v živo je 633.48 USD. Tržna kapitalizacija METAON je 1,841,397.7660749156 USD. Spremljajte posodobitve cen iz METAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Meta Platforms v živo je 633.48 USD. Tržna kapitalizacija METAON je 1,841,397.7660749156 USD. Spremljajte posodobitve cen iz METAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Meta Platforms (METAON) v živo je $ 633.48, s spremembo 4.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz METAON v USD je $ 633.48 na METAON.
Kriptovaluta Meta Platforms je trenutno na #1845. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.84M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.91K METAON. V zadnjih 24 urah se je METAON trgovalo med $ 602.78 (najnižje) in $ 650.65 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 783.5142352704004, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 601.8181036182127.
V kratkoročni uspešnosti se je METAON premaknil +1.26% v zadnji uri in -1.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 76.82K.
Tržne informacije Meta Platforms (METAON)
$ 1.84M
$ 76.82K
$ 1.84M
2.91K
2,906.79700397
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Meta Platforms je $ 1.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 76.82K. Obstoječa ponudba METAON je 2.91K, skupna ponudba pa znaša 2906.79700397. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.
Zgodovina cene Meta Platforms, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
$ 783.5142352704004
$ 601.8181036182127
+1.26%
+4.78%
-1.64%
-1.64%
Zgodovina cen Meta Platforms (METAON) v USD
Sledite spremembam cen Meta Platforms za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +28.899
+4.78%
30 dni
$ -83.87
-11.70%
60 dni
$ -120.96
-16.04%
90 dni
$ -46.52
-6.85%
Današnja sprememba cene Meta Platforms
Danes je METAON zabeležil spremembo $ +28.899 (+4.78%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Meta Platforms
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -83.87 (-11.70%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Meta Platforms
Če pogled razširimo na 60 dni, se je METAON spremenil za $ -120.96 (-16.04%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Meta Platforms
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -46.52 (-6.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Meta Platforms (METAON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Meta Platforms
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Meta Platforms, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Meta Platforms?
Meta Platforms (META) stock prices are influenced by several key factors:
1. User engagement metrics across Facebook, Instagram, WhatsApp, and other platforms 2. Advertising revenue performance and market share 3. Metaverse/VR investments and Reality Labs performance 4. Regulatory concerns and privacy legislation 5. Competition from TikTok, YouTube, and other social platforms 6. Overall tech sector sentiment and market conditions 7. Management guidance and earnings results
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Meta Platforms?
People want to know Meta Platforms stock price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to assess performance, plan buy/sell strategies, and evaluate market sentiment toward the company's metaverse initiatives.
Napoved cene za kriptovaluto Meta Platforms
Napoved cene Meta Platforms (METAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena METAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Meta Platforms (METAON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Meta Platforms lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Meta Platforms v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen METAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Meta Platforms.
O Meta Platforms
METAON is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contract technology. It is primarily designed to facilitate transactions within the Metaverse, a collective virtual shared space created by the convergence of physical and virtual reality. METAON's general purpose is to provide a decentralized currency for users to purchase virtual goods and services within this digital ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply and issuance model of METAON is pre-determined and transparent, contributing to its credibility in the crypto community.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Meta Platforms
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Meta Platforms? Nakup METAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Meta Platforms. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Meta Platforms (METAON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.91K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Meta Platforms bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Meta Platforms
Z lastništvom kriptovalute Meta Platforms se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Meta Platforms (METAON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Meta Platforms
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Meta Platforms?
Če bi kriptovaluta Meta Platforms rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Meta Platforms.
Koliko je kriptovaluta Meta Platforms vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Meta Platforms je $ 633.48. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Meta Platforms še vedno dobra naložba?
Meta Platforms ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v METAON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Meta Platforms?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Meta Platforms v vrednosti $ 76.82K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Meta Platforms?
Cena kriptovalute METAON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Meta Platforms v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena METAON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Meta Platforms?
Na ceno METAON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za METAON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par METAON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Meta Platforms gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Meta Platforms letos rasla?
Cena kriptovalute Meta Platforms bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Meta Platforms (METAON).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.