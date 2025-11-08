Današnja cena Meta Platforms

Današnja cena kriptovalute Meta Platforms (METAON) v živo je $ 633.48, s spremembo 4.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz METAON v USD je $ 633.48 na METAON.

Kriptovaluta Meta Platforms je trenutno na #1845. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.84M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.91K METAON. V zadnjih 24 urah se je METAON trgovalo med $ 602.78 (najnižje) in $ 650.65 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 783.5142352704004, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 601.8181036182127.

V kratkoročni uspešnosti se je METAON premaknil +1.26% v zadnji uri in -1.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 76.82K.

Tržne informacije Meta Platforms (METAON)

Uvrstitev No.1845 Tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volumen (24H) $ 76.82K$ 76.82K $ 76.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Zaloga v obtoku 2.91K 2.91K 2.91K Skupna ponudba 2,906.79700397 2,906.79700397 2,906.79700397 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Meta Platforms je $ 1.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 76.82K. Obstoječa ponudba METAON je 2.91K, skupna ponudba pa znaša 2906.79700397. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.