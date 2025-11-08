Današnja cena McDonald s xStock

Današnja cena kriptovalute McDonald s xStock (MCDX) v živo je $ 301, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCDX v USD je $ 301 na MCDX.

Kriptovaluta McDonald s xStock je trenutno na #2220. mestu s tržno kapitalizacijo $ 831.71K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.76K MCDX. V zadnjih 24 urah se je MCDX trgovalo med $ 298.13 (najnižje) in $ 303.59 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 319.1120635657469, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 293.2122259186859.

V kratkoročni uspešnosti se je MCDX premaknil +0.37% v zadnji uri in +0.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.15K.

Tržne informacije McDonald s xStock (MCDX)

Uvrstitev No.2220 Tržna kapitalizacija $ 831.71K$ 831.71K $ 831.71K Volumen (24H) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Zaloga v obtoku 2.76K 2.76K 2.76K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 5,499.92006518 5,499.92006518 5,499.92006518 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija McDonald s xStock je $ 831.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.15K. Obstoječa ponudba MCDX je 2.76K, skupna ponudba pa znaša 5499.92006518. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.66M.