Današnja cena kriptovalute McDonald s xStock (MCDX) v živo je $ 301, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCDX v USD je $ 301 na MCDX.
Kriptovaluta McDonald s xStock je trenutno na #2220. mestu s tržno kapitalizacijo $ 831.71K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.76K MCDX. V zadnjih 24 urah se je MCDX trgovalo med $ 298.13 (najnižje) in $ 303.59 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 319.1120635657469, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 293.2122259186859.
V kratkoročni uspešnosti se je MCDX premaknil +0.37% v zadnji uri in +0.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.15K.
Tržne informacije McDonald s xStock (MCDX)
No.2220
$ 831.71K
$ 57.15K
$ 1.66M
2.76K
--
5,499.92006518
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija McDonald s xStock je $ 831.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.15K. Obstoječa ponudba MCDX je 2.76K, skupna ponudba pa znaša 5499.92006518. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.66M.
Zgodovina cene McDonald s xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 298.13
24H Nizka
$ 303.59
24H Visoka
$ 298.13
$ 303.59
$ 319.1120635657469
$ 293.2122259186859
+0.37%
-0.22%
+0.45%
+0.45%
Zgodovina cen McDonald s xStock (MCDX) v USD
Sledite spremembam cen McDonald s xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.6637
-0.22%
30 dni
$ +6.46
+2.19%
60 dni
$ -12.8
-4.08%
90 dni
$ -4.9
-1.61%
Današnja sprememba cene McDonald s xStock
Danes je MCDX zabeležil spremembo $ -0.6637 (-0.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene McDonald s xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +6.46 (+2.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene McDonald s xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MCDX spremenil za $ -12.8 (-4.08%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene McDonald s xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -4.9 (-1.61%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen McDonald s xStock (MCDX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto McDonald s xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute McDonald s xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute McDonald s xStock?
MCDX is not a legitimate McDonald's stock symbol. McDonald's trades as MCD on NYSE. If MCDX exists as a cryptocurrency token, its price would be influenced by: market sentiment, trading volume, utility/use cases, tokenomics, regulatory news, overall crypto market trends, and speculation rather than McDonald's business fundamentals.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute McDonald s xStock?
People want to know McDonald's xStock (MCDX) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. As a tokenized version of McDonald's stock, MCDX allows crypto investors to gain exposure to traditional equity markets. Price monitoring helps assess performance, volatility, and potential entry/exit points for both day traders and long-term holders in the DeFi space.
Napoved cene za kriptovaluto McDonald s xStock
Napoved cene McDonald s xStock (MCDX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCDX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen McDonald s xStock (MCDX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena McDonald s xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute McDonald s xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MCDX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute McDonald s xStock.
O McDonald s xStock
MCDX is a crypto asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector. It is the native token of the MCDEX platform, a decentralized exchange that focuses on the trading of permissionless and trustless derivatives. MCDX plays a crucial role in the MCDEX ecosystem, serving as a governance token that allows holders to vote on various proposals, including changes to the platform's protocol. It also provides incentives for liquidity providers, encouraging user participation and enhancing the overall liquidity of the platform. The token operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, and its supply is determined by a deflationary model, with tokens being burnt with each transaction.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto McDonald s xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto McDonald s xStock? Nakup MCDX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute McDonald s xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute McDonald s xStock (MCDX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.76K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in McDonald s xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto McDonald s xStock
Z lastništvom kriptovalute McDonald s xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup McDonald s xStock (MCDX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
McDonald s xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje McDonald s xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o McDonald s xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta McDonald s xStock?
Če bi kriptovaluta McDonald s xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute McDonald s xStock.
Koliko je kriptovaluta McDonald s xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute McDonald s xStock je $ 301. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta McDonald s xStock še vedno dobra naložba?
McDonald s xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MCDX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto McDonald s xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto McDonald s xStock v vrednosti $ 57.15K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute McDonald s xStock?
Cena kriptovalute MCDX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute McDonald s xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MCDX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute McDonald s xStock?
Na ceno MCDX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,349.14
+1.53%
ETH
3,456.41
+4.81%
SOL
161.79
+4.10%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1117
+1.73%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MCDX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MCDX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute McDonald s xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute McDonald s xStock letos rasla?
Cena kriptovalute McDonald s xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute McDonald s xStock (MCDX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:34 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti McDonald s xStock (MCDX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
