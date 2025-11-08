Današnja cena MBOOM

Današnja cena kriptovalute MBOOM (MBOOM) v živo je $ 0.0037346, s spremembo 2.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MBOOM v USD je $ 0.0037346 na MBOOM.

Kriptovaluta MBOOM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MBOOM. V zadnjih 24 urah se je MBOOM trgovalo med $ 0.003606 (najnižje) in $ 0.0037902 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MBOOM premaknil +0.41% v zadnji uri in +33.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 31.67K.

Tržne informacije MBOOM (MBOOM)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 31.67K$ 31.67K $ 31.67K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

