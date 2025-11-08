BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MBOOM v živo je 0.0037346 USD. Tržna kapitalizacija MBOOM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MBOOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0037343
+2.53%1D
MBOOM (MBOOM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:19 (UTC+8)

Današnja cena MBOOM

Današnja cena kriptovalute MBOOM (MBOOM) v živo je $ 0.0037346, s spremembo 2.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MBOOM v USD je $ 0.0037346 na MBOOM.

Kriptovaluta MBOOM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MBOOM. V zadnjih 24 urah se je MBOOM trgovalo med $ 0.003606 (najnižje) in $ 0.0037902 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MBOOM premaknil +0.41% v zadnji uri in +33.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 31.67K.

Tržne informacije MBOOM (MBOOM)

$ 31.67K
$ 31.67K$ 31.67K

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija MBOOM je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 31.67K. Obstoječa ponudba MBOOM je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.73M.

Zgodovina cene MBOOM, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003606
$ 0.003606$ 0.003606
24H Nizka
$ 0.0037902
$ 0.0037902$ 0.0037902
24H Visoka

$ 0.003606
$ 0.003606$ 0.003606

$ 0.0037902
$ 0.0037902$ 0.0037902

+0.41%

+2.53%

+33.06%

+33.06%

Zgodovina cen MBOOM (MBOOM) v USD

Sledite spremembam cen MBOOM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000092146+2.53%
30 dni$ +0.0021986+143.13%
60 dni$ -0.0090754-70.85%
90 dni$ -0.0212654-85.07%
Današnja sprememba cene MBOOM

Danes je MBOOM zabeležil spremembo $ +0.000092146 (+2.53%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MBOOM

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0021986 (+143.13%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MBOOM

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MBOOM spremenil za $ -0.0090754 (-70.85%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MBOOM

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0212654 (-85.07%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MBOOM (MBOOM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MBOOM.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MBOOM

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MBOOM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MBOOM?

Several key factors influence MBOOM token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption directly affect price dynamics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact trading activity.

Utility & Use Cases: The token's functionality within its ecosystem, staking rewards, and real-world applications drive demand.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility, potentially boosting prices.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can create positive price momentum.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto space affect investor sentiment.

Technical Analysis: Chart patterns, trading volumes, and resistance/support levels influence short-term price movements.

Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility impact long-term value perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MBOOM?

People want to know MBOOM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto MBOOM

Napoved cene MBOOM (MBOOM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MBOOM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MBOOM (MBOOM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MBOOM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O MBOOM

MBOOM is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, with a primary focus on facilitating transactions in the online gaming industry. MBOOM utilizes a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work (PoW) model. This crypto asset is typically used for in-game purchases and trading of virtual goods, providing a secure and transparent platform for gamers worldwide. Its issuance model is based on block rewards, with a predetermined rate of new MBOOM tokens generated per block.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MBOOM

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MBOOM? Nakup MBOOM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MBOOM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MBOOM (MBOOM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MBOOM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu MBOOM (MBOOM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MBOOM

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MBOOM (MBOOM)

Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.

MBOOM Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MBOOM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna MBOOM spletna stran
Raziskovalec blokov

