Tokenomika League of Traders (LOT)

Odkrijte ključne vpoglede v League of Traders (LOT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:39:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen League of Traders (LOT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za League of Traders (LOT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.02M
$ 3.02M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 175.83M
$ 175.83M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.15M
$ 17.15M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0497
$ 0.0497
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546
Trenutna cena:
$ 0.01715
$ 0.01715

Informacije o League of Traders (LOT)

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

Uradna spletna stran:
https://leagueoftraders.io
Bela knjiga:
https://docs.leagueoftraders.io/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd

Tokenomika League of Traders (LOT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike League of Traders (LOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LOT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LOT, raziščite ceno žetona LOT v živo!

Kako kupiti LOT

Želite v svoj portfelj dodati League of Traders (LOT)? MEXC podpira različne načine nakupa LOT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen League of Traders (LOT)

Analiza zgodovine cen LOT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene LOT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LOT? Naša stran za napovedovanje cen LOT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

