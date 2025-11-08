BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute LOOK v živo je 0.04318 USD. Tržna kapitalizacija LOOK je 39,828,189.24618 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LOOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LOOK v živo je 0.04318 USD. Tržna kapitalizacija LOOK je 39,828,189.24618 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LOOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LOOK

Informacije o ceni LOOK

Kaj je LOOK

Uradna spletna stran LOOK

Tokenomika LOOK

Napoved cen LOOK

Zgodovina LOOK

LOOK Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute LOOK v fiat

Spot LOOK

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

LOOK Logotip

Cena LOOK(LOOK)

Cena 1 LOOK v USD v živo:

$0.04323
$0.04323$0.04323
+7.40%1D
USD
LOOK (LOOK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:21 (UTC+8)

Današnja cena LOOK

Današnja cena kriptovalute LOOK (LOOK) v živo je $ 0.04318, s spremembo 7.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOOK v USD je $ 0.04318 na LOOK.

Kriptovaluta LOOK je trenutno na #563. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39.83M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 922.38M LOOK. V zadnjih 24 urah se je LOOK trgovalo med $ 0.03877 (najnižje) in $ 0.0455 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.15508520063103612, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000165344904285249.

V kratkoročni uspešnosti se je LOOK premaknil -1.01% v zadnji uri in -8.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 163.52K.

Tržne informacije LOOK (LOOK)

No.563

$ 39.83M
$ 39.83M$ 39.83M

$ 163.52K
$ 163.52K$ 163.52K

$ 39.83M
$ 39.83M$ 39.83M

922.38M
922.38M 922.38M

922,375,851
922,375,851 922,375,851

922,375,851
922,375,851 922,375,851

100.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija LOOK je $ 39.83M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 163.52K. Obstoječa ponudba LOOK je 922.38M, skupna ponudba pa znaša 922375851. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.83M.

Zgodovina cene LOOK, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03877
$ 0.03877$ 0.03877
24H Nizka
$ 0.0455
$ 0.0455$ 0.0455
24H Visoka

$ 0.03877
$ 0.03877$ 0.03877

$ 0.0455
$ 0.0455$ 0.0455

$ 0.15508520063103612
$ 0.15508520063103612$ 0.15508520063103612

$ 0.000165344904285249
$ 0.000165344904285249$ 0.000165344904285249

-1.01%

+7.40%

-8.41%

-8.41%

Zgodovina cen LOOK (LOOK) v USD

Sledite spremembam cen LOOK za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0029786+7.40%
30 dni$ -0.01015-19.04%
60 dni$ +0.02318+115.90%
90 dni$ +0.02318+115.90%
Današnja sprememba cene LOOK

Danes je LOOK zabeležil spremembo $ +0.0029786 (+7.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene LOOK

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01015 (-19.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene LOOK

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LOOK spremenil za $ +0.02318 (+115.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene LOOK

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02318 (+115.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LOOK (LOOK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen LOOK.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto LOOK

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LOOK, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LOOK?

LOOK token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin's performance influence LOOK prices.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Trading Volume: Higher activity on exchanges creates price volatility.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior.

Community Engagement: Social media buzz and community support influence market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LOOK?

People want to know LOOK token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. DeFi activities - Users need accurate pricing for lending, staking, or liquidity provision
6. Tax reporting - Updated valuations are essential for accurate record-keeping

Real-time price information is crucial for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto LOOK

Napoved cene LOOK (LOOK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LOOK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LOOK (LOOK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena LOOK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LOOK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LOOK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LOOK.

O LOOK

LOOK (LookRev) is a peer-to-peer, decentralized marketplace that utilizes blockchain technology to enable creative professionals to showcase, share, and sell their work. The platform's native token, LOOK, serves as the primary medium of exchange, allowing users to purchase goods and services within the ecosystem. LookRev operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to ensure secure and transparent transactions. The platform aims to empower creators by providing a space where they can control the pricing and sale of their work, while also offering consumers unique, personalized products. LOOK tokens are issued through a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, aligning incentives between the platform and its users.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LOOK

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LOOK? Nakup LOOK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LOOK. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LOOK (LOOK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 922.38M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LOOK bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu LOOK (LOOK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto LOOK

Z lastništvom kriptovalute LOOK se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup LOOK (LOOK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje LOOK razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna LOOK spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LOOK

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LOOK?
Če bi kriptovaluta LOOK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LOOK.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti LOOK (LOOK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti LOOK

LOOK USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LOOK z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LOOK USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte LOOK (LOOK) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute LOOK v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LOOK/USDT
$0.04323
$0.04323$0.04323
+7.37%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7666
$2.7666$2.7666

+5,433.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004367
$0.00004367$0.00004367

+773.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23932
$0.23932$0.23932

+118.89%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002905
$0.000000002905$0.000000002905

+87.41%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz LOOK v USD

Znesek

LOOK
LOOK
USD
USD

1 LOOK = 0.04318 USD