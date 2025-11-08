Današnja cena kriptovalute LOOK v živo je 0.04318 USD. Tržna kapitalizacija LOOK je 39,828,189.24618 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LOOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LOOK v živo je 0.04318 USD. Tržna kapitalizacija LOOK je 39,828,189.24618 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LOOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute LOOK (LOOK) v živo je $ 0.04318, s spremembo 7.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOOK v USD je $ 0.04318 na LOOK.
Kriptovaluta LOOK je trenutno na #563. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39.83M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 922.38M LOOK. V zadnjih 24 urah se je LOOK trgovalo med $ 0.03877 (najnižje) in $ 0.0455 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.15508520063103612, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000165344904285249.
V kratkoročni uspešnosti se je LOOK premaknil -1.01% v zadnji uri in -8.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 163.52K.
Tržne informacije LOOK (LOOK)
No.563
$ 39.83M
$ 163.52K
$ 39.83M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija LOOK je $ 39.83M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 163.52K. Obstoječa ponudba LOOK je 922.38M, skupna ponudba pa znaša 922375851. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.83M.
Zgodovina cene LOOK, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03877
24H Nizka
$ 0.0455
24H Visoka
$ 0.03877
$ 0.0455
$ 0.15508520063103612
$ 0.000165344904285249
-1.01%
+7.40%
-8.41%
-8.41%
Zgodovina cen LOOK (LOOK) v USD
Sledite spremembam cen LOOK za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0029786
+7.40%
30 dni
$ -0.01015
-19.04%
60 dni
$ +0.02318
+115.90%
90 dni
$ +0.02318
+115.90%
Današnja sprememba cene LOOK
Danes je LOOK zabeležil spremembo $ +0.0029786 (+7.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene LOOK
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01015 (-19.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene LOOK
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LOOK spremenil za $ +0.02318 (+115.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene LOOK
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02318 (+115.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LOOK (LOOK) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LOOK, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LOOK?
LOOK token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Trading Volume: Higher activity on exchanges creates price volatility.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior.
Community Engagement: Social media buzz and community support influence market perception.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LOOK?
People want to know LOOK token price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. DeFi activities - Users need accurate pricing for lending, staking, or liquidity provision 6. Tax reporting - Updated valuations are essential for accurate record-keeping
Real-time price information is crucial for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto LOOK
Napoved cene LOOK (LOOK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LOOK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LOOK (LOOK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena LOOK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LOOK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LOOK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LOOK.
O LOOK
LOOK (LookRev) is a peer-to-peer, decentralized marketplace that utilizes blockchain technology to enable creative professionals to showcase, share, and sell their work. The platform's native token, LOOK, serves as the primary medium of exchange, allowing users to purchase goods and services within the ecosystem. LookRev operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to ensure secure and transparent transactions. The platform aims to empower creators by providing a space where they can control the pricing and sale of their work, while also offering consumers unique, personalized products. LOOK tokens are issued through a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, aligning incentives between the platform and its users.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LOOK
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LOOK? Nakup LOOK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LOOK. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LOOK (LOOK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 922.38M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LOOK bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto LOOK
Z lastništvom kriptovalute LOOK se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta LOOK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LOOK.
Koliko je kriptovaluta LOOK vredna danes?
Današnja cena kriptovalute LOOK je $ 0.04318. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta LOOK še vedno dobra naložba?
LOOK ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LOOK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto LOOK?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto LOOK v vrednosti $ 163.52K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute LOOK?
Cena kriptovalute LOOK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute LOOK v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LOOK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute LOOK?
Na ceno LOOK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,348.4
+1.53%
ETH
3,455.82
+4.80%
SOL
161.85
+4.14%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1102
+1.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LOOK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LOOK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute LOOK gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute LOOK letos rasla?
Cena kriptovalute LOOK bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute LOOK (LOOK).
Pomembne panožne novosti LOOK (LOOK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.