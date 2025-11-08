Današnja cena LOOK

Današnja cena kriptovalute LOOK (LOOK) v živo je $ 0.04318, s spremembo 7.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOOK v USD je $ 0.04318 na LOOK.

Kriptovaluta LOOK je trenutno na #563. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39.83M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 922.38M LOOK. V zadnjih 24 urah se je LOOK trgovalo med $ 0.03877 (najnižje) in $ 0.0455 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.15508520063103612, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000165344904285249.

V kratkoročni uspešnosti se je LOOK premaknil -1.01% v zadnji uri in -8.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 163.52K.

Tržne informacije LOOK (LOOK)

Uvrstitev No.563 Tržna kapitalizacija $ 39.83M$ 39.83M $ 39.83M Volumen (24H) $ 163.52K$ 163.52K $ 163.52K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.83M$ 39.83M $ 39.83M Zaloga v obtoku 922.38M 922.38M 922.38M Največja ponudba 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Skupna ponudba 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov SOL

