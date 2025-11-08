BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute LINEA v živo je 0.0132 USD. Tržna kapitalizacija LINEA je 204,364,351.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LINEA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LINEA v živo je 0.0132 USD. Tržna kapitalizacija LINEA je 204,364,351.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LINEA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena LINEA(LINEA)

Cena 1 LINEA v USD v živo:

$0.0132
+9.09%1D
USD
LINEA (LINEA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:53 (UTC+8)

Današnja cena LINEA

Današnja cena kriptovalute LINEA (LINEA) v živo je $ 0.0132, s spremembo 9.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LINEA v USD je $ 0.0132 na LINEA.

Kriptovaluta LINEA je trenutno na #182. mestu s tržno kapitalizacijo $ 204.36M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.48B LINEA. V zadnjih 24 urah se je LINEA trgovalo med $ 0.01103 (najnižje) in $ 0.01409 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04657278430753583, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007196492054667389.

V kratkoročni uspešnosti se je LINEA premaknil +0.53% v zadnji uri in -1.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.42M.

Tržne informacije LINEA (LINEA)

No.182

$ 204.36M
$ 3.42M
$ 950.53M
15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000
21.50%

0.01%

LINEA

Trenutna tržna kapitalizacija LINEA je $ 204.36M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.42M. Obstoječa ponudba LINEA je 15.48B, skupna ponudba pa znaša 72009990000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 950.53M.

Zgodovina cene LINEA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01103
24H Nizka
$ 0.01409
24H Visoka

$ 0.01103
$ 0.01409
$ 0.04657278430753583
$ 0.007196492054667389
+0.53%

+9.09%

-1.13%

-1.13%

Zgodovina cen LINEA (LINEA) v USD

Sledite spremembam cen LINEA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0010999+9.09%
30 dni$ -0.01151-46.59%
60 dni$ +0.0082+164.00%
90 dni$ +0.0082+164.00%
Današnja sprememba cene LINEA

Danes je LINEA zabeležil spremembo $ +0.0010999 (+9.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene LINEA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01151 (-46.59%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene LINEA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LINEA spremenil za $ +0.0082 (+164.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene LINEA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0082 (+164.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LINEA (LINEA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen LINEA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto LINEA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LINEA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LINEA?

LINEA token prices are influenced by several key factors:

Network Adoption: Usage of Linea's Layer 2 scaling solution affects demand for LINEA tokens.

Ethereum Ecosystem: As an Ethereum L2, LINEA correlates with ETH performance and network congestion.

DeFi Integration: Partnerships and integrations with DeFi protocols drive utility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LINEA?

People want to know LINEA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Napoved cene za kriptovaluto LINEA

Napoved cene LINEA (LINEA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LINEA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LINEA (LINEA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena LINEA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LINEA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LINEA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LINEA.

O LINEA

LINEA is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is primarily used as a utility token within the Linea Network, a decentralized platform that aims to provide a comprehensive solution for data management and monetization. The network leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of data, offering a range of services including data storage, sharing, and analysis. LINEA tokens are used to facilitate transactions within the network, incentivize user participation, and govern the platform through a decentralized voting mechanism. The supply of LINEA tokens is fixed, with issuance occurring through a combination of public sales and reward mechanisms.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LINEA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LINEA? Nakup LINEA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LINEA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LINEA (LINEA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 15.48B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LINEA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu LINEA (LINEA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto LINEA

Z lastništvom kriptovalute LINEA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup LINEA (LINEA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje LINEA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna LINEA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LINEA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LINEA?
Če bi kriptovaluta LINEA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LINEA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti LINEA (LINEA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti LINEA

LINEA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LINEA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LINEA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte LINEA (LINEA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute LINEA v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LINEA/USDC
$0.01321
$0.01321$0.01321
+9.17%
0.00% (USDT)
LINEA/USDT
$0.0132
$0.0132$0.0132
+9.09%
0.00% (USDT)

