Današnja cena LINEA

Današnja cena kriptovalute LINEA (LINEA) v živo je $ 0.0132, s spremembo 9.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LINEA v USD je $ 0.0132 na LINEA.

Kriptovaluta LINEA je trenutno na #182. mestu s tržno kapitalizacijo $ 204.36M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.48B LINEA. V zadnjih 24 urah se je LINEA trgovalo med $ 0.01103 (najnižje) in $ 0.01409 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04657278430753583, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007196492054667389.

V kratkoročni uspešnosti se je LINEA premaknil +0.53% v zadnji uri in -1.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.42M.

Tržne informacije LINEA (LINEA)

Uvrstitev No.182 Tržna kapitalizacija $ 204.36M$ 204.36M $ 204.36M Volumen (24H) $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 950.53M$ 950.53M $ 950.53M Zaloga v obtoku 15.48B 15.48B 15.48B Največja ponudba 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Skupna ponudba 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Hitrost kroženja 21.50% Tržni delež 0.01% Javna veriga blokov LINEA

Trenutna tržna kapitalizacija LINEA je $ 204.36M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.42M. Obstoječa ponudba LINEA je 15.48B, skupna ponudba pa znaša 72009990000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 950.53M.