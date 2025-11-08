Današnja cena kriptovalute LINEA v živo je 0.0132 USD. Tržna kapitalizacija LINEA je 204,364,351.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LINEA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LINEA v živo je 0.0132 USD. Tržna kapitalizacija LINEA je 204,364,351.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LINEA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute LINEA (LINEA) v živo je $ 0.0132, s spremembo 9.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LINEA v USD je $ 0.0132 na LINEA.
Kriptovaluta LINEA je trenutno na #182. mestu s tržno kapitalizacijo $ 204.36M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.48B LINEA. V zadnjih 24 urah se je LINEA trgovalo med $ 0.01103 (najnižje) in $ 0.01409 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04657278430753583, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007196492054667389.
V kratkoročni uspešnosti se je LINEA premaknil +0.53% v zadnji uri in -1.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.42M.
Tržne informacije LINEA (LINEA)
No.182
$ 204.36M
$ 204.36M$ 204.36M
$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M
$ 950.53M
$ 950.53M$ 950.53M
15.48B
15.48B 15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000
72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000
21.50%
0.01%
LINEA
Trenutna tržna kapitalizacija LINEA je $ 204.36M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.42M. Obstoječa ponudba LINEA je 15.48B, skupna ponudba pa znaša 72009990000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 950.53M.
Zgodovina cene LINEA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01103
$ 0.01103$ 0.01103
24H Nizka
$ 0.01409
$ 0.01409$ 0.01409
24H Visoka
$ 0.01103
$ 0.01103$ 0.01103
$ 0.01409
$ 0.01409$ 0.01409
$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583
$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389
+0.53%
+9.09%
-1.13%
-1.13%
Zgodovina cen LINEA (LINEA) v USD
Sledite spremembam cen LINEA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0010999
+9.09%
30 dni
$ -0.01151
-46.59%
60 dni
$ +0.0082
+164.00%
90 dni
$ +0.0082
+164.00%
Današnja sprememba cene LINEA
Danes je LINEA zabeležil spremembo $ +0.0010999 (+9.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene LINEA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01151 (-46.59%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene LINEA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LINEA spremenil za $ +0.0082 (+164.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene LINEA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0082 (+164.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LINEA (LINEA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LINEA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LINEA?
LINEA token prices are influenced by several key factors:
Network Adoption: Usage of Linea's Layer 2 scaling solution affects demand for LINEA tokens.
Ethereum Ecosystem: As an Ethereum L2, LINEA correlates with ETH performance and network congestion.
DeFi Integration: Partnerships and integrations with DeFi protocols drive utility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LINEA?
People want to know LINEA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Napoved cene za kriptovaluto LINEA
Napoved cene LINEA (LINEA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LINEA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LINEA (LINEA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena LINEA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LINEA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LINEA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LINEA.
O LINEA
LINEA is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is primarily used as a utility token within the Linea Network, a decentralized platform that aims to provide a comprehensive solution for data management and monetization. The network leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of data, offering a range of services including data storage, sharing, and analysis. LINEA tokens are used to facilitate transactions within the network, incentivize user participation, and govern the platform through a decentralized voting mechanism. The supply of LINEA tokens is fixed, with issuance occurring through a combination of public sales and reward mechanisms.
LINEA is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is primarily used as a utility token within the Linea Network, a decentralized platform that aims to provide a comprehensive solution for data management and monetization. The network leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of data, offering a range of services including data storage, sharing, and analysis. LINEA tokens are used to facilitate transactions within the network, incentivize user participation, and govern the platform through a decentralized voting mechanism. The supply of LINEA tokens is fixed, with issuance occurring through a combination of public sales and reward mechanisms.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LINEA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LINEA? Nakup LINEA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LINEA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LINEA (LINEA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 15.48B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LINEA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto LINEA
Z lastništvom kriptovalute LINEA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.
Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.
LINEA Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje LINEA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta LINEA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LINEA.
Koliko je kriptovaluta LINEA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute LINEA je $ 0.0132. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta LINEA še vedno dobra naložba?
LINEA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LINEA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto LINEA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto LINEA v vrednosti $ 3.42M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute LINEA?
Cena kriptovalute LINEA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute LINEA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LINEA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute LINEA?
Na ceno LINEA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,282.57
+1.47%
ETH
3,451.89
+4.68%
SOL
161.67
+4.02%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LINEA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LINEA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute LINEA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute LINEA letos rasla?
Cena kriptovalute LINEA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute LINEA (LINEA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:53 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti LINEA (LINEA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.